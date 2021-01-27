Son dakika | Şansal Büyüka'dan olay iddia! 'Fenerbahçe ve İrfan Can...'

"G.Saray'ı köşeye sıkıştırmak için mi bu hamle?" Fenerbahçe, Galatasaray’ı köşeye sıkıştırmak için mi bu hamleyi yaptı, yoksa gerçekten İrfan Can’a ihtiyacı mı var? Bu maçın sonucu ne olacak, meraktayım.