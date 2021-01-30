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• 30 Ocak 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:

Son dakika | Süper Lig Kulübü'nden rekor transfer geliri! 181 milyon...

Süper Lig Kulübü, son 3 yılda yaptığı oyuncu satışlarından rekor gelir elde etti. 6 yıldızını gönderen Süper Lig temsilcisi toplam 20.4 milyon euro (yaklaşık 181 milyon TL) kasaya girdi. İşte detaylar...

• 30 Ocak 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:
1Bitime 3 gün var...
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Bitime 3 gün var...

Süper Lig'de ara transfer döneminin bitimine 3 gün kala hareketlilik sürüyor. Kulüpler bir yandan kadrosunu takviyelerle güçlendirirken, diğer yandan oyuncularla yollarını ayırıyor.

2Scout ekibi çok başarılı

Scout ekibi çok başarılı

Scout ekibi başarılı bir biçimde çalışan Süper Lig Kulübü, bünyesine kattığı yıldızları parlatıp astronomik gelirle satmayı alışkanlık haline getirdi.

3Alanyaspordan 181 milyon TL gelir

Alanyaspor'dan 181 milyon TL gelir

Bu kulüp Alanyaspor... Akdeniz temsilcisi, son 3 yılda yaptığı 6 oyuncu satışından rekor gelir elde etti: 20.4 milyon euro (Yaklaşık 181 milyon TL). İşte o satışlar...

43 milyon euro artı 500 bin euro bonus

3 milyon euro artı 500 bin euro bonus

Turuncu-yeşilli kulüp, Yunan yıldız Bakasetas'ı Trabzonspor'a 3 milyon euro + 500 bin euro bonus karşılığında sattı.

5Merih Demiraldan 8 milyon euro

Merih Demiral'dan 8 milyon euro

Merih Demiral (Sassuolo - 8 milyon euro)

6Emre Akbabadan 4 milyon euro

Emre Akbaba'dan 4 milyon euro

Emre Akbaba (G.Saray - 4 milyon euro)

7Vagner Lovedan 3 milyon euro

Vagner Love'dan 3 milyon euro

Vagner Love (Beşiktaş - 3 milyon euro)

8Villafanezden 1.6 milyon euro

Villafanez'den 1.6 milyon euro

Villafanez (Monarcas Morelia - 1.6 milyon euro)

9Guerrierden 800 bin euro

Guerrier'den 800 bin euro

Wilde-Donald Guerrier (Qarabag Agdam - 800 bin euro)

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