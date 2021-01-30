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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - İrfan Can açıklaması! "Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe isterse alır"
• 30 Ocak 2021 - 23:01 • Son Güncelleme:

Son dakika - İrfan Can açıklaması! "Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe isterse alır"

Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi İrfan Can Kahveci'nin geleceği merak konusu oldu. Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, İrfan Can transferiyle ilgili sıcak bir açıklama yaptı.

• 30 Ocak 2021 - 23:01 • Son Güncelleme:
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Transfer döneminin kapanmasın kısa süre kala İrfan Can Kahveci iyice kızıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transfer masasından yeniden görüşmek üzerine kalktı. Fenerbahçe'den sıcak bir açıklama geldi.

2Deniz Türüç ve Cisse teklifi

Deniz Türüç ve Cisse teklifi

İrfan Can için sarı lacivertli kulübün ilk teklifi; kiralık oynayan Deniz Türüç'ün Başakşehir'de devam etmesi ve Cisse'nin de turuncu lacivertli kulübe verilmesi oldu.

3Alternatif teklif

Alternatif teklif

Bu iki oyuncunun yanı sıra 4 milyon Euro + başarı bonusu teklif edildi. Masada alternatif tekliflerin de konuşulacağı öğrenilirken sadece Deniz Türüç + 6.5 milyon Euro da Fenerbahçe'nin teklif paketleri arasında yer aldı.

4F.Bahçe ile bir daha görüşeceğiz

"F.Bahçe ile bir daha görüşeceğiz"

Görüşmenin tamamlandığını aktaran Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.

5Fenerbahçe isterse bir oyuncuyu alır

"Fenerbahçe isterse bir oyuncuyu alır"

Çaykur Rizespor maçının ardından konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Pirşen "Fenerbahçe isterse bir oyuncuyu alır. İrfan Can transferinin detayını Başakşehir tarafından takip edin" ifadelerini kullandı.

6Her oyuncu taciz edilmez

"Her oyuncu taciz edilmez"

"Transfer piyasasına düşmeye başlayan, kontratının sonuna gelen her oyuncu taciz edilmez. Bildiğimiz o kadar şey var ki.. Hepsiyle imza atılıp, sonra beğenilmediği için alınmayanlar var.

7Buluttan İrfan Can Cevabı

Bulut'tan İrfan Can Cevabı

Erol Bulut ise maç sonunda İrfan Can Kakveci'yle ilgili olarak, "İrfan Can ile ilgili fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Şu an Başakşehir'de oynuyor." cevabını verdi.

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