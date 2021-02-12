Sporx
• 12 Şubat 2021 - 20:12 • Son Güncelleme:
Son dakika - Radamel Falcao'nun yeni adresini duyurdu!
Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Falcao Alanyaspor karşısında forma giyemedi. 39. kez maç kaçıran Falcao'nun ayrılması gündemde bulunuyor. Kolombiyalı golcünün yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sporx
• 12 Şubat 2021 - 20:12 • Son Güncelleme:
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Devre arasında kadrosuna Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed ve Yedlin gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray sezon sonu için çalışmalarına başladı.
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Yeni adresini duyurdu
Kolombiya futbolunun tarihi golcülerinden Asprilla, Galatasaray'da geleceği tartışılan Radamel Falcao için konuştu ve River Plate'in tecrübeli oyuncuya uygun olmadığını kaydederek, en uygun adresi duyurdu.
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