• 28 Ocak 2021 - 00:13 • Son Güncelleme:
Son dakika | TFF Süper Kupa'da golden sonra arbede çıktı! Okan Buruk ve Egemen Korkmaz...
TFF Süper Kupa maçında Trabzonsporlu Ekuban'ın attığı ikinci golün ardından iki takım yedek kulübeleri arasında arbede yaşandı. Tansiyon yükseldi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu iki kırmızı kart gösterdi. İşte detaylar...
• 28 Ocak 2021 - 00:13 • Son Güncelleme:
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Yoğun kar yağışı altında oynandı
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yoğun kar yağışı altında karşılaşmada Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, son şampiyon Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu.
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