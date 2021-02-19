Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Lille şoka girdi! Yusuf Yazıcı...

VILLAREAL ZORU KOLAYA ÇEVİRDİ Bir diğer İspanyol temsilcisi Villareal, zorlu Salzburg deplasmanında rahat kazandı. Villareal, Paco Alcacer ve Fernando Nino Rodriguez'in golleriyle 2-0 kazandı ve rövanş için büyük avantaj elde etti.