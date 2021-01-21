FANATİK
• 21 Ocak 2021 - 09:47 • Son Güncelleme:
Son dakika | Marius Sumudica'dan olay hareket! İntikamını böyle aldı...
Gaziantep FK'ya gözyaşlarıyla veda eden ve Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varan teknik direktör Marius Sumudica'dan dün oynanan Rizespor-Gaziantep FK maçı öncesi çok konuşulacak bir hareket geldi.
FANATİK
• 21 Ocak 2021 - 09:47 • Son Güncelleme:
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Özür diledi, Rizespor'la anlaşmaya vardı
Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, şehirden ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenlemiş ve ayrılık sürecini gözyaşları içerisinde anlatmıştı. Tecrübeli teknik adam, "Kimi kırdıysam, üzdüysem, tüm Gaziantep'ten ve Türkiye'den özür dilerim. Kimseyi incitmek istemezdim. Ben, söylediklerimden dolayı çok pişmanım" dedikten kısa bir süre sonra Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı.
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Devre arasında zoom ile bağlandı, prim vaat etti
Devre arasında zoom ile bağlantı kuran ve futbolculara taktik veren Sumudica'nın oyunculara prim vaat etmesi ise şaşkınlık yarattı. Gaziantep'ten olaylı bir şekilde ayrılan Sumudica, futbolculara bu maçtan galip ayrılmaları halinde kendilerine cebinden prim vereceğini vurguladığı ve ''Bu maçı kazanın size cebimdem prim vereceğim.'' dediği öğrenildi.
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'Yeni oyuncularımın başarısı bu'
Maçın ardından Rumen basınına konuşan Sumudica, alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunun altını çizdi, ''Bu galibiyet için çok mutluyum. Korktuğum bir maçtı çünkü Gaziantep'in güçlü bir takım olduğunu çok iyi biliyorum. 28 maçtır gol atıyorlardı ama Rizespor, gol yememeyi başardı. Yeni oyuncularımın başarısı bu.'' dedi ve ekledi:
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