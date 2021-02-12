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• 12 Şubat 2021 - 09:58 • Son Güncelleme:

Son dakika | Survivor Berkay Yuvakuran bakın kim çıktı? Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...

Survivor 2021 kadrosuna katılan Berkay Yuvakuran merak edilen isimler arasında yer alıyor. Berkay'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...

• 12 Şubat 2021 - 09:58 • Son Güncelleme:
SKORER
SKORER
1Survivor 2021in merak edilen ismi
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Survivor 2021'in merak edilen ismi

Berkay Yuvakuran, Survivor 2021 yeni yarışmacıları arasında bulunuyor.

23 yeni yarışmacı programa girdi

3 yeni yarışmacı programa girdi

Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllerin yarışı ekranlara geliyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Yiğit, Öykü ve Berkay yedek yarışmacılar olarak programa girdi.

3Kardeşi Süper Lig devinde forma giyiyor

Kardeşi Süper Lig devinde forma giyiyor

Berkay, efsane futbolcunun oğlu ve Süper Lig devinde forma giyen futbolcunun kardeşi çıktı.

4Semih Yuvakuranın oğlu

Semih Yuvakuran'ın oğlu

Berkay, yıllarca Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu.

5Utkunun kardeşi

Utku'nun kardeşi

Ayrıca Beşiktaş'ta forma giyen kaleci Utku Yuvakuran'ın üçüz kardeşlerinden biri.

6Beşiktaşı yarı finale taşıdı

Beşiktaş'ı yarı finale taşıdı

Utku Yuvakuran, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor maçında seri penaltı atışlarında yaptığı kurtarışla Beşiktaş'ı yarı finale taşıyan isim olmuştu.

7Üçüzler yan yana

Üçüzler yan yana

Berkay Yuvakuran'ın diğer kardeşi ise Alperen Yuvakuran...

8Survivordaki eski ünlü futbolcular

Survivor'daki eski ünlü futbolcular

Survivor'da daha önce, Ahmet Dursun, Ümit Karan, İlhan Mansız, Pascal Nouma, Serhat Akın, Yattara ve Sercan Yıldırım gibi ünlü futbolcular boy göstermişti.

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