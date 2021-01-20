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• 20 Ocak 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta transfer bombası patlıyor! Mandzukic yerine o isim...

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor... Süper Lig'de lider olarak yoluna devam eden Beşiktaş, transferde forvet transferi için istediği oyuncuyu buldu. İşte detaylar...

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• 20 Ocak 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:
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Sezon başında da büyük uğraş sarf edilen, Ocak transfer dönemi için Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın 'ilgileniyoruz' açıklamasında bulunduğu yıldız forvet Mario Mandzukic, tercihini İtalya'dan yana kullanmıştı.

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Mandzukic transferi oyuncunun İtalyan devi Milan'a attığı imza sonrasında rafa kaldırılırken, Beşiktaş Aboubakar ile birlikte forvet pozisyonunda ligi alt üst edecek oyuncu için çalışmalarını hızlandırdı.

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Sergen Yalçın ve yönetimin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda Beşiktaş, forvet transferi için yeni 4 aday belirledi. İşte o isimler...

4SERGEN NABIZ YOKLADI

SERGEN NABIZ YOKLADI

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda bir forvet transferi yapmayı planlayan Kara Kartal’ın, Galatasaray’ın da transfer hedefleri arasında yer alan Alexander Sörloth için nabız yokladığı belirtildi.

5KİRALAMA ÖNERİSİ

KİRALAMA ÖNERİSİ

Sezon başında katıldığı RB Leipzig’de beklenen performansı ortaya koyamayan Norveçli golcü için Alman ekibine sezon sonuna kadar kiralama önerisinde bulunacağı kaydedildi. Sörloth, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol ve 10 asistle oynamıştı.

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Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan siyahbeyazlılar, aday listesini genişletti. Mandzukic'i İtalyan ekibi Milan'a kaptıran Beşiktaş, sezon başında da kulübün gündemine gelen ancak üzerinde karar birliği sağlanamayan Oumar Niasse'yi tekrar hedefleri arasına ekledi.

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Yönetim, Premier Lig ekibi Everton'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşta bulunan 30 yaşındaki futbolcuya yarım dönem için 1 milyon euro önerecek.

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Bugüne kadar milli maçlar hariç 170 resmi karşılaşmada forma giyen Niasse, 60 gol atarken, 27 de asist yaptı ve toplamda 87 gole direkt olarak katkıda bulundu.

94 KATI MAAŞ ÖNERİLDİ

4 KATI MAAŞ ÖNERİLDİ

Beşiktaş'ın gündemindeki bir diğer isim de Venlo'da forma giyen Yunan golcü Giorgos Giakoumakis. 26 yaşındaki forvetin en büyük sıkıntısı aldığı düşük maaş. Yıllık 100 bin euro'dan daha az bir rakama oynayan Giakoumakis 'zam' talebine istediği yanıtı alamadı

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Venlo kulübü, en faza kazanan oyuncusu Coric için 180 bin euro ödüyor. Hollandalı ekibi Giakoumakis' en son 150 bin euro önerince ipler kopma noktasına geldi. Beşiktaş yönetimi 600 bin euro önerdiği Yunan forveti bitirmek istiyor.

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26 yaşındaki Yunan forvet Giakoumakis, toplam 168 maçta şans buldu. Bu periyotta rakip fileleri 44 kez havalandıran Giakoumakis, 11 de gol pası vermeyi başardı.

12SON ADAY GINCZEK

SON ADAY GINCZEK

Menajerler uzun boylu ve iş bitirici forvet arayan Beşiktaş'ın önüne Bundesliga takımlarından Wolfsburg'un 1.91'lik golcüsü Daniel Ginczek'i getirdi.

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29 yaşındaki golcü oyuncuyu Schalke'nin de istediğini belirten Hakan Çalhanoğlu'nun İran asıllı menajeri, yönetici Emre Kocadağ'a, "Oyuncum Mario Gomez'ın Beşiktaş'ta yaptıklarından çok etkilenmiş" diyerek teklif gelirse sıcak bakabileceklerini iletti. Başarılı forvetle ilgili son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

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Wolfsburg'ta forma giyen Ginczek, kariyerinin en parlak dönemini Stuttgart'ta yaşadı. Alman yıldız bu periyotta 70 maçta 23 gol attı, 11 de asist yaptı.

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