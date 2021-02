Son dakika | Olay sözler: 'Avucunu yaladı Galatasaray!' İrfan Can Kahveci...

"İrfan Can Kahveci adını ilk telaffuz eden kimdi?" Peki, Galatasaray’da İrfan Can Kahveci adını ilk telaffuz eden kimdi? 9 Ocak 2021 tarihinde 6-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından Terim… Hem de Galatasaray Yönetimi’nin hayretleriyle yapmıştı kamuya açık açıklamasını: “Evet, İrfan Can Kahveci’yi istiyoruz. Mohamed’i (Mostafa) istiyoruz, Onyekuru’yu istiyoruz. Göksel (Gümüşdağ) Başkan ile oturup bu konuyu konuşurlarsa sevinirim. İrfan Can ile birlikte Visca için de aynı zamanda... Ben yönetimin elinden geleni yapacağına inanıyorum.’’