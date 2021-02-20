Son dakika - Muslera maÃ§a damga vurdu! Alanyasporlu futbolcudan olay itiraf

Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda bu sezonki ilk galibiyet Galatasaray, bu sezon 3. kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda ilk galibiyetini elde etti. Akdeniz ekibi, SÃ¼per Lig'in ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul'da oynanan maÃ§Ä± 2-1 kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Aytemiz Alanyaspor, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek finalinde yine Ä°stanbul'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi Galatasaray'Ä± 3-2'lik skorla maÄŸlup ederek, elemiÅŸti.Â