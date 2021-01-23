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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | İrfan Can Kahveci transferi için resmi açıklama geldi! 'Galatasaray ve Fenerbahçe...'
• 23 Ocak 2021 - 08:52 • Son Güncelleme:

Son dakika | İrfan Can Kahveci transferi için resmi açıklama geldi! 'Galatasaray ve Fenerbahçe...'

İrfan Can Kahveci transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray'ın renklerine katmak için büyük uğraş sarf ettiği yıldız futbolcu için Medipol Başakşehir cephesinden resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

• 23 Ocak 2021 - 08:52 • Son Güncelleme:
1İrfan Canı istiyoruz
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"İrfan Can'ı istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçı sonrası "Biz İrfan'ı, İrfan da bizi istiyor" dediği milli futbolcunun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor...

2Sosyal medyadan Terime takip

Sosyal medyadan Terim'e takip

Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından teknik direktör Fatih Terim'i takibe alması sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yaratmıştı.

3Başakşehirden açıklama

Başakşehir'den açıklama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Göksel Gümüşdağ ile masaya otururken, Medipol Başakşehir cephesinden transfer için sıcak açıklama geldi.

4Asbaşkan Mesut Altan konuştu

Asbaşkan Mesut Altan konuştu

Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan, İrfan Can'ı isteyen Galatasaray'ın teklifi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un İrfan Can ile ilgili açıklaması ve oyuncuya yurtdışından yapılan tekliflerle ilgili konuştu.

5İstediğimiz para belli

"İstediğimiz para belli"

TV100'e konuşan Mesut Altan, "Galatasaray'ın resmi bir teklifi var, bizim istediğimiz para belli, onların verdiği para belli şu anda taraflar bekliyor, bekleme sürecindeyiz.

6Sonraki satıştan pay gibi bir madde yapmayız

"Sonraki satıştan pay gibi bir madde yapmayız"

Transferde sonraki satıştan pay gibi bir madde yapmayız biz, öyle bir fantezimiz yok" ifadelerini kullandı.

7Parayı kim verirse İrfan Can oraya gidecektir

"Parayı kim verirse İrfan Can oraya gidecektir"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un İrfan Can ile ilgili 'Eğer satıyorlarsa biz de teklif yapabiliriz' sözleri ile ilgili ise Altan, "Parayı kim verirse İrfan Can oraya gidecektir. Biz Fenerbahçe'ye vermeyiz, Galatasaray'a vermeyiz diye bir düşüncede değiliz. Durumumuz böyle, bekliyoruz acelemiz yok" şeklinde konuştu.

8Yurt dışından isteyen kulüpler var

"Yurt dışından isteyen kulüpler var"

Yurtdışı teklifleri ile ilgili de konuşan Mesut Altan, "Yurtdışından da isteyen kulüpler var. Onlara sezon sonu demiştik ama devre arasında satıyorsanız diye devreye girmek istediler" dedi.

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