Son dakika transfer haberleri | BaÅŸakÅŸehir kabul etti! Ä°rfan Can iÃ§in FenerbahÃ§e resmen...

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â€¢ 25 Ocak 2021 - 12:45 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika transfer haberleri | BaÅŸakÅŸehir kabul etti! Ä°rfan Can için Fenerbahçe resmen...

Transferde son dakika geliÅŸmeleri yaÅŸanÄ±yor. Galatasaray'Ä±n kadrosuna katmak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam ettiÄŸi Ä°rfan Can Kahveci transferi iÃ§in FenerbahÃ§e resmen devreye girdi. Ä°ÅŸte detaylar...

â€¢ 25 Ocak 2021 - 12:45 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Celal Umut Eren / Skorer Özel
Celal Umut Eren / Skorer Özel
1Son dakika geliÅŸmesi...
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Son dakika geliÅŸmesi...

Teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in istediÄŸi ve Galatasaray'Ä±n kadrosuna katmak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ettiÄŸi Ä°rfan Can Kahveci transferinde son dakika geliÅŸmesi yaÅŸandÄ±.

2FenerbahÃ§eden sÃ¼rpriz hamle geldi

FenerbahÃ§e'den sÃ¼rpriz hamle geldi

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbolcu Mesut Ã–zil'i kadrosuna katarak SÃ¼per Lig'de dengeleri deÄŸiÅŸtiren FenerbahÃ§e'den sÃ¼rpriz hamle geldi.

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FenerbahÃ§e resmi yazÄ± gÃ¶nderdi

SarÄ±-lacivertliler, Medipol BaÅŸakÅŸehir kulÃ¼bÃ¼ne resmi bir yazÄ± gÃ¶ndererek Ä°rfan Can Kahveci'ye talip olduklarÄ±nÄ± bildirdi.

4GÃ¶rÃ¼ÅŸme talep ettiler

GÃ¶rÃ¼ÅŸme talep ettiler

FenerbahÃ§eli yÃ¶neticiler transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi iÃ§in bugÃ¼n bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme talep etti ve Medipol BaÅŸakÅŸehir kulÃ¼bÃ¼ de bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kabul etti.

5Resmi teklif sunulacak

Resmi teklif sunulacak

Taraflar bugÃ¼n bir araya gelecek ve FenerbahÃ§e yÃ¶netimi milli yÄ±ldÄ±z iÃ§in resmi teklifini sunacak.Â 

610 milyon euro artÄ± bir sonraki satÄ±ÅŸtan yÃ¼zde 20 pay

10 milyon euro artÄ± bir sonraki satÄ±ÅŸtan yÃ¼zde 20 pay

BaÅŸakÅŸehir'in 25 yaÅŸÄ±ndaki milli yÄ±ldÄ±z iÃ§in 10 milyon euro + bir sonraki satÄ±ÅŸtan yÃ¼zde 20 pay istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

7Hangi takÄ±m olursa fark etmez

"Hangi takÄ±m olursa fark etmez"

Milli yÄ±ldÄ±z da transfer konusunda Galatasaray ve ya FenerbahÃ§e diye bir taraf seÃ§mediÄŸini, hangi takÄ±m olursa transfer olabileceÄŸini yÃ¶netime iletti.

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