• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika - Süper Lig'i sallayacak takas teklifi! İrfan Can'a karşılık...
Galatasaray'ın ara transfer döneminde merakla beklediği isim olan İrfan Can Kahveci konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetimi ile Başakşehir yönetimi arasında yapılan toplantıdan takasa formülü çıktı. İşte yaşananlar...
• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
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