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• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Lille şoka girdi! Yusuf Yazıcı...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turunda tüm maçlar tamamlandı. Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Çağlar Söyüncü takımlarında ilk 11'de yer alırken Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder kısa süre sahada kaldı.

• 19 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1LILLE ŞOKA GİRDİ
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LILLE ŞOKA GİRDİ

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede Lille, Ajax'ı konuk etti. Ev sahibi takım, 72. dakikada Timothy Weah'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

2YUSUF YAZICI 62 DAKİKA SAHADA KALDI

YUSUF YAZICI 62 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu gole 87. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 89. dakikada Brian Brobbey ile cevap veren Ajax, 2-1 galip geldi. Karşılaşmada Mehmet Zeki Çelik, 90 dakika görev alırken, Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyundan çıktı.

3KAHROLDULAR

KAHROLDULAR

Fransız basını Lille'in Ajax karşısında büyük hayal kırıklığına uğradığını manşetlerine taşıdı. Ülkenin en prestijli gazetelerinden L'Equipe "Lille, zafere yaklaştığı maçta Ajax'a karşı her şeyi mahvetti" başlığını kullandı.

4AJAXA TESLİM OLDU

"AJAX'A TESLİM OLDU"

Footmercato da Lille-Ajax karşılaşmasını manşetlerine taşıdı. Haberin başlığında, "Lille acı içinde Ajax'a teslim oldu." ifadeleri yer aldı. Footmercato maç haberinde Yusuf Yazıcı'nın fotoğrafını kullandı.

5DAHA İYİSİNİ HAK ETMEDİ

"DAHA İYİSİNİ HAK ETMEDİ"

Lille'in 9 dakikada Ajax'tan 2 gol yiyerek mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Maxifoot," Lille daha iyisini hak etmedi. Son haftalarda form yakalayan Lille'in Armsterdam'da daha saldırgan olması gerekecek." ifadelerini kullandı.

6HAKAN SON DAKİKALARDA SAHNE ALDI

HAKAN SON DAKİKALARDA SAHNE ALDI

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 82. dakikada oyuna girdiği maçta Milan, Kızılyıldız deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Milan'ın gollerini 42. dakikada Radovan Pankov kendi kalesine ve 61. dakikada Theo Hernandez penaltıdan attı. Mücadelenin 77. dakikasında Milan Rodic'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kızılyıldız'ın gollerini atan isimler, 52. dakikada penaltıdan Guelor Kanga ve 90 3. dakikada Milan Pavkov oldu.

7ÇAĞLAR 90 DAKİKA OYNADI, CENGİZ SONRADAN GİRDİ

ÇAĞLAR 90 DAKİKA OYNADI, CENGİZ SONRADAN GİRDİ

Leicester City ise Slavia Prag'a konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika görev yaparken Cengiz Ünder 64. dakikada oyuna girdi.

8ÇAKIRIN YÖNETTİĞİ MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Benfica sahasında konuk ettiği Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Benfica'nın golünü penaltıdan Pizzi, Arsenal'in golünü ise Bukayo Saka kaydetti.

9PALABIYIKIN DÜDÜK ÇALDIĞI MAÇTA TOTTENHAM FARKA KOŞTU

PALABIYIK'IN DÜDÜK ÇALDIĞI MAÇTA TOTTENHAM FARKA KOŞTU

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadelede Tottenham, deplasmanda Wolfsberger'i 13. dakikada Son Heung-min, 28. dakikada Gareth Bale, 34. dakikada Lucas Moura, 88. dakikada Carlos Vinicius'un golleriyle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 55. dakikada penaltıdan Michael Liendl buldu.

10UKRAYNADA KAZANAN YOK

UKRAYNA'DA KAZANAN YOK

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

11UNITED ÇOK FARKLI

UNITED ÇOK FARKLI

Günün öne çıkan karşılaşmasında Manchester United, konuk olduğu Real Sociedad'ı 4-0 yendi. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 57. dakikalarda Bruno Fernandes, 65. dakikada Marcus Rashford, 90. dakikada Daniel James kaydetti.

12ROMA ZORLANMADO

ROMA ZORLANMADO

İtalyan devi Roma, Portekiz temsilcisi Braga'yı deplasmanda Dzeko ve Mayoral'in golleriyle 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantajı yakaladı.

13PSV, YUNANİSTANDAN ÇIKAMADI

PSV, YUNANİSTAN'DAN ÇIKAMADI

Günün gollü maçlarından biri Yunanistan'da oynandı. Olympiakos sahasında konuk ettiği Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı 4-2 mağlup etti.

14GİDİP GELEN MAÇ YOUNG BOYSUN

GİDİP GELEN MAÇ YOUNG BOYS'UN!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun en gollü maçında Young Boys sahasında Bayer Leverkusen'u konuk etti. Maçta 3-0 öne geçen Young Boys, Leverkusen'in müthiş geri dönüşüyle şok oldu ve maç 3-3'e geldi. Ev sahibi ekip Jordan Siebatcheu'nun 89. dakikada attığı golle karşılaşmayı 4-3 kazandı.

15ZAGREBTEN 3 GOLLÜ GALİBİYET

ZAGREB'TEN 3 GOLLÜ GALİBİYET

Hırvatistan temsilcisi Dianom Zagreb, Rus temsilcisi Krasnodar'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti ve rövanş için büyük avantaj elde etti.

16NORVEÇTE 6 GOL VAR KAZANAN YOK

NORVEÇ'TE 6 GOL VAR KAZANAN YOK

günün gollü maçlarından biri Norveç'te oynandı. Molde sahasında Alman temsilcisi Hoffenheim'ı konuk etti. Karşılaşma 3-3 sona erdi.

17SHAKHTAR 2 GOLLE AVANTAJI KAPTI

SHAKHTAR 2 GOLLE AVANTAJI KAPTI

Son dönemde Avrupa kupalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Shakhtar Donetsk, Maccabi Tel Aviv'e konuk oldu. Donetsk, Alan Patrick ve Tete'nin golleriyle maçı 2-0 kazandı ve rövanş için büyük avantaj elde etti.

18GRANADA, NAPOLIYİ ŞOKA UĞRATTI

GRANADA, NAPOLI'Yİ ŞOKA UĞRATTI

Günün sürpriz sayılabilecek sonuçlarından biri İspanya'da alındı. Granada, knouk ettiği Napoli'yi 2-0 mağlup etti. Granada'ya galibiyeti getiren golleri Herrera ve Kenedy kaydetti.

19VILLAREAL ZORU KOLAYA ÇEVİRDİ

VILLAREAL ZORU KOLAYA ÇEVİRDİ

Bir diğer İspanyol temsilcisi Villareal, zorlu Salzburg deplasmanında rahat kazandı. Villareal, Paco Alcacer ve Fernando Nino Rodriguez'in golleriyle 2-0 kazandı ve rövanş için büyük avantaj elde etti.

20RANGERS FIRTINASI SÜRÜYOR

RANGERS FIRTINASI SÜRÜYOR

Steven Gerrard yönetiminde hem ligde hem Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Rangers, Belçika temsilcisi Antwerp'e konuk oldu. 7 golün çıktığı maçı Rangers 4-3 kazandı ve rövanş için büyük avantaj elde etti.

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