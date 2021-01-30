Son dakika - İrfan Can açıklaması! "Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe isterse alır"

"F.Bahçe ile bir daha görüşeceğiz" Görüşmenin tamamlandığını aktaran Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.