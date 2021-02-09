• 09 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberleri | Süper Lig'de zirve adeta alev aldı! İşte 24. hafta sonunda oluşan puan durumu...
Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmaları, dün akşam oynanan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ardından sona erdi. 3 takımın zirvede aynı puanla yer aldığı 24. haftada, düşme hattında da kıyasıya mücadele sürüyor. İşte detaylar...
• 09 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 24. hafta heyecanı sona erdi. Haftanın maçında Kadıköy'de karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin karşılaşmasının arından Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı kayıpsız geçti.
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