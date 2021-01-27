Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Şansal Büyüka'dan olay iddia! 'Fenerbahçe ve İrfan Can...'
• 27 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika | Şansal Büyüka'dan olay iddia! 'Fenerbahçe ve İrfan Can...'

Milliyet Gazetesinin duayen yazarı Şansal Büyüka bugünkü 'Dobra dobra' köşesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın resmi teklifte bulunduğu İrfan Can Kahveci ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

• 27 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1İki dev talip
ABONE OL

İki dev talip

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir'le resmi görüşmelere başladı. Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka, bugünkü köşesinde İrfan Can transferine değindi. İşte o yazı...

23 santrfor ilk yarıyı toplam 12 golle bitirdi

"3 santrfor ilk yarıyı toplam 12 golle bitirdi"

"Fenerbahçe’nin üç santrforu Samatta, Thiam ve Cisse, ilk yarıyı, 4’er gol atıp, toplam 12 golle bitirdiler.

3Larin tek başına 12 gol attı

"Larin tek başına 12 gol attı"

Bu 12 golü Beşiktaşlı Larin tek başına attı.

46 maç kaçıran Boupendzadan 13 gol

"6 maç kaçıran Boupendza'dan 13 gol"

Hatay’da 6 maç kaçıran Boupendza’nın 13 golü var.

5Maximden 10 gol

"Maxim'den 10 gol"

Gaziantep’in orta sahası Maxim’in 10 golü var. Lig sonuncusu Denizlispor’un santrforu Rodallega 8 gol attı.

6Orta sahaya İrfan Can mı lazım

"Orta sahaya İrfan Can mı lazım?"

F.Bahçe’nin Mesut Özilli, Pelkaslı orta sahasına İrfan Can mı lazım? Yoksa çok sıkı bir santrafor mu?

7G.Sarayı köşeye sıkıştırmak için mi bu hamle

"G.Saray'ı köşeye sıkıştırmak için mi bu hamle?"

Fenerbahçe, Galatasaray’ı köşeye sıkıştırmak için mi bu hamleyi yaptı, yoksa gerçekten İrfan Can’a ihtiyacı mı var? Bu maçın sonucu ne olacak, meraktayım.

8

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika | Şansal Büyüka'dan olay iddia! 'Fenerbahçe ve İrfan Can...'

Son dakika | İtalya Kupası'nda kavga! Zlatan Ibrahimovic olay çıkardı...

Son dakika | Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İstanbul'a imzaya geliyor...

Son dakika transfer haberleri - Falcao'yu duyurdular! Sağlık kontrolü...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet