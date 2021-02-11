• 11 Şubat 2021 - 17:44 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberi | İrfan Can transferi sonrasında bomba Deniz Türüç iddiası
Ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci son günde Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve bonservis ücreti karşılığında sarı lacivertlilere imza atmıştı. Deniz Türüç'le ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.
• 11 Şubat 2021 - 17:44 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de ara transfer dönemi yine bomba gibi hamlelerle son buldu. Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Attila Szalai, Osayi Samuel ve son olarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmıştı.
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Sarı lacivertliler İrfan Kahveci transferi karşılığında Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve 7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak giden Deniz Türüç bonservis bedeli ile Başakşehir'e transfer olmuş oldu. Bu transfer gelişmesinin ardından Türüç ile ilgili sürpriz iddia gündeme bomba gibi düştü.
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İrfan Can transferine dönersek… Başakşehir Başkanı anlatıyor: “İrfan’ı Galatasaray’da Fatih Terim, Fenerbahçe’de Ali Koç çok istedi. Başkan Ali Koç’la üç kez görüştük. Üçüncü konuşmasında ziyareti tam 6 saat sürdü. Çok sıkı pazarlık yaptık. Galatasaray Başkanı Sayın Cengiz, ortada 10 milyon euro olmadığını söylemiş.
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