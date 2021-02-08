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Fanatik
• 08 Şubat 2021 - 08:06 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Süper Lig'de süper zirve yarışı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...

Süper Lig'de son yılların en büyük şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Sezon boyunca üç takım da zaman zaman kötü seriler yaşadı ve zirvenin gerisinde kaldı ama geri dönmeyi başardı. İşte nefes kesen yarışta inanılmaz detaylar...

Fanatik
• 08 Şubat 2021 - 08:06 • Son Güncelleme:
13 BÜYÜKLER KAPIŞIYOR
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3 BÜYÜKLER KAPIŞIYOR

Süper Lig'de 3 büyük bazında son sezonlarından en çekişmeli zirve yarışı yaşanıyor.

2DERBİ SONRASI ORTALIK KARIŞTI

DERBİ SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Cumartesi akşamı oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası zirvede yer yerinden oynadı.

3BEŞİKTAŞ DA KAZANINCA...

BEŞİKTAŞ DA KAZANINCA...

Beşiktaş ise dün akşam aldığı sonuçla Süper Lig puan durumunu son derece enteresan bir hale getirdi. İşte detaylar;

4ÜÇ EZELİ RAKİP DE 48 PUANDA

ÜÇ EZELİ RAKİP DE 48 PUANDA

24.haftada Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi, Beşiktaş ise sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi ve üç ezeli rakip 48'er puanla sıralandı.

5AVERAJ FARKIYLA...

AVERAJ FARKIYLA...

Genel averaja bakılan bu haftada Galatasaray +29 averajla lider, Beşiktaş +24 averajla 2.sırada, Fenerbahçe +20 averajla 3.sırada yer aldı.

6MAÇLAR TAMAMLANINCA HESAPLANACAK

MAÇLAR TAMAMLANINCA HESAPLANACAK

İkili ya da üçlü averaj hesapları tüm maçlar tamamlandıktan sonra yapılacak.

7HEP GERİ DÖNDÜLER

HEP GERİ DÖNDÜLER

Süper Lig'de son yılların en büyük şampiyonluk yarışına sahne olan sezonda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, zaman zaman kötü seriler yaşadı ve zirvenin gerisinde kaldı ama geri dönmeyi başardı.

8İŞTE GERİ DÖNÜŞLERİ

İŞTE GERİ DÖNÜŞLERİ

Son olarak Galatasaray, 19.haftada 5'er puan gerisindeki iki ezeli rakibini bu hafta yakaladı. İşte geri dönüşleri..

9BEŞİKTAŞ 9 PUAN FARKI KAPATTI, LİDER OLDU

BEŞİKTAŞ 9 PUAN FARKI KAPATTI, LİDER OLDU

Beşiktaş sezona kötü başlamıştı. Avrupa Kupalarında alınan kötü sonuçların yanında transferlerin takıma adapte olması biraz zaman alınca Sergen Yalçın'ın ekibi 5.haftada lider Alanyaspor'un 9 puan gerisinde kalmıştı.

102 KAYBA RAĞMEN...

2 KAYBA RAĞMEN...

Milli takım arasından sonra müthiş performans gösteren Beşiktaş, 16.haftada ise 31 puanla zirveye çıktı. Son 3 haftaya kadar lider olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Antalyaspor kayıplarına rağmen Konyaspor maçını kazanıp zirveye ortak oldu.

115.Hafta Puan Durumu / 16.Hafta Puan Durumu

5.Hafta Puan Durumu / 16.Hafta Puan Durumu

13 puan Alanyaspor (L) - 31 puan Beşiktaş (L)11 puan Fenerbahçe - 30 puan Alanyaspor7 puan Galatasaray - 30 puan Galatasaray4 puan Beşiktaş - 29 puan Fenerbahçe

12FENERBAHÇE 9 MAÇLIK SERİ İLE GERİ DÖNDÜ

FENERBAHÇE 9 MAÇLIK SERİ İLE GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe özellikle 2020 yılı Kasım ayı ile 15 Aralık arasında ciddi düşüş yaşadı. Beşiktaş, Y. Malatyaspor ve Konyaspor karşısında evinde kaybeden Erol Bulut'un ekibi daha sonra Galatasaray maçına kadar 9 haftada 8 galibiyet 1 beraberlikle yeniden lider oldu.

13DERBİYİ KAYBETSE DE...

DERBİYİ KAYBETSE DE...

Fenerbahçe zirveyi derbide yitirdi ama puan olarak ezeli rakiplerinin gerisinde kalmadı.

1413.Hafta Puan Durumu / 23.Hafta Puan Durumu

13.Hafta Puan Durumu / 23.Hafta Puan Durumu

26 puan Alanyaspor (L) - 48 puan F.Bahçe (L)23 puan Galatasaray - 45 puan G.Saray23 puan Fenerbahçe - 45 puan Beşiktaş22 puan Beşiktaş - 39 puan Trabzonspor

15GALATASARAY 5TE 5 İLE GERİ DÖNDÜ

GALATASARAY 5'TE 5 İLE GERİ DÖNDÜ

Galatasaray ise özellikle Beşiktaş derbisinde aldığı yenilgi ile geride kalmıştı. Hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin 5'er puan gerisinde 4.sırada kalan Fatih Terim'in ekibi Muslera'nın dönüşü, Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in katkıları ile son 5 haftada 5 galibiyet aldı ve lider oldu.

16BEN DE VARIM DEDİ

'BEN DE VARIM' DEDİ!

Çok kritik Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe derbisi kazanan Galatasaray, şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi.

1719.Hafta Puan Durumu / 24.Hafta Puan Durumu

19.Hafta Puan Durumu / 24.Hafta Puan Durumu

38 puan Beşiktaş (L) -48 puan G.Saray (L)38 puan Fenerbahçe - 48 puan Beşiktaş34 puan Gaziantep - 48 puan Fenerbahçe33 puan Galatasaray - 41 puan Alanyaspor

181992-93 SEZONUNDAN BERİ İLK KEZ AYNI PUANLAR

1992-93 SEZONUNDAN BERİ İLK KEZ AYNI PUANLAR

Sezonların ikinci yarıları itibarıyla Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 1992-93 sezonu 20. haftasından bu yana ilk kez bir haftayı aynı puanla tamamladı. Sözü geçen sezonu Galatasaray averajla şampiyon bitirmişti

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