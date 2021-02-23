Son dakika - Rus Kulübü Rostov'da Darina Nikitina dönemi!

Bir eli de La Liga'da! Ayrıca, La Liga ekiplerinden Levante’de forma giyen Edgar Sevikyan’da Nikitina’nın sıkı sıkıya bağlı olduğu projelerden bir diğeri. Akademia Loko’dan Levante’ye transfer olan 18 yaşındaki Ermenistan asıllı Rus futbolcu Sevikyan, bu yıl Levante’nin pivot takımı ile 15 maça çıkıp 2 gol kaydetti.