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• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika - Süper Lig'i sallayacak takas teklifi! İrfan Can'a karşılık...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde merakla beklediği isim olan İrfan Can Kahveci konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetimi ile Başakşehir yönetimi arasında yapılan toplantıdan takasa formülü çıktı. İşte yaşananlar...

• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'nin dünya yıldızı transferi Mesut Özil'e karşılık vermek isteyen ezeli rakip Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İrfan Can da geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'i takibe almıştı.

3Farkı azaltmaya çalışıyor

Farkı azaltmaya çalışıyor

Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcu için Başakşehir ile aradaki maddi farkı azaltmaya çalışıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde belirli miktarda para ve takas formülünün de gündeme geldiği kaydedildi.

4Kulüp binasında görüşüldü

Kulüp binasında görüşüldü

25 yaşındaki milli futbolcu için Başakşehir Kulübü’nden transfer görüşmesi için talepte bulunan Galatasaray’ın kurmayları, Fatih Terim Stadı’nda bulunan kulüp binasında ağırlandı.

5Gümüşdağ istedikleri rakamı açıkladı

Gümüşdağ istedikleri rakamı açıkladı

Sözcü'nün haberine göre; yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda Galatasaray cephesinin sunduğu alternatifli tekliflere karşılık Başkan Göksel Gümüşdağ, İrfan Can’a karşılık düşünülen rakamları net bir şekilde açıkladı.

6Bonservisi 12 milyon

Bonservisi 12 milyon

Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci’nin bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlerken bu rakamın ödenmesi halinde oyuncunun transferine onay verileceğini belirtti.

710 milyon + Emre Kılınç formülü

10 milyon + Emre Kılınç formülü

Turuncu lacivertlilerin 1 numarası diğer bir seçenek olarak; 10 milyon Euro + Emre Kılınç teklifini iletti.

8Aslan geri adım attı

Aslan geri adım attı

UEFA Finansal Fair Play kriterleri kapsamında transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, İrfan Can Kahveci için istenen rakam sonrası geri adım attı.

9Konu değerlendiriliyor

Konu değerlendiriliyor

Başakşehir’den indirim talep ederek toplantıdan ayrılan sarı kırmızılıların konuyu değerlendireceği ve pazarlık aşamasını gelecek cevaba göre belirleyeceği öğrenildi.

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