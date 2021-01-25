Son dakika transfer haberleri | BaÅŸakÅŸehir kabul etti! Ä°rfan Can iÃ§in FenerbahÃ§e resmen...

â€¢ 25 Ocak 2021 - 12:45 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika transfer haberleri | BaÅŸakÅŸehir kabul etti! Ä°rfan Can için Fenerbahçe resmen...
Transferde son dakika geliÅŸmeleri yaÅŸanÄ±yor. Galatasaray'Ä±n kadrosuna katmak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam ettiÄŸi Ä°rfan Can Kahveci transferi iÃ§in FenerbahÃ§e resmen devreye girdi. Ä°ÅŸte detaylar...
â€¢ 25 Ocak 2021 - 12:45 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Celal Umut Eren / Skorer Özel
Celal Umut Eren / Skorer Özel
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Son dakika geliÅŸmesi...
Teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in istediÄŸi ve Galatasaray'Ä±n kadrosuna katmak iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri devam ettiÄŸi Ä°rfan Can Kahveci transferinde son dakika geliÅŸmesi yaÅŸandÄ±.
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