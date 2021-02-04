Futbol Arena
• 04 Şubat 2021 - 21:24 • Son Güncelleme:
Son dakika - Resmen açıkladı! 'Söz veriyorum Falcao transferi için aracı olacağım'
Süper Lig'de Fenerbahçe maçına odaklanan Galatasaray'da Falcao'nun geleceği merak ediliyor. Falcao'nun transferiyle ile ilgili sürpriz bir açıklama geldi.
Futbol Arena
• 04 Şubat 2021 - 21:24 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao takımla birlikte çalışmalara başladı. Golcü isimle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
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Ramirez: Falcao'yu getirmek için aracı olacağım
Millonarios kulübünün eski futbolcularından Ramirez, "Falcao'yu getirmek için aracı olacağım. Buna söz veriyorum. Taraftarların da bu konuda bize baskısı oldu. Yönetime, başkana ve hatta Falcao'nun çevresindeki insanlara. Falcao'ya başka ülkelerden de teklifler gelecektir. Örneğin MLS Ligi. Ancak dediğim gibi size söz veriyorum, bu transfer için araya gireceğim." dedi.
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