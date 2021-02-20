Son dakika - Muslera maÃ§a damga vurdu! Alanyasporlu futbolcudan olay itiraf

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â€¢ 20 Åžubat 2021 - 22:39 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika - Muslera maça damga vurdu! Alanyasporlu futbolcudan olay itiraf

Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. MÃ¼cadeleye ise kalesinde devleÅŸen Muslera damga vurdu. Alanyasporlu futbolcudan maÃ§ sonu itiraf geldi. Ã–te yandan UruguaylÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n performansÄ± sosyal medyayÄ± da salladÄ±.

â€¢ 20 Åžubat 2021 - 22:39 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Galatasaray, SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ± StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada rakibini Emre KÄ±lÄ±nÃ§'Ä±n 18. dakikada kaydettiÄŸi golle maÄŸlup etti. Galatasaray bu sonuÃ§la puanÄ±nÄ± 54'e Ã§Ä±kartarak zirvedeki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor ise 42 puanda kaldÄ±.Â 

2Galibiyet serisini 7 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±

Galibiyet serisini 7 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±

Galatasaray, SÃ¼per Lig'de son 7 maÃ§Ä±ndan galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, ligin 19. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a maÄŸlup olduktan sonra oynadÄ±ÄŸÄ± 7 maÃ§Ä± kazandÄ±.Â Galatasaray, bu dÃ¶nemde Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol BaÅŸakÅŸehir, FenerbahÃ§e, KasÄ±mpaÅŸa ve Aytemiz Alanyaspor'u maÄŸlup etti.Â  SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, bu sÃ¼reÃ§te 16 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gÃ¶rdÃ¼.

3Muslera devleÅŸti

Muslera devleÅŸti

Galatasaray'da sezon baÅŸÄ±nda sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle forma giyemeyen Fernando Muslera, formasÄ±na kavuÅŸtuktan sonra ortaya koyduÄŸu performansla dikkat Ã§ekiyor.

4Rekor kÄ±rdÄ±

Rekor kÄ±rdÄ±

Galatasaray, Fernando Muslera'nÄ±n forma giydiÄŸi 7 SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nÄ± da kazandÄ±. Opta verilerine gÃ¶re; UruguaylÄ± kaleci, Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda bu sezon en fazla kurtarÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nÄ± oynadÄ±.

5Karaca: Muslera ahtapot gibiydi

Karaca: Muslera ahtapot gibiydi

MaÃ§ sonu A Sporâ€™a konuÅŸan Efecan Karaca, "Ã‡ok iyi oynadÄ±k ama Musleraâ€™yÄ± geÃ§emedik adam ahtapot gibi. KÄ±rmÄ±zÄ± kart pozisyonuyla ilgili yorum yaparsam GalatasaraylÄ±larÄ± karÅŸÄ±ma almÄ±ÅŸ olurum, daha izlemedim pozisyonu." dedi.

6Sadece 3 gol gÃ¶rdÃ¼

Sadece 3 gol gÃ¶rdÃ¼

Galatasaray, Fernando Muslera'nÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nden sonra 7 maÃ§ta kalesinde 3 gol gÃ¶rdÃ¼. 30 isabetli ÅŸutun 27'sini Muslera kurtardÄ±.

7Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda bu sezonki ilk galibiyet

Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda bu sezonki ilk galibiyet

Galatasaray, bu sezon 3. kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda ilk galibiyetini elde etti. Akdeniz ekibi, SÃ¼per Lig'in ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul'da oynanan maÃ§Ä± 2-1 kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Aytemiz Alanyaspor, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek finalinde yine Ä°stanbul'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi Galatasaray'Ä± 3-2'lik skorla maÄŸlup ederek, elemiÅŸti.Â 

8Emre KÄ±lÄ±nÃ§tan 4. gol

Emre KÄ±lÄ±nÃ§'tan 4. golÂ

Galatasaray'Ä±n sezon baÅŸÄ±nda renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± Emre KÄ±lÄ±nÃ§, SÃ¼per Lig'de bu sezon 4. kez aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±. Emre KÄ±lÄ±nÃ§, sezonun ilk yarÄ±sÄ±ndaki Gaziantep, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ve GÃ¶ztepe mÃ¼sabakalarÄ±nda da birer kez topu filelere gÃ¶ndermiÅŸti.

9Muslera sosyal medyayÄ± salladÄ±

Muslera sosyal medyayÄ± salladÄ±

UruguaylÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n performansÄ± sosyal medyada gÃ¼ndem oldu. Ä°ÅŸte kurtarÄ±ÅŸlarÄ±yla devleÅŸen Muslera iÃ§in verilen tepkiler...

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Kaptan Muslera ile ligde yedi maÃ§ta yedi galibiyet..

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son 10 yÄ±ldÄ±r en Ã§ok duyduÄŸum cÃ¼mle "son anda muslera" olabilir ya.

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Muslera ÅŸampiyonluk modunu aÃ§mÄ±ÅŸ, rakipler iyi bilir..

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AnlÄ±k Muslera

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Muslera kaleci deÄŸil. Kale.

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Turkiye'de futbol basit bir oyundur 22 kiÅŸi topu sahada kovalar sonunda ise Muslera'sÄ± olan kazanir GARY LÄ°NEKER

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