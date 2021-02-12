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Sporx
• 12 Şubat 2021 - 20:12 • Son Güncelleme:

Son dakika - Radamel Falcao'nun yeni adresini duyurdu!

Süper Lig'de averajla lider durumda bulunan Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Falcao Alanyaspor karşısında forma giyemedi. 39. kez maç kaçıran Falcao'nun ayrılması gündemde bulunuyor. Kolombiyalı golcünün yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sporx
• 12 Şubat 2021 - 20:12 • Son Güncelleme:
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Devre arasında kadrosuna Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed ve Yedlin gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray sezon sonu için çalışmalarına başladı.

2Albayraktan Falcao cevabı

Albayrak'tan Falcao cevabı

Galatasaray 2. Başkanı Albayrak, Falcao için, "Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. Galatasaray'a gelemez dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz" demişti.

339. maçını kaçırdı

39. maçını kaçırdı

Galatasaray'da 31 maça çıkan Falcao'nun, sakatlık problemleri nedeniyle kaçırdığı maç sayısı da 39'a ulaştı. Kolombiyalı yıldız, 31 maçta 16 kez ağları sarstı.

4Yeni adresini duyurdu

Yeni adresini duyurdu

Kolombiya futbolunun tarihi golcülerinden Asprilla, Galatasaray'da geleceği tartışılan Radamel Falcao için konuştu ve River Plate'in tecrübeli oyuncuya uygun olmadığını kaydederek, en uygun adresi duyurdu.

5En iyisi MLSe gitmek

"En iyisi MLS'e gitmek"

Asprilla, "Falcao nerede oynayabilir? Şu anda River Plate'te oynayamaz, çok farklı bir tempo. Bence onun için en iyisi Galatasaray'dan ayrılarak MLS'e gitmek." dedi.

6Artık sakinliğe ve huzura ihtiyacı var

"Artık sakinliğe ve huzura ihtiyacı var"

Falcao'nun ABD'de sakin bir oyun oynaması gerektiğini söyleyen eski golcü, "Her şeyini verdi, kazanması gereken her şeyi kazandı. Artık sakinliğe ve huzura ihtiyacı var." dedi.

7River Plate iddiası

River Plate iddiası

Kolombiyalı eski oyuncu Fabian Vargas ise, "River Plate'e dönmesi, onun için en iyi seçeneklerden biri olarak gözüküyor." ifadelerini kullandı.

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