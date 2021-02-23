• 23 Şubat 2021 - 15:05 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Boupendza bombası patladı! İşte yıldız golcünün yeni adresi...
Süper Lig'de attığı 18 golle gol krallığında zirvede bulunan Atakaş Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın yeni adresi netleşti.
• 23 Şubat 2021 - 15:05 • Son Güncelleme:
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BOUPENDZA ZİRVEDE
Atakaş Hatayspor'un gol makinesi Aaron Boupendza performansıyla hayran bırakmaya devam ediyor. Süper Lig'de attığı 18 golle dikkat çeken Boupendza bu alanda zirvede bulunuyor.
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FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDEYDİ
Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında frikikten golünü atan Aaron Boupendza için transfer iddiaları art arda geliyor. Gablonlu golcü için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devre arasında nabız yokladığı ifade edilmişti.
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