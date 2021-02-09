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• 09 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberleri | Süper Lig'de zirve adeta alev aldı! İşte 24. hafta sonunda oluşan puan durumu...

Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmaları, dün akşam oynanan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ardından sona erdi. 3 takımın zirvede aynı puanla yer aldığı 24. haftada, düşme hattında da kıyasıya mücadele sürüyor. İşte detaylar...

• 09 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 24. hafta heyecanı sona erdi. Haftanın maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin karşılaşmasının arından Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı kayıpsız geçti.

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Haftaya lider giren ancak kendi evinde Galatasaray karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle 3. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de derbinin yankıları sürerken haftanın en iyi performanslarından birini sergileyen Beşiktaş, 2 haftada kaybettiği 5 puanın ardından 2. sıraya yükselmeyi başardı.

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İşte Süper Lig'de haftanın sonuçları:

4Kasımpaşa 1-4 Hatayspor

Kasımpaşa 1-4 Hatayspor

Haftanın açılış karşılaşmasında bir önceki hafta Fenerbahçe karşısında iyi bir oyun oynayan ancak sahadan mağlubiyetle ayrılan Hatayspor, Kasımpaşa'ya patladı. Konuk ekip karşılaşmayı 4-1 kazanırken Boupendza da gollerine devam etti.

5Alanyaspor 2-1 Rizespor

Alanyaspor 2-1 Rizespor

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ancak 15. hafta sonrasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Alanyaspor, konuk ettiği Rizespor'u 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

6Başakşehir 0-1 Fatih Karagümrük

Başakşehir 0-1 Fatih Karagümrük

Okan Buruk'un ayrılığının ardından takımın başına geçen Aykut Kocaman, Galatasaray karşılaşmasından sonra Fatih Karagümrük karşısında da mağlup olarak 2'de 0 yaparken, son şampiyon Başakşehir'de kan kaybı devam etti.

7Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

Haftanın karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk ettiğ Galatasaray'a sarı kırmızılı ekibin yeni tranferi Mostafa'nın attığı golle 1-0 mağlup oldu.

8BB Erzusumspor 1-1 Kayserispor

BB Erzusumspor 1-1 Kayserispor

Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Erzurumspor ile Kayserispor karşı karşıya gelirken, taraflar birer golle 1 puan aldı.

9Ankaragücü 1-4 Sivasspor

Ankaragücü 1-4 Sivasspor

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 24. haftada başkent ekibi Ankaragücü karşısında patlama yaptı. Atılan 4 gol Sivasspor'a 3 puan getird.

10Denizlispor 1-1 Antalyaspor

Denizlispor 1-1 Antalyaspor

Bir önceki hafta Beşiktaş karşısında alınan beraberliğin morali ile Denizlispor karşısında çıkan Antalyaspor, Ersun Yanal döneminde inişli çıkışlı grafiğini bu maçta da sürdürdü. Çıkış arayan Denizlispor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

11Beşiktaş 1-0 Konyaspor

Beşiktaş 1-0 Konyaspor

Karşılaşmanın 21. dakikasında 10 kişi kalan Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine karşı iyi oyun sergileyen Konyaspor'a şans vermedi. İlk yarıda 4-1 kaybettiği rakibi karşısında Beşiktaş, Rosier'in attığı golle zirveye yeniden ortak oldu.

12Gaziantep FK 2-0 Göztepe

Gaziantep FK 2-0 Göztepe

Haftanın kapanış maçlarından olan mücadelede Gaziantep FK, Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Göztepe'yi 2-0 mağlup ederken konuk ekibin attığı 3 gol VAR'a takıldı.

13Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor

Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor

Abdullah Avcı ile çıkışını sürdüren Trabzonspor, Bakasetas ve Nwakaeme'nin golleriyle Yeni Malatyaspor'u mağlup etmeyi başardı.

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İşte Süper Lig'de haftanın karşılaşmalarınına ardından oluşan puan durumu:

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Süper Lig'de 25. hafta maçları:

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