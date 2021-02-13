• 13 Şubat 2021 - 19:04 • Son Güncelleme:
Son dakika - Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas şova devam ediyor! Kariyer rekoru...
Süper Lig'de 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep'i 1-0 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran isim ise Bakasetas oldu.
• 13 Şubat 2021 - 19:04 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor ile Ricardo Sa Pinto'nın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı.
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9 maçlık seri
Bordo mavililerin golü 67'de Anastasios Bakasetas'tan geldi. 2021'de ligde 9 maça çıkan Trabzonspor, 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
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Bakasetas'tan 4 maçta 3 gol
Alanyaspor'dan transfer olduktan sonra bordo mavili formayla ilk maçında son yarım saatte oyuna girdiği Beşiktaş karşısında ağları sarsamayan Bakasetas, ilk 11'de başladığı Denizlispor ve Malatyaspor maçlarının ardından Gaziantep FK önünde de golünü attı. Bakasetas ligdeki toplam gol sayısını da 10'a yükseltti.
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2 değişiklik
Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verirken, orta sahada ise Baker’in yerine Flavio'yu oynattı.
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