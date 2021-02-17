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• 17 Şubat 2021 - 15:45 • Son Güncelleme:

Son Dakika | Mbaye Diagne'den inanılmaz istatistik! Premier Lig'e damgasını vurdu...

Devre arası tranfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralık olarak tranfer olan Mbaye Diagne, İngiltere'ye sallamaya devam ediyor. Senegalli golcü, istatistikte zirveyi ele geçirdi. İşte detaylar...

• 17 Şubat 2021 - 15:45 • Son Güncelleme:
1Manşetlerden inmiyor
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Manşetlerden inmiyor

Galatasaray'da forma giydiği süre boyunca sarı-kırmızılı camiada sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen futbolcu Diagne, Premier Lig'de manşetlerden inmiyor.

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Derbide sabırları taşırdı

Son olarak Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart ile sabırları taşıran oyuncu, Galatasaray'ın forvet transferinin netleşmesinin ardından WBA'ya kiralandı.

3ManU maçına damga vurdu

ManU maçına damga vurdu

Premier Lig'de çıktığı karşılaşmalarda takımının en iyilerinden olarak öne çıkan isimlerden biri olan Diagne, son olarak Manchester United karşılaşmasına damga vurmuştu.

4ManU ağlarını salladı

ManU ağlarını salladı

1-1 biten ve Manchester United'ın şampiyonluk yarışında büyük yara almasını sağlayan karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Diagne, maçtan sonra İngiltere'de futbol gündeminin bir numaralı ismi haline geldi.

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Fulham maçında verdiği gol pasının ardından geçtiğimiz hafta Tottenham’a iki gol birden atan ancak bu golleri ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmayan Senegalli forvet, beklenen patlamayı yaptı, gol siftahını gerçekleştirdi.

6İngiltereye çabuk uyum sağladı

İngiltere'ye çabuk uyum sağladı

Premier Lig’e çabuk uyum sağlayan ve performansı her geçen gün yükselen Mbaye Diagne için İngiltere’de övgü dolu ifadeler kullanıldı. Manchester City ile şampiyonluk yarışında bulunan Manchester United’a darbe indirdiği belirtildi.

79 hava topu kazanarak zirveye çıktı

9 hava topu kazanarak zirveye çıktı

Ayrıca Diagne'nin maçtan sonra ortaya çıkan istatistiği çok konuşuldu. West Bromwich Albion'da forma giyen futbolcu, tam 9 hava topu mücadelesi kazanarak 24. haftanın zirvesinde yer aldı.

8İşte o liste

İşte o liste

Listede ikinci sırada Burnley'den Ashley Barnes (7) yer alırken, Brighton'dan Lewis Dunk ve Leicester'dan Wilfried Ndidi (6) üçüncü oldu.

9Solskjaerden hakem tepkisi

Solskjaer'den hakem tepkisi

Bu arada Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, West Bromwich ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından hakem hatalarına tepki göstermiş Diagne'nin golde Lindelöf'e faul yaptığını ileri sürmüştü.

104 maçta 1 gol, 1 asist

4 maçta 1 gol, 1 asist

4 Premier Lig maçında toplam 292 dakika süre alan Diagne'nin 1 gol, 1 asisti bulunuyor.

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