Ajansspor
• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Rus Kulübü Rostov'da Darina Nikitina dönemi!
1
3
8 yıldır futbolun içinde
21 yaşından beri Rus futbolunun içerisinde bulunan Darina, bu yıl 29 yaşına büyük bir sürprizle beraber girdi. Rostov’da boşalan Genel Direktörlük Yardımcısı görevine Rus futbolunun yükselen değeri olarak gösterilen Darina Nikitina getirildi.
5
6
Bir eli de La Liga'da!
Ayrıca, La Liga ekiplerinden Levante’de forma giyen Edgar Sevikyan’da Nikitina’nın sıkı sıkıya bağlı olduğu projelerden bir diğeri. Akademia Loko’dan Levante’ye transfer olan 18 yaşındaki Ermenistan asıllı Rus futbolcu Sevikyan, bu yıl Levante’nin pivot takımı ile 15 maça çıkıp 2 gol kaydetti.
7
8