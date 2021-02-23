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Ajansspor
• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Rus Kulübü Rostov'da Darina Nikitina dönemi!

Rusya Futbol Ligi takımlarından FC Rostov ilginç bir transfere imza attı. Dinamo Moskova, Spartak Moskova ve CSKA Moskova gibi üst düzey ekiplerle iş ortaklığı yapan Nikitina, son olarak Rostov ile anlaşmaya vardı.

Ajansspor
• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Rusya Futbol Ligi takımlarından FC Rostov ilginç bir transfere imza attı. Rus kulübü, genç avukat Darina Nikita’yı renklerine bağladı.

2Sadece 10 kişide var

Sadece 10 kişide var

Rusya’da sadece 10 kişinin sahip olduğu; 'futbolcuların transferleri hakkında çalışma yapabilme lisansı', bir de genç avukat Nikitina’da bulunuyor.

38 yıldır futbolun içinde

8 yıldır futbolun içinde

21 yaşından beri Rus futbolunun içerisinde bulunan Darina, bu yıl 29 yaşına büyük bir sürprizle beraber girdi. Rostov’da boşalan Genel Direktörlük Yardımcısı görevine Rus futbolunun yükselen değeri olarak gösterilen Darina Nikitina getirildi.

4Rusyanın devleriyle çalıştı

Rusya'nın devleriyle çalıştı

Dinamo Moskova, Spartak Moskova ve CSKA Moskova gibi üst düzey ekiplerle iş ortaklığı yapan Nikitina, son olarak Rostov ile anlaşmaya vardı.

5Üst düzey futbolcuların danışmanı

Üst düzey futbolcuların danışmanı

Roman Eremenko, Luiz Adriano, Georgy Dzhikia ve Alexander Samedov dahil olmak üzere birçok futbolcunun transfer işlerini genç spor avukatı Nikitina yürütüyor.

6Bir eli de La Ligada

Bir eli de La Liga'da!

Ayrıca, La Liga ekiplerinden Levante’de forma giyen Edgar Sevikyan’da Nikitina’nın sıkı sıkıya bağlı olduğu projelerden bir diğeri. Akademia Loko’dan Levante’ye transfer olan 18 yaşındaki Ermenistan asıllı Rus futbolcu Sevikyan, bu yıl Levante’nin pivot takımı ile 15 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

7Aynı zamanda öğretim görevlisi

Aynı zamanda öğretim görevlisi

Cort of Arbitration for Sport’un geçici denetmeni olarak görevine devam eden Nikitina, bir yandan da Moskova’da bulunan RMA İşletme Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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