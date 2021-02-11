Son dakika transfer haberi | İrfan Can transferi sonrasında bomba Deniz Türüç iddiası

Fanatik'in haberine Başakşehir, henüz Deniz Türüç ile sözleşme imzalamadı. . Hatta futbolcuya iki kulüp tarafından da bu yönde bir bilgi verilmediği, Başakşehir ile Deniz Türüç arasında şu ana kadar kontrat konusunda hiçbir görüşme yapılmadığı iddia edildi.