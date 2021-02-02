Son dakika | Olay sözler: 'Avucunu yaladı Galatasaray!' İrfan Can Kahveci...

"Kesin bir zafer hissi!" "İrfan Can Kahveci transferini duyduğu andan bu satırların yazıldığı dakikaya kadar ki henüz 24 saat olmadı - en fanatiğinden en platoniğine kadar her Fenerbahçelinin zihninde ne dans ediyor? Kesin bir zafer hissi! Derbi kazanmak gibi. “Ezeli rakibin elinden söküp aldık İrfan Can’ı”… Aslında o kadar da haksız değiller. Fenerbahçe’nin kadrosunda o klasta epey orta saha var. Belki de daha iyisi.Kolayca “pek gerek yoktu” bile diyebilir sezonluk düşünen birileri… Ama hemen ekler; “Avucunu yaladı Galatasaray”!