Son dakika - Portolu Nanu hastaneye kaldırıldı! Yerde hareketsiz kaldı...

Portekiz Ligi'nde Belenenses ile Porto'nun karşı karşıya geldiği maçta talihsiz bir olay yaşandı. Porto'nun 26 yaşındaki savunmacısı Nanu, maçın son dakikalarına yaklaşılırken yaşanan pozisyonda Belenenses kalecisi Kritciuk ile çarpıştı. Çarpışma sonrası Portolu Nanu uzun süre yerde hareketsiz kaldı. Sahada hareketsiz yatan Nanu'ya sağlık ekipleri anında müdehale etti ve ardından ambulans sahaya girdi. Sahadaki tüm futbolcuların bazılarının gözyaşlarını tutamadığı gözlenirken Nanu hastaneye kaldırıldı. Nanu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Pepe yaptığı açıklamada: Ambulanstaki doktorların ifadelerine göre Nanu uyandı ve bilinci açık durumda. ifadelerini kullandı. 250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!