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FANATİK
• 21 Ocak 2021 - 09:47 • Son Güncelleme:

Son dakika | Marius Sumudica'dan olay hareket! İntikamını böyle aldı...

Gaziantep FK'ya gözyaşlarıyla veda eden ve Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varan teknik direktör Marius Sumudica'dan dün oynanan Rizespor-Gaziantep FK maçı öncesi çok konuşulacak bir hareket geldi.

FANATİK
• 21 Ocak 2021 - 09:47 • Son Güncelleme:
1Özür diledi, Rizesporla anlaşmaya vardı
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Özür diledi, Rizespor'la anlaşmaya vardı

Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, şehirden ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenlemiş ve ayrılık sürecini gözyaşları içerisinde anlatmıştı. Tecrübeli teknik adam, "Kimi kırdıysam, üzdüysem, tüm Gaziantep'ten ve Türkiye'den özür dilerim. Kimseyi incitmek istemezdim. Ben, söylediklerimden dolayı çok pişmanım" dedikten kısa bir süre sonra Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı.

2Yine şaşırttı

Yine şaşırttı

Kaderin cilvesi; Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Fenerbahçe maçıyla göreve başlayacak Rumen teknik adamdan maç öncesi olay hareket geldi.

3Eski takımının taktiğini Rizespor teknik heyetine verdi

Eski takımının taktiğini Rizespor teknik heyetine verdi

Saha içinde olduğu kadar saha dışında da gündem olan tecrübeli hoca, maç öncesi eski takımının taktiğini Rizespor teknik heyetine verdi.

4Devre arasında zoom ile bağlandı, prim vaat etti

Devre arasında zoom ile bağlandı, prim vaat etti

Devre arasında zoom ile bağlantı kuran ve futbolculara taktik veren Sumudica'nın oyunculara prim vaat etmesi ise şaşkınlık yarattı. Gaziantep'ten olaylı bir şekilde ayrılan Sumudica, futbolculara bu maçtan galip ayrılmaları halinde kendilerine cebinden prim vereceğini vurguladığı ve ''Bu maçı kazanın size cebimdem prim vereceğim.'' dediği öğrenildi.

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İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında 2 gol daha bulan Rizespor, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve güçlü rakibini net bir skorla geçti.

6Değişiklikleri kendisi yaptı

Değişiklikleri kendisi yaptı

Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da Gaziantep maçında takımın başında Ersin Aka yer aldı. Sumudica, bütün oyuncu değişikliklerini Aka'ya söyledi ve tercihler bu şekilde yapıldı.

7Yeni oyuncularımın başarısı bu

'Yeni oyuncularımın başarısı bu'

Maçın ardından Rumen basınına konuşan Sumudica, alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunun altını çizdi, ''Bu galibiyet için çok mutluyum. Korktuğum bir maçtı çünkü Gaziantep'in güçlü bir takım olduğunu çok iyi biliyorum. 28 maçtır gol atıyorlardı ama Rizespor, gol yememeyi başardı. Yeni oyuncularımın başarısı bu.'' dedi ve ekledi:

8Gaziantepin güçlü bir takım olduğunu çok iyi biliyorum

"Gaziantep'in güçlü bir takım olduğunu çok iyi biliyorum"

Bu galibiyet için çok mutluyum. Korktuğum bir maçtı çünkü Gaziantep'in güçlü bir takım olduğunu çok iyi biliyorum. 28 maçtır gol atıyorlardı ama Rizespor, gol yememeyi başardı. Yeni oyuncularımın başarısı bu. Gaziantep'e başarılar diliyorum ve birlikte çalıştığımız dönem için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.' 

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