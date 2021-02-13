Son dakika - Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas şova devam ediyor! Kariyer rekoru...

2 değişiklik Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verirken, orta sahada ise Baker’in yerine Flavio'yu oynattı.