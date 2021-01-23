• 23 Ocak 2021 - 08:52 • Son Güncelleme:
Son dakika | İrfan Can Kahveci transferi için resmi açıklama geldi! 'Galatasaray ve Fenerbahçe...'
İrfan Can Kahveci transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray'ın renklerine katmak için büyük uğraş sarf ettiği yıldız futbolcu için Medipol Başakşehir cephesinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
• 23 Ocak 2021 - 08:52 • Son Güncelleme:
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"İrfan Can'ı istiyoruz"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçı sonrası "Biz İrfan'ı, İrfan da bizi istiyor" dediği milli futbolcunun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor...
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