Son Dakika | Sivasspor Fenerbahçe karşılaşmasında Erol Bulut'tan büyük sürpriz! O isim ilk 11'de...

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci ile cezalı Ozan Tufan kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Attila Szalai de kadroda yer almadı. Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan bir diğer isim oldu. Sakatlıkları geçen Jose Sosa ve Gökhan Gönül ise kadroya alındı.