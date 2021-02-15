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• 15 Şubat 2021 - 20:57 • Son Güncelleme:

Son dakika - Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Bizzat transfer için aradı...

Yaz transfer döneminde ve devre arasında kadrosunu 22 futbolcuyla güçlendiren Fenerbahçe, adından söz ettirmeyi başardı. Sarı-lacivertliler ligin dikkat çeken ismi için harekete geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat transfer için devreye girdi.

• 15 Şubat 2021 - 20:57 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda tam 22 futbolcu transferi yaptı ve uzak ara transfer şampiyonu oldu. Sarı Lacivertliler birçok yıldızı kadrosuna kattı ama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sezon sonunda patlatacak.

2Devre arasında nokta transferler

Devre arasında nokta transferler

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel'i devre arasında kadrosuna kattı.

3Ndao için hamle yapılmıştı

Ndao için hamle yapılmıştı

Fenerbahçe, sezon başı ve Ocak ayında Senegalli hücum oyuncusu Alassane Ndao'nun transfer koşullarını öğrenmek için Fatih Karagümrük kulübüyle iletişim haline geçmişti.

4Ali Koç yetkililerle konuştu

Ali Koç yetkililerle konuştu

Ajansspor'un haberine göre cumartesi akşamı oynanan maçtan sonra ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Alassane Ndao'nun temsilcisi ve Karagümrüklü yetkililerle birebir görüştü.

5Transferini düşünüyoruz

"Transferini düşünüyoruz"

Koç, Ndao'yu çok beğendiğini belirterek, "Oyunda kaldığı sürece bizi çok zorladı. Sezon sonunda onun transferini düşünüyoruz" dedi.

6Başkan 5 milyon euro istedi

Başkan 5 milyon euro istedi

Lyon, Dijon, CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova gibi kulüplerin resmî teklif verdiği Senegalli oyuncu için, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 5 milyon Euro istedi.

7Takımın en skorer oyuncusu

Takımın en skorer oyuncusu

Lyon, son olarak 3 milyon Euro teklif etmişti. Şu ana kadar attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu durumunda olan Ndao, 5 gol pasıyla da bu alanda da lider durumda.

8Avrupa hedefi

Avrupa hedefi

23 yaşındaki oyuncu, Radyospor'da Özgür Sancar'a yaptığı açıklamada, bu sezon Karagümrük'te başarılı olup, gelecek sezon Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesine gitmeyi arzu ettiğini söyledi.

9Çok sayıda kulüp takip ediyor

Çok sayıda kulüp takip ediyor

Alassane Ndao'yu İspanya'dan da çok sayıda kulüp takip ediyor.

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