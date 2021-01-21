Son dakika | Marius Sumudica'dan olay hareket! İntikamını böyle aldı...

"Gaziantep'in güçlü bir takım olduğunu çok iyi biliyorum" Bu galibiyet için çok mutluyum. Korktuğum bir maçtı çünkü Gaziantep'in güçlü bir takım olduğunu çok iyi biliyorum. 28 maçtır gol atıyorlardı ama Rizespor, gol yememeyi başardı. Yeni oyuncularımın başarısı bu. Gaziantep'e başarılar diliyorum ve birlikte çalıştığımız dönem için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.'