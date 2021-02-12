• 12 Şubat 2021 - 16:07 • Son Güncelleme:
Son dakika kar haberleri | Resmi açıklama geldi! Galatasaray - Kasımpaşa ve Gençlerbirliği - Beşiktaş maçları...
Galatasaray - Kasımpaşa ve Gençlerbirliği - Beşiktaş maçları öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında kulüpler maçın erken saate çekilmesi için başvuru yapmıştı, konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
• 12 Şubat 2021 - 16:07 • Son Güncelleme:
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Hafta sonuna doğru Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı sıfırın altına düşecek. İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle maçların ertelenmesi gündeme gelirken, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den resmi açıklama geldi.
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçıyla ilgili TFF ile bir görüşme yapacağını dile getirdi.
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Hatta Kasımpaşa Yöneticisi Mehmet Fatih Saraç da yaptığı açıklamada, "Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da uygun görmesi halinde maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi. Bu haklı, makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik" ifadelerini kullanarak Galatasaray'a destek çıkmıştı.
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Başkan Özdemir, "Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir" ifadelerini kullandı.
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2 maçın saati değişti
Bu açıklamaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle iki maçın saatinde değişikliğe gitti.
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