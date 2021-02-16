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• 16 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:

Son dakika - Spor Toto Süper Lig'de zirve alev alev! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'in zirvesi son yılların en büyük yarışına sahne oluyor. 25. hafta geride kalırken, 4 büyük takım ipi göğüslemek adına müthiş mücadele ortaya koyuyor. İşte nefes kesen yarışta inanılmaz detaylar...

• 16 Şubat 2021 - 09:53 • Son Güncelleme:
1En çekişmeli sezon
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En çekişmeli sezon

Spor Toto Süper Lig'de son yılların en çekişmeli sezonu yaşanıyor. Tarihinde ilk kez 21 takımla oynanan ligde 25. hafta dün oynanan iki maç sonrası geride kaldı.

2Trabzonspordan 6da 6

Trabzonspor'dan 6'da 6

Trabzonspor cumartesi günü kendi sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı Bakasetas'ın golüyle 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve zirve yarışında "Ben de varım" dedi.

3F.Bahçe moral buldu

F.Bahçe moral buldu

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü Thiam ve Valencia'nın golleriyle 2-1 mağlup etti ve derbi mağlubiyeti sonrası moral buldu.

4G.Saray penaltıyla güldü

G.Saray penaltıyla güldü

Son haftalarda galibiyet serisi yakalayan Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed'in (pen.) golleriyle 2-1 yendi, 25. haftayı averajla zirvede tamamladı.

5Beşiktaş, Gençlerbirliğini rahat yendi

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni rahat yendi

Pazartesi seansında Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda G.Birliği'ni Ghezzal ve yeni transfer Cenk Tosun'un (2) sayılarıyla devirdi, yoluna devam etti.

6Göztepeden Başakşehire geçit yok

Göztepe'den Başakşehir'e geçit yok

Diğer maçlarda Göztepe, Başakşehir'i 2-1, Konyaspor, Denizlispor'u 2-0, BB Erzurumspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla devirdi. Hatayspor, Alanyaspor'la 0-0, Kayserispor, Ankaragücü ile 0-0, Antalyaspor da Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

7Puan durumu

Puan durumu

25. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu...

826. haftanın programı

26. haftanın programı

Beşiktaş'ın bay geçeceği 26. haftanın programı ise şöyle...

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