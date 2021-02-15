• 15 Şubat 2021 - 20:57 • Son Güncelleme:
Son dakika - Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Bizzat transfer için aradı...
Yaz transfer döneminde ve devre arasında kadrosunu 22 futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe, adından söz ettirmeyi başardı. Sarı-lacivertliler ligin dikkat çeken ismi için harekete geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat transfer için devreye girdi.
• 15 Şubat 2021 - 20:57 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda tam 22 futbolcu transferi yaptı ve uzak ara transfer şampiyonu oldu. Sarı Lacivertliler birçok yıldızı kadrosuna kattı ama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sezon sonunda patlatacak.
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Ndao için hamle yapılmıştı
Fenerbahçe, sezon başı ve Ocak ayında Senegalli hücum oyuncusu Alassane Ndao'nun transfer koşullarını öğrenmek için Fatih Karagümrük kulübüyle iletişim haline geçmişti.
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