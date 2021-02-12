• 12 Şubat 2021 - 09:58 • Son Güncelleme:
Son dakika | Survivor Berkay Yuvakuran bakın kim çıktı? Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı...
Survivor 2021 kadrosuna katılan Berkay Yuvakuran merak edilen isimler arasında yer alıyor. Berkay'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...
• 12 Şubat 2021 - 09:58 • Son Güncelleme:
SKORER
SKORER
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Survivor 2021'in merak edilen ismi
Berkay Yuvakuran, Survivor 2021 yeni yarışmacıları arasında bulunuyor.
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Semih Yuvakuran'ın oğlu
Berkay, yıllarca Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu.
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Utku'nun kardeşi
Ayrıca Beşiktaş'ta forma giyen kaleci Utku Yuvakuran'ın üçüz kardeşlerinden biri.
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