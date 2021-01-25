Son dakika transfer haberleri | BaÅŸakÅŸehir kabul etti! Ä°rfan Can iÃ§in FenerbahÃ§e resmen...

"Hangi takÄ±m olursa fark etmez" Milli yÄ±ldÄ±z da transfer konusunda Galatasaray ve ya FenerbahÃ§e diye bir taraf seÃ§mediÄŸini, hangi takÄ±m olursa transfer olabileceÄŸini yÃ¶netime iletti.