Son dakika | İrfan Can Kahveci transferi için resmi açıklama geldi! 'Galatasaray ve Fenerbahçe...'

"Parayı kim verirse İrfan Can oraya gidecektir" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un İrfan Can ile ilgili 'Eğer satıyorlarsa biz de teklif yapabiliriz' sözleri ile ilgili ise Altan, "Parayı kim verirse İrfan Can oraya gidecektir. Biz Fenerbahçe'ye vermeyiz, Galatasaray'a vermeyiz diye bir düşüncede değiliz. Durumumuz böyle, bekliyoruz acelemiz yok" şeklinde konuştu.