• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Lille şoka girdi! Yusuf Yazıcı...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turunda tüm maçlar tamamlandı. Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Çağlar Söyüncü takımlarında ilk 11'de yer alırken Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder kısa süre sahada kaldı.
• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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LILLE ŞOKA GİRDİ
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede Lille, Ajax'ı konuk etti. Ev sahibi takım, 72. dakikada Timothy Weah'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
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HAKAN SON DAKİKALARDA SAHNE ALDI
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 82. dakikada oyuna girdiği maçta Milan, Kızılyıldız deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Milan'ın gollerini 42. dakikada Radovan Pankov kendi kalesine ve 61. dakikada Theo Hernandez penaltıdan attı. Mücadelenin 77. dakikasında Milan Rodic'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kızılyıldız'ın gollerini atan isimler, 52. dakikada penaltıdan Guelor Kanga ve 90 3. dakikada Milan Pavkov oldu.
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PALABIYIK'IN DÜDÜK ÇALDIĞI MAÇTA TOTTENHAM FARKA KOŞTU
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadelede Tottenham, deplasmanda Wolfsberger'i 13. dakikada Son Heung-min, 28. dakikada Gareth Bale, 34. dakikada Lucas Moura, 88. dakikada Carlos Vinicius'un golleriyle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 55. dakikada penaltıdan Michael Liendl buldu.
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UKRAYNA'DA KAZANAN YOK
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
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GİDİP GELEN MAÇ YOUNG BOYS'UN!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun en gollü maçında Young Boys sahasında Bayer Leverkusen'u konuk etti. Maçta 3-0 öne geçen Young Boys, Leverkusen'in müthiş geri dönüşüyle şok oldu ve maç 3-3'e geldi. Ev sahibi ekip Jordan Siebatcheu'nun 89. dakikada attığı golle karşılaşmayı 4-3 kazandı.
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