Son dakika - Muslera maÃ§a damga vurdu! Alanyasporlu futbolcudan olay itiraf

â€¢ 20 Åžubat 2021 - 22:39 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika - Muslera maça damga vurdu! Alanyasporlu futbolcudan olay itiraf
Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. MÃ¼cadeleye ise kalesinde devleÅŸen Muslera damga vurdu. Alanyasporlu futbolcudan maÃ§ sonu itiraf geldi. Ã–te yandan UruguaylÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n performansÄ± sosyal medyayÄ± da salladÄ±.
â€¢ 20 Åžubat 2021 - 22:39 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ± StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada rakibini Emre KÄ±lÄ±nÃ§'Ä±n 18. dakikada kaydettiÄŸi golle maÄŸlup etti. Galatasaray bu sonuÃ§la puanÄ±nÄ± 54'e Ã§Ä±kartarak zirvedeki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanda kaldÄ±.Â
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Galibiyet serisini 7 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±
Galatasaray, SÃ¼per Lig'de son 7 maÃ§Ä±ndan galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, ligin 19. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a maÄŸlup olduktan sonra oynadÄ±ÄŸÄ± 7 maÃ§Ä± kazandÄ±.Â Galatasaray, bu dÃ¶nemde Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol BaÅŸakÅŸehir, FenerbahÃ§e, KasÄ±mpaÅŸa ve Aytemiz Alanyaspor'u maÄŸlup etti.Â SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bu sÃ¼reÃ§te 16 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gÃ¶rdÃ¼.
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Muslera devleÅŸti
Galatasaray'da sezon baÅŸÄ±nda sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle forma giyemeyen Fernando Muslera, formasÄ±na kavuÅŸtuktan sonra ortaya koyduÄŸu performansla dikkat Ã§ekiyor.
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Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda bu sezonki ilk galibiyet
Galatasaray, bu sezon 3. kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda ilk galibiyetini elde etti. Akdeniz ekibi, SÃ¼per Lig'in ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul'da oynanan maÃ§Ä± 2-1 kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Aytemiz Alanyaspor, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek finalinde yine Ä°stanbul'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi Galatasaray'Ä± 3-2'lik skorla maÄŸlup ederek, elemiÅŸti.Â
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Emre KÄ±lÄ±nÃ§'tan 4. golÂ
Galatasaray'Ä±n sezon baÅŸÄ±nda renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± Emre KÄ±lÄ±nÃ§, SÃ¼per Lig'de bu sezon 4. kez aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±. Emre KÄ±lÄ±nÃ§, sezonun ilk yarÄ±sÄ±ndaki Gaziantep, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ve GÃ¶ztepe mÃ¼sabakalarÄ±nda da birer kez topu filelere gÃ¶ndermiÅŸti.
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