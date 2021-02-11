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• 11 Şubat 2021 - 17:44 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | İrfan Can transferi sonrasında bomba Deniz Türüç iddiası

Ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci son günde Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve bonservis ücreti karşılığında sarı lacivertlilere imza atmıştı. Deniz Türüç'le ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

• 11 Şubat 2021 - 17:44 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de ara transfer dönemi yine bomba gibi hamlelerle son buldu. Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Attila Szalai, Osayi Samuel ve son olarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmıştı.

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Sarı lacivertliler İrfan Kahveci transferi karşılığında Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve 7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak giden Deniz Türüç bonservis bedeli ile Başakşehir'e transfer olmuş oldu. Bu transfer gelişmesinin ardından Türüç ile ilgili sürpriz iddia gündeme bomba gibi düştü.

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Fanatik'in haberine Başakşehir, henüz Deniz Türüç ile sözleşme imzalamadı. . Hatta futbolcuya iki kulüp tarafından da bu yönde bir bilgi verilmediği, Başakşehir ile Deniz Türüç arasında şu ana kadar kontrat konusunda hiçbir görüşme yapılmadığı iddia edildi.

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Başkan Gümüşdağ İrfan Can transferiyle ilgili Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe'ye açıklamalarda bulundu. İşte yazıdan o bölüm...

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İrfan Can transferine dönersek… Başakşehir Başkanı anlatıyor: “İrfan’ı Galatasaray’da Fatih Terim, Fenerbahçe’de Ali Koç çok istedi. Başkan Ali Koç’la üç kez görüştük. Üçüncü konuşmasında ziyareti tam 6 saat sürdü. Çok sıkı pazarlık yaptık. Galatasaray Başkanı Sayın Cengiz, ortada 10 milyon euro olmadığını söylemiş.

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İşte hesap: 7 milyon euro nakit aldık. Deniz Türüç’ün bonservisini aldık, Tolga Ciğerci’yi aldık. İrfan’ın dış satışından yüzde 20 net pay için anlaştık. Fenerbahçe şampiyon olursa ayrıca 1 milyon euro alacağız.

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Toplarsanız 10 milyondan fazlası ediyor. Sayın Cengiz’e de anlattım. Çok dikkatli hesap yapmak durumundayım. Ben bırakırsam, borç beni bırakmaz. İrfan Can satışıyla bilançomuz pozitife dönüştü.

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Başakşehir formasıyla toplamda 29 maça çıkan kanat oyuncusu Deniz Türüç 1 gol ve 3 asiste imza attı. Yıldız oyuncunun Transfermarkt bonservis bedeli 6 milyon euro.

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