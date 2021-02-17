• 17 Şubat 2021 - 08:54 • Son Güncelleme:
Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'den limit açıklaması: "Cezayı veririm, puan silme..."
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, günlerdir futbol kamuoyunu meşgul eden transfer limitleri ve TFF'den istifa ettiği iddia edilen Hamit Altıntop'la ilgili Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Attila Gökçe'ye konuştu. Gökçe, Başkan Özdemir'in kendisine yaptığı önemli açıklamaları köşesinde aktardı. İşte o yazı...
• 17 Şubat 2021 - 08:54 • Son Güncelleme:
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"Başkanlar mangalda kül bırakmadan laf savurmaya giriştiler"
"Ara transfere gelinceye kadar bir süre kendi dertleriyle uğraşan ve birbirlerine yan gözle bakmayı unutan “Böyyükler”, beklenmedik sözleşmelerle peş peşe imza seremonileri başlayınca “laf ebeliğine” de soyundular. Üç Büyükler’in başkanları, bol imalı, ironik, bazen de hakaretamiz mesajlarla vicdan ve murakabe işlerine soyunup mangalda kül bırakmadan laf savurmaya giriştiler.
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"F.Bahçe Mesut Özil, İrfan ve yabancılarla sıçrama yaptı"
Fenerbahçe, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve yabancılarla sıçrama yaparken, Galatasaray da Onyekuru ile üçüncü dönemi açıp, Mostafa Mohamed ile yeni golcüsüne imza attırdı. Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna kattı. Genç Türkler’i de en sert bataklık savaşlarına sürmeye devam etti. Bu hamleler, zaman ve imkan kavramları dikkate alındığında akıllı ve başarılı hamlelerdi. En sessiz duran Beşiktaş da Cenk Tosun’la üçlük attı.
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'Kontenjan misliyle aşıldı' iddiası
Başkanlar kendi yaptıkları doğruları unutup, rakiplerinin işlerinde buzağı aramaya başladılar. Burada o laf ebeliklerini sıralamayacağım. Medyanın da yardımıyla nasılsa bolca köpürtülüp servis ediliyor. Ama ima yoluyla harcama limitlerinin aşıldığını öne sürüyorlar. TFF’yi göreve çağırıyorlar. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini konuk takımın kazanması da gerilimi tırmandırıyor.. Tribüne protokol ve sağlık çalışanlarına tanınan kontenjanın misliyle aşıldığını öne sürüyor Galatasaray.
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"Küfür ve hakaret gerçeği"
1907 şifresiyle kimliği belirsiz kişilerin maça doluştuğunu iddia ediyorlar. Bir de gerçek var ortada: Küfür ve hakaret! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, stat röportajlarında tepkisini gösteriyor. Arda da kazanmalarına rağmen soyunma odası tünellerindeki söylemleri (!) nedeniyle ceza alıyor. (Laf aramızda bu işi Anayasa Mahkemesi’ne kadar taşımayı öneren büyüklerimiz de var.)
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"Başkanı Ahmet Nur Çebi de meydanı boş bırakmıyor"
Süper Lig’in “çelebi” başkanlarından bildiğim Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi de meydanı boş bırakmıyor. Deplasmandaki Gençlerbirliği (0-3) galibiyetinin kulüp sosyal medya hesabındaki yorumu “Şeref’inle, Hakkı’nla” oluyor. Gönderme de MHK’ya, özellikle VAR odasına!.
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Erhan Kamışlı: "Gerekiyorsa yaptırıma geçeriz"
Ara transferde Finansal Fair Play İlkeleri ve Limit Aşımı kaygılarıyla rahatsız olan (!) rakiplere TFF’den yansıyan yanıtı da yazayım: TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu Erhan Kamışlı, “Bizim önümüzdeki tablolar, bilançolar ve talimatlar belli. Biz bu çerçevede incelemelerimizi yapar, gerekiyorsa yaptırıma geçeriz” diyor.
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"Cezayı veririm, puan silmeye kadar da yolu var, biliyorsunuz!"
TFF Başkanı Nihat Özdemir daha keskin bir mesaj veriyor: “Ben Maliye Bakanı, Vergi Dairesi Başkanı değilim. Denetleyeceğim finansal çerçeve bellidir. Sadece TFF talimatlarıyla hareket ederim. Yanlış varsa, kimsenin gözünün yaşına bakmam. Cezayı veririm, puan silmeye kadar da yolu var, biliyorsunuz!” En gerçek mesajlar da Riva’dan yansıyor. Gerisi kayıkçı kavgası.
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Hamit Altıntop’un istifa iddiaları...
Haber iki gün arayla tekrarlandı. Hamit Altıntop, PFDK’nın Arda için verdiği ceza kararına tepki göstermiş, TFF’deki görevinden istifa etmiş, Riva’daki odasını da boşaltmıştı… Önce sosyal medyada patladı (!) haber, sonra da bir gazetemizde. Hamit’i aradım, ulaşamadım. TFF Başkanı Nihat Özdemir’e sordum. Gülerek yanıtladı: “Hamit şu anda Federasyon’da. Futbol Gelişim Direktörlüğü, Ümit ve Genç Milli Takımlar Hamit’e bağlı. Oğuz (Çetin) ve Tolunay (Kafkas) hocalarla çalışıyorlar” dedi. Ben bir şey diyemedim.
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