• 30 Ocak 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:
Son dakika | Süper Lig Kulübü'nden rekor transfer geliri! 181 milyon...
Süper Lig Kulübü, son 3 yılda yaptığı oyuncu satışlarından rekor gelir elde etti. 6 yıldızını gönderen Süper Lig temsilcisi toplam 20.4 milyon euro (yaklaşık 181 milyon TL) kasaya girdi. İşte detaylar...
• 30 Ocak 2021 - 10:00 • Son Güncelleme:
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Bitime 3 gün var...
Süper Lig'de ara transfer döneminin bitimine 3 gün kala hareketlilik sürüyor. Kulüpler bir yandan kadrosunu takviyelerle güçlendirirken, diğer yandan oyuncularla yollarını ayırıyor.
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