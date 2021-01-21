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• 21 Ocak 2021 - 09:17 • Son Güncelleme:

Son dakika - Neymar'dan sürpriz yorum! Kalp gönderdi....

PSG'nin dünya yıldızı Neymar'ın Instagram'da yaptığı bir yorum gündeme oturdu.

• 21 Ocak 2021 - 09:17 • Son Güncelleme:
1Skorer Dış Haberler
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Skorer Dış Haberler

Neymar yılbaşında düzenlediği dev partiyle tepki çekmişti.

2O PARTİYE GELMİŞTİ

O PARTİYE GELMİŞTİ

O partiye gelen isimler arasında yer alan bir isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

3SÜRPRİZ YORUM

SÜRPRİZ YORUM

Neymar, Arjantinli şarkıcı Emilia Mernes'in bir fotoğrafına yorum yaptı.

4KALPLİ YORUM

KALPLİ YORUM

Neymar, Mernes'in bir bebekle paylaştığı fotoğrafın altına kalp emojisi koydu.

5AŞK İDDİALARI

AŞK İDDİALARI

Neymar'ın yorumuna binlerce yorum gelirken aşk iddiaları gündeme geldi.

6AÇIKLAMA GELDİ

AÇIKLAMA GELDİ

Emilia'nın arkadaşı olan Lizardo Ponce ise ikiliyle ilgili açıklama yaptı.

7ARKADAŞLAR

'ARKADAŞLAR'

'Neymar çok iyi, kibar ve iyi bir ev sahibi. Emilia ve Neymar arkadaşlar.' dedi.

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