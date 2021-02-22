• 22 Şubat 2021 - 15:35 • Son Güncelleme:
Son dakika | Okan Buruk resmen açıkladı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında ortaya konan kötü futbol ve alınan mağlubiyetin ardından teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk iddiaları gündeme gelmeye başladı. Başarılı teknik adamdan Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklama geldi. İşte detaylar...
• 22 Şubat 2021 - 15:35 • Son Güncelleme:
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Liderin 3 puan gerisine düştü
Fenerbahçe Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe'ye Halil'in golüyle 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde düştü.
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Okan Buruk iddiaları ortaya atıldı
Fenerbahçe'de umut vermeyen futbol nedeniyle teknik direktör Okan Buruk iddiaları yüksekçe seslendirilmeye başlandı.
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