• 27 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika | Şansal Büyüka'dan olay iddia! 'Fenerbahçe ve İrfan Can...'
Milliyet Gazetesinin duayen yazarı Şansal Büyüka bugünkü 'Dobra dobra' köşesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın resmi teklifte bulunduğu İrfan Can Kahveci ile ilgili bir yazı kaleme aldı.
• 27 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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İki dev talip
Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir'le resmi görüşmelere başladı. Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka, bugünkü köşesinde İrfan Can transferine değindi. İşte o yazı...
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