Son dakika haberleri - Süper Lig'de süper zirve yarışı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...

GALATASARAY 5'TE 5 İLE GERİ DÖNDÜ Galatasaray ise özellikle Beşiktaş derbisinde aldığı yenilgi ile geride kalmıştı. Hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin 5'er puan gerisinde 4.sırada kalan Fatih Terim'in ekibi Muslera'nın dönüşü, Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in katkıları ile son 5 haftada 5 galibiyet aldı ve lider oldu.