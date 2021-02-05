Fotomaç
• 05 Şubat 2021 - 19:14 • Son Güncelleme:
Son dakika - Süper Lig devinden Kasper Junker hamlesi! Gol makinesi sezon sonu...
Ara transfer dönemi sona ermesine rağmen Süper Lig devinden sezon sonu için flaş bir adım geldi. Norveç basını, transferin çok konuşulan ismi Kasper Junker'in sezon sonu takımdan ayrılabileceğini yazdı.
Fotomaç
• 05 Şubat 2021 - 19:14 • Son Güncelleme:
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Ocak ayı transfer döneminde birçok takımın listesine giren Kasper Junker ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
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