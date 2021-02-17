• 17 Şubat 2021 - 15:45 • Son Güncelleme:
Son Dakika | Mbaye Diagne'den inanılmaz istatistik! Premier Lig'e damgasını vurdu...
Devre arası tranfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralık olarak tranfer olan Mbaye Diagne, İngiltere'ye sallamaya devam ediyor. Senegalli golcü, istatistikte zirveyi ele geçirdi. İşte detaylar...
• 17 Şubat 2021 - 15:45 • Son Güncelleme:
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Manşetlerden inmiyor
Galatasaray'da forma giydiği süre boyunca sarı-kırmızılı camiada sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen futbolcu Diagne, Premier Lig'de manşetlerden inmiyor.
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ManU ağlarını salladı
1-1 biten ve Manchester United'ın şampiyonluk yarışında büyük yara almasını sağlayan karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Diagne, maçtan sonra İngiltere'de futbol gündeminin bir numaralı ismi haline geldi.
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9 hava topu kazanarak zirveye çıktı
Ayrıca Diagne'nin maçtan sonra ortaya çıkan istatistiği çok konuşuldu. West Bromwich Albion'da forma giyen futbolcu, tam 9 hava topu mücadelesi kazanarak 24. haftanın zirvesinde yer aldı.
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