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• 13 Şubat 2021 - 19:04 • Son Güncelleme:

Son dakika - Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas şova devam ediyor! Kariyer rekoru...

Süper Lig'de 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep'i 1-0 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran isim ise Bakasetas oldu.

• 13 Şubat 2021 - 19:04 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor ile Ricardo Sa Pinto'nın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı.

29 maçlık seri

9 maçlık seri

Bordo mavililerin golü 67'de Anastasios Bakasetas'tan geldi. 2021'de ligde 9 maça çıkan Trabzonspor, 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

33 puanı getiren gol Bakasetastan

3 puanı getiren gol Bakasetas'tan

67. dakikada savunma arkasına Marlon'un gönderdiği topla ceza alanında buluşan Flavio kafayla ortaya çevirdi, Bakasetas topu ağlara gönderdi. Orta hakem Zorbay Küçük, VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası golü verdi.

4Nwakaeme kırmızı gördü

Nwakaeme kırmızı gördü

Trabzonspor'un golü sonrasında Gaziantep FK baskısını arttırsa da aradığı pozisyonları ve golü bulamadı. Bordo mavililerde uzatma anlarında Nwakaeme gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Trabzonspor karşılaşmayı kazanmasını bildi.

5Kariyerinin en uzun serisi

Kariyerinin en uzun serisi

İlk 11 başladığı son 6 Süper Lig maçında birer gol kaydeden Anastasios Bakasetas (Trabzonspor x3 & Alanyaspor x3), kariyerinin en uzun serisini yaşıyor.

6Bakasetastan 4 maçta 3 gol

Bakasetas'tan 4 maçta 3 gol

Alanyaspor'dan transfer olduktan sonra bordo mavili formayla ilk maçında son yarım saatte oyuna girdiği Beşiktaş karşısında ağları sarsamayan Bakasetas, ilk 11'de başladığı Denizlispor ve Malatyaspor maçlarının ardından Gaziantep FK önünde de golünü attı. Bakasetas ligdeki toplam gol sayısını da 10'a yükseltti.

72 değişiklik

2 değişiklik

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verirken, orta sahada ise Baker’in yerine Flavio'yu oynattı.

83 futbolcu yok

3 futbolcu yok

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen’in yanı sıra Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan üç futbolcu da Gaziantep maçında forma giyemedi.Altı oyuncusundan yoksun olarak Gaziantep maçına çıkan bordo-mavililerde yedek kulübesinde genç oyuncular ağırlıkla yer aldı.

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