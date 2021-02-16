• 16 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:
Son dakika - Spor Toto Süper Lig'de zirve alev alev! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor...
Spor Toto Süper Lig'in zirvesi son yılların en büyük yarışına sahne oluyor. 25. hafta geride kalırken, 4 büyük takım ipi göğüslemek adına müthiş mücadele ortaya koyuyor. İşte nefes kesen yarışta inanılmaz detaylar...
• 16 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:
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En çekişmeli sezon
Spor Toto Süper Lig'de son yılların en çekişmeli sezonu yaşanıyor. Tarihinde ilk kez 21 takımla oynanan ligde 25. hafta dün oynanan iki maç sonrası geride kaldı.
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F.Bahçe moral buldu
Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü Thiam ve Valencia'nın golleriyle 2-1 mağlup etti ve derbi mağlubiyeti sonrası moral buldu.
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G.Saray penaltıyla güldü
Son haftalarda galibiyet serisi yakalayan Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'in (pen.) golleriyle 2-1 yendi, 25. haftayı averajla zirvede tamamladı.
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Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni rahat yendi
Pazartesi seansında Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda G.Birliği'ni Ghezzal ve yeni transfer Cenk Tosun'un (2) sayılarıyla devirdi, yoluna devam etti.
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