• 30 Ocak 2021 - 23:01 • Son Güncelleme:
Son dakika - İrfan Can açıklaması! "Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe isterse alır"
Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi İrfan Can Kahveci'nin geleceği merak konusu oldu. Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, İrfan Can transferiyle ilgili sıcak bir açıklama yaptı.
• 30 Ocak 2021 - 23:01 • Son Güncelleme:
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Transfer döneminin kapanmasın kısa süre kala İrfan Can Kahveci iyice kızıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transfer masasından yeniden görüşmek üzerine kalktı. Fenerbahçe'den sıcak bir açıklama geldi.
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