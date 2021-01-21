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• 21 Ocak 2021 - 11:29 • Son Güncelleme:

Son Dakika | Sivasspor Fenerbahçe karşılaşmasında Erol Bulut'tan büyük sürpriz! O isim ilk 11'de...

Süper Lig'de 20. hafta heyecanında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde Beşiktaş ile birlikte zirveyi paylaşan Fenerbahçe, zorlu Sivasspor deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.

• 21 Ocak 2021 - 11:29 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19:00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Ligde çıktığı son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Sivasspor, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor. Geride kalan süreçte 4. haftayı bay geçen Sivas ekibi, yaptığı 18 maçın 5'ini kazandı, 8'inde berabere kaldı ve 5'ini kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, bu kulvarda 23 puan topladı.

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Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertli ekip, 38 puan elde etti. Fenerbahçe, haftaya averajla 2. sırada girdi.

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Demir Grup Sivasspor'da Sergiy Rybalka ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları var.

5İşte Sivassporun Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11i:

İşte Sivasspor'un Fenerbahçe karşısındaki muhtemel 11'i:

ALİ

6

ROBIN, APPINDANGOYE, CANER, UĞUR

7

CLAUDEMIRİ, ERDOĞAN

8

HAKAN, FAJR, GRADEL

9

YATABARE

10

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci ile cezalı Ozan Tufan kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Attila Szalai de kadroda yer almadı. Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan bir diğer isim oldu. Sakatlıkları geçen Jose Sosa ve Gökhan Gönül ise kadroya alındı.

11İşte Fenerbahçenin Sivasspor karşısındaki muhtemel 11i:

İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki muhtemel 11'i:

ALTAY BAYINDIR

12

NAZIM SANGARE, SERDAR AZİZ, TISSERAND, CANER

13

MERT HAKAN, GUSTAVO

14

VALENCIA, PELKAS, THIAM

15

SAMATTA

16

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