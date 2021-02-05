Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFutbol Haberleri Son dakika - Portolu Nanu hastaneye kaldırıldı! Yerde hareketsiz kaldı...
• 05 Şubat 2021 - 00:46 • Son Güncelleme:

Son dakika - Portolu Nanu hastaneye kaldırıldı! Yerde hareketsiz kaldı...

Portekiz'de Belenenses-Porto maçında korkutan anlar yaşandı. Portolu Nanu, Belenenses kalecisi Stanislav Kritsyuk ile çarpıştığı sırada başına sert bir darbe aldı ve uzun süre hareketsiz yerde kaldı.

• 05 Şubat 2021 - 00:46 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Portekiz Ligi'nde Belenenses ile Porto'nun karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir olay yaşandı.

2İki futbolcu çarpıştı

İki futbolcu çarpıştı

Porto'nun 26 yaşındaki savunmacısı Nanu, maçın son dakikalarına yaklaşılırken yaşanan pozisyonda Belenenses kalecisi Kritciuk ile çarpıştı.

3Hareketsiz kaldı

Hareketsiz kaldı

Çarpışma sonrası Portolu Nanu uzun süre yerde hareketsiz kaldı.

4Ambulans sahaya girdi

Ambulans sahaya girdi

Sahada hareketsiz yatan Nanu'ya sağlık ekipleri anında müdehale etti ve ardından ambulans sahaya girdi.

5Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Sahadaki tüm futbolcuların bazılarının gözyaşlarını tutamadığı gözlenirken Nanu hastaneye kaldırıldı.

6Hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırıldı

Nanu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

7Nanu uyandı ve bilinci açık durumda

"Nanu uyandı ve bilinci açık durumda"

Pepe yaptığı açıklamada: "Ambulanstaki doktorların ifadelerine göre Nanu uyandı ve bilinci açık durumda." ifadelerini kullandı.

8

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, 11'ler

Son dakika - Portolu Nanu hastaneye kaldırıldı! Yerde hareketsiz kaldı...

Can Yaman'dan Diletta Leotta paylaşımı! 'Tehlikeli çift'

Son dakika - Resmen açıkladı! 'Söz veriyorum Falcao transferi için aracı olacağım'

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet