Son dakika | Olay oldu: 'Yazıklar olsun, kepaze!' Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası...

"Penaltı dese doğru karar vermiş olurdu" Nitekim bu çamur deryasında bile Onyekuru çabukluğu, Galatasaray’a önce penaltıyı, sonra golü kazandırdı. İlginçtir, ilk yarıda sadece ilk on beş dakikada “fazla mesai” yapan kaleci Ertuğrul, ikinci yarıda Galatasaray baskısına rağmen sıkıntı çekmezken, belki bir saniyelik gecikmenin bedelini penaltıyı yaparak ödedi. Belki de bu pozisyonda Onyekuru çabukluğunu hesaplayamadı. “Onyekuru daha erken niye girmedi?” diyenler olabilir. Kazandırdığı penaltı sonrası bu konuda haklı da olabilirler. Ama saha koşulları düşünüldüğünde Galatasaray’ın başlangıç on biri en azından yanlış değildi. Sonuçtan bağımsız, iki takım oyuncularını da, bu “futbol işkencesine” tahammül ettikleri için tebrik ederim. Bize bu sahaları layık görenlere de “yazıklar olsun” mesajımı gönderirdim. Kasımpaşa, zaten her maçta futbol oynamaya çalışan bir takım... Ancak aynı anlayışı bu berbat zeminde de sürdürmeye kalktılar. Olur mu? Doğayı kim yenmiş, siz yeneceksiniz? Ya sürmeye çalıştıkları toplar, ya futbolcuların kendileri, sıkça çamura saplandılar.Kasımpaşa’nın ikinci yarı ile birlikte Thelin ile kazandığı golde, gözlerime inanamadım. Ben, siz, hepimiz gözümüzde ve yüreğimizde artık “yaşayan efsane” olan kaleci Muslera’nın topa böyle boşa çıkacağına asla inanamayız. Ama oldu bu... Muslera boşa çıktı. Acaba yükselince altında kalan Marcao nedeniyle hamle de geç mi kaldı? Golün hemen sonrasında Galatasaray ceza alanı içindeki Varga-Kerem mücadelesi elbette bir “penaltı” çağrısı yaptı. Bu kadar ağır bir sahada ve futbolcuların çamur banyosu yaptığı bir ortamda penaltı çalmak açıkçası bir hakem için çok kolay değil... Buna rağmen hakem ve VAR, “penaltı” dese, daha doğru karar vermiş olurdu. Fatih Hoca, beraberlik sonrasında elinde kim var, kim yok hepsini sahaya sürdü.