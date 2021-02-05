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• 05 Şubat 2021 - 19:14 • Son Güncelleme:

Son dakika - Süper Lig devinden Kasper Junker hamlesi! Gol makinesi sezon sonu...

Ara transfer dönemi sona ermesine rağmen Süper Lig devinden sezon sonu için flaş bir adım geldi. Norveç basını, transferin çok konuşulan ismi Kasper Junker'in sezon sonu takımdan ayrılabileceğini yazdı.

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• 05 Şubat 2021 - 19:14 • Son Güncelleme:
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Ocak ayı transfer döneminde birçok takımın listesine giren Kasper Junker ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

227 gol 11 asist

27 gol 11 asist

Geçtiğimiz sezon Bodo Glimt formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 27 gol 11 asistlik performansla adından sıkça söz ettiren Danimarkalı golü takımdan ayrılmak istediğini dile getirmiş fakat kulübünden izin alamamıştı.

3Teklif memnun etmedi

Teklif memnun etmedi

Norveç basınının Bodo Glimt Kulübü'ne dayandırdığı haberde, "Kasper'in hayallerini çok iyi biliyoruz fakat onun takımdan ayrılmasını mümkün kılacak teklifler gelmedi" ifadelerine yer verildi.

4Ayrılık için şart koştu

Ayrılık için şart koştu

Haberde ayrıca uygun teklif gelmesi halinde Danimarkalı golcünün takımdan ayrılmasına izin verileceği iddia edildi.

5Taraftarı heyecanlandırdı

Taraftarı heyecanlandırdı

Junker'in, ocak ayında Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup, Atiba ve Vida'yı Instagram hesabından takibe alması siyah-beyazlı taraftarlarda heyecan yaratmıştı.

6Beşiktaşı takip ediyor

Beşiktaş'ı takip ediyor

Golcü futbolcu daha sonra Beşiktaşlı yıldızları takibi bıraksa da siyah-beyazlı kulübün hesabını takip etmeye devam ediyor.

7Yeniden girişimler başlayacak

Yeniden girişimler başlayacak

Ocak ayında transferi bitiremeyen Beşiktaş'ın, yaşanan son gelişmeler ışığında, golcü oyuncu için yeniden girişimlere başlayacağı belirtiliyor.

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