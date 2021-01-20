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• 20 Ocak 2021 - 08:05 • Son Güncelleme:
Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta transfer bombası patlıyor! Mandzukic yerine o isim...
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Sezon başında da büyük uğraş sarf edilen, Ocak transfer dönemi için Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın 'ilgileniyoruz' açıklamasında bulunduğu yıldız forvet Mario Mandzukic, tercihini İtalya'dan yana kullanmıştı.
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Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan siyahbeyazlılar, aday listesini genişletti. Mandzukic'i İtalyan ekibi Milan'a kaptıran Beşiktaş, sezon başında da kulübün gündemine gelen ancak üzerinde karar birliği sağlanamayan Oumar Niasse'yi tekrar hedefleri arasına ekledi.
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