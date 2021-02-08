Fanatik
• 08 Şubat 2021 - 08:06 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Süper Lig'de süper zirve yarışı! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
Süper Lig'de son yılların en büyük şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Sezon boyunca üç takım da zaman zaman kötü seriler yaşadı ve zirvenin gerisinde kaldı ama geri dönmeyi başardı. İşte nefes kesen yarışta inanılmaz detaylar...
Fanatik
• 08 Şubat 2021 - 08:06 • Son Güncelleme:
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FENERBAHÇE 9 MAÇLIK SERİ İLE GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe özellikle 2020 yılı Kasım ayı ile 15 Aralık arasında ciddi düşüş yaşadı. Beşiktaş, Y. Malatyaspor ve Konyaspor karşısında evinde kaybeden Erol Bulut'un ekibi daha sonra Galatasaray maçına kadar 9 haftada 8 galibiyet 1 beraberlikle yeniden lider oldu.
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GALATASARAY 5'TE 5 İLE GERİ DÖNDÜ
Galatasaray ise özellikle Beşiktaş derbisinde aldığı yenilgi ile geride kalmıştı. Hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin 5'er puan gerisinde 4.sırada kalan Fatih Terim'in ekibi Muslera'nın dönüşü, Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in katkıları ile son 5 haftada 5 galibiyet aldı ve lider oldu.
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