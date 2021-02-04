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Futbol Arena
• 04 Şubat 2021 - 21:24 • Son Güncelleme:

Son dakika - Resmen açıkladı! 'Söz veriyorum Falcao transferi için aracı olacağım'

Süper Lig'de Fenerbahçe maçına odaklanan Galatasaray'da Falcao'nun geleceği merak ediliyor. Falcao'nun transferiyle ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

Futbol Arena
• 04 Şubat 2021 - 21:24 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao takımla birlikte çalışmalara başladı. Golcü isimle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

2Takımda kaldı

Takımda kaldı

Uzun süren sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamayan Falcao beklentilerin altında kaldı. Maliyeti nedeniyle transfer döneminde takımdan ayrılması beklense de Kolombiyalı yıldız takımda kaldı.

3Yeni açıklama geldi

Yeni açıklama geldi

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Falcao'nun transferi hakkında yeni bir açıklama daha geldi.

4Taraftar baskı yapıyor

Taraftar baskı yapıyor

Millonarios kulübünün eski futbolcusu Ramirez, Falcao'nun transferi için taraftarların zaman zaman baskı yaptığını söyledi.

5Ramirez: Falcaoyu getirmek için aracı olacağım

Ramirez: Falcao'yu getirmek için aracı olacağım

Millonarios kulübünün eski futbolcularından Ramirez, "Falcao'yu getirmek için aracı olacağım. Buna söz veriyorum. Taraftarların da bu konuda bize baskısı oldu. Yönetime, başkana ve hatta Falcao'nun çevresindeki insanlara. Falcao'ya başka ülkelerden de teklifler gelecektir. Örneğin MLS Ligi. Ancak dediğim gibi size söz veriyorum, bu transfer için araya gireceğim." dedi.

6Bir sonraki durağı ya MLS ya Kolombiya

Bir sonraki durağı ya MLS ya Kolombiya

Radamel Falcao'nun Avrupa'daki kariyerinin artık sona erdiğini yazan Kolombiya basını, tecrübeli futbolcunun bundan sonraki durağının ya MLS, ya Kolombiya olacağını belirtti.

7Yönetime baskı

Yönetime baskı

Millonarios kulübü taraftarlarının da yıldız futbolcuyu görmek istediklerini ve bu konuda yönetime baskı yaptıklarını yazdı.

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