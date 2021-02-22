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• 22 Şubat 2021 - 15:35 • Son Güncelleme:

Son dakika | Okan Buruk resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında ortaya konan kötü futbol ve alınan mağlubiyetin ardından teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk iddiaları gündeme gelmeye başladı. Başarılı teknik adamdan Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

• 22 Şubat 2021 - 15:35 • Son Güncelleme:
1Liderin 3 puan gerisine düştü
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Liderin 3 puan gerisine düştü

Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'ye Halil'in golüyle 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde düştü.

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Erol Bulut'a eleştiri bombardımanı

Karşılaşmanın ardından sergilenen kötü futbol, Kadıköy'de bu sezon alınan 5. mağlubiyet, eleştiri oklarını teknik direktör Erol Bulut'a yöneltti.

3Okan Buruk iddiaları ortaya atıldı

Okan Buruk iddiaları ortaya atıldı

Fenerbahçe'de umut vermeyen futbol nedeniyle teknik direktör Okan Buruk iddiaları yüksekçe seslendirilmeye başlandı.

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Buruk: Bu iddialar gerçek değil

Sabah Gazetesi'ne konuşan başarılı teknik adam, "Fenerbahçe'den teklif almadım. Bu gibi iddialar var ortada. Fakat bu iddialar gerçek değil" açıklamasını yaptı.

5Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum

"Sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum"

Buruk daha önce Sporx'e yaptığı açıklamada, "Sezon sonuna kadar herhangi bir takımda çalışmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki sezon için ligin sona ermesiyle birlikte elbette bir değerlendirme yaparız.

6Teklifleri değerlendirmiyorum

"Teklifleri değerlendirmiyorum"

Şu anda bazı teklifler geliyor, önemli teklifler geliyor ancak değerlendirmiyorum. Bir süre dinlenmeyi düşünüyorum, sezon sona erdiği zaman hedeflerimle örtüşen bir opsiyon olursa değerlendiririm" ifadelerini kullanmıştı.

7Başakşehirde ilke imza attı

Başakşehir'de ilke imza attı

Medipol Başakşehir geçen sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk ipini göğüslemiş ve tarihinde bir ilke imza atmıştı.

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