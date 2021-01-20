Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta transfer bombası patlıyor! Mandzukic yerine o isim...

4 KATI MAAŞ ÖNERİLDİ Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim de Venlo'da forma giyen Yunan golcü Giorgos Giakoumakis. 26 yaşındaki forvetin en büyük sıkıntısı aldığı düşük maaş. Yıllık 100 bin euro'dan daha az bir rakama oynayan Giakoumakis 'zam' talebine istediği yanıtı alamadı