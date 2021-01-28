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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | TFF Süper Kupa'da golden sonra arbede çıktı! Okan Buruk ve Egemen Korkmaz...
• 28 Ocak 2021 - 00:13 • Son Güncelleme:

Son dakika | TFF Süper Kupa'da golden sonra arbede çıktı! Okan Buruk ve Egemen Korkmaz...

TFF Süper Kupa maçında Trabzonsporlu Ekuban'ın attığı ikinci golün ardından iki takım yedek kulübeleri arasında arbede yaşandı. Tansiyon yükseldi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu iki kırmızı kart gösterdi. İşte detaylar...

• 28 Ocak 2021 - 00:13 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar yağışı altında oynandı
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Yoğun kar yağışı altında oynandı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yoğun kar yağışı altında karşılaşmada Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, son şampiyon Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

2Abdullah Avcının ilk kupası

Abdullah Avcı'nın ilk kupası

Daha önce 2010 yılında Bursaspor'u 3-0 yenerek bu kupayı kazanan bordo-mavili takım, böylece duble yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı kariyerinde ilk kez kupayı kaldırmanın mutluluğunu yaşadı.

3Golden sonra gerilim tavan yaptı

Golden sonra gerilim tavan yaptı

Cale Ekuban'ın 86. dakikada attığı golden sonra gerilim tavan yaptı.

4Okan Buruk hakemi alkışlayıp protesto etti

Okan Buruk hakemi alkışlayıp protesto etti

Başakşehirli futbolcular gol öncesi Hasan Ali Kaldırım'a faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yoğun itirazda bulundu. Teknik direktör Okan Buruk ise hakemi alkışlayıp protesto etti.

5Egemen Korkmaz çılgına döndü

Egemen Korkmaz çılgına döndü

Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz adeta çılgına döndü ve Okan Buruk'a tepki gösterdi.

6Korkmaz zor sakinleştirildi

Korkmaz zor sakinleştirildi

Yaşanan arbedenin ardından Egemen Korkmaz ve Okan Buruk zor sakinleştirildi.

7Korkmaz ve Murat Yamana kırmızı kart

Korkmaz ve Murat Yaman'a kırmızı kart

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu olaylar sonrası Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz'a direkt kırmızı kart gösterdi.

8Abdullah Avcı ve Ekuban sakinleştirdi

Abdullah Avcı ve Ekuban sakinleştirdi

13 dakika uzayan karşılaşmanın son düdüğünün ardından gerginlik devam etti. Sahanın ortasına kadar giren Buruk'u meslektaşı Abdullah Avcı ile Ekuban sakinleştirdi.

9Trabzonsporlu oyuncuları tek tek tebrik etti

Trabzonsporlu oyuncuları tek tek tebrik etti

Okan Buruk daha sonra kupayı kazanan Trabzonsporlu oyuncuları tek tek tebrik etti.

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