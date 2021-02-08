Son Dakika | Süper Lig'de ortalığı karıştıran kırmızı kart! 'Şaibe', sözleşmesi feshediliyor...

Kayserispor'dan yanıt Yaşanan gelişmeler üzerine Hes Kablo Kayserispor da konu ile ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Büyükşehir Belediye Erzurmspor Kulübü ile Kulübümüz arasında geçmişi uzun yıllara dayanan bir dostluk ilişkisi bulunmaktadır. Kulüplerimiz arasında mevcut bu sağlam dostluk ilişkisine karşın bugün Erzurumspor kulübü tarafından yapılan açıklama bizleri ve camiamızı son derece üzmüştür. Profesyonel futbolcumuz Yaw Ackah’ın B.B.Erzurumspor’a transferi Erzurumspor’un arzusu üzerine gerçekleşmiştir. Kulübümüz bu futbolcusunu kiraya verirken tamamen Erzurumspor lehine olan kira koşullarını kabul etmiş ve futbolcusunun üzerinde kiralık döneminde hiçbir tasarruf hakkı kalmamıştır. Bu futbolcunun lig maçında kulübümüz ile oynanan maçta oynatılmaması dahil tüm tasarruf hakkı Erzurumspor kulübüne aittir. Hatta bu noktada kamuoyunun bilmesini isteriz ki futbolcumuzun kulübümüze karşı oynanacak lig maçında oynatılmamasına ilişkin düşüncemiz, Erzurumspor yönetimi ve teknik direktörü tarafından kabul görmemiş ve bu nedenle buna ilişkin bir düzenlemeye kira kontratında yer verilmemiştir.