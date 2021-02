Son Dakika | Süper Lig'de ortalığı karıştıran kırmızı kart! 'Şaibe', sözleşmesi feshediliyor...

"Bu olayın takipçisi olarak her türlü hukuki girişimler yerine getirilecektir" Açıklamada, yapılan hareketin milyonların gözü önünde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Türk futbolunda hala bu tür futbol dışı her türlü şüpheyi içerisinde barındıracak gelişmelerin olması futbolumuzun bu halde olmasının en büyük sebebidir. Gerek Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu gerekse yüce Türk mahkemelerine bugünkü maçta milyonlarca sporseverin gözü önünde yaşanan şaibe sebebiyle suç duyurusunda bulunacağız. Büyük Erzurumspor camiası tepki göstermekte haklıdır, gereken yapılacaktır. Bu olayın takipçisi olarak her türlü hukuki girişimler yerine getirilecektir. Spor kamuyouna saygıyla duyurulur."