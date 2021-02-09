Son Dakika Haberleri | Süper Lig'de zirve adeta alev aldı! İşte 24. hafta sonunda oluşan puan durumu...

Kasımpaşa 1-4 Hatayspor Haftanın açılış karşılaşmasında bir önceki hafta Fenerbahçe karşısında iyi bir oyun oynayan ancak sahadan mağlubiyetle ayrılan Hatayspor, Kasımpaşa'ya patladı. Konuk ekip karşılaşmayı 4-1 kazanırken Boupendza da gollerine devam etti.