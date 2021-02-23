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• 23 Şubat 2021 - 15:05 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Boupendza bombası patladı! İşte yıldız golcünün yeni adresi...

Süper Lig'de attığı 18 golle gol krallığında zirvede bulunan Atakaş Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın yeni adresi netleşti.

• 23 Şubat 2021 - 15:05 • Son Güncelleme:
1BOUPENDZA ZİRVEDE
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BOUPENDZA ZİRVEDE

Atakaş Hatayspor'un gol makinesi Aaron Boupendza performansıyla hayran bırakmaya devam ediyor. Süper Lig'de attığı 18 golle dikkat çeken Boupendza bu alanda zirvede bulunuyor.

2FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDEYDİ

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDEYDİ

Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında frikikten golünü atan Aaron Boupendza için transfer iddiaları art arda geliyor. Gablonlu golcü için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devre arasında nabız yokladığı ifade edilmişti.

3YÜKSEK BONSERVİS NEDENİYLE OLMADI

YÜKSEK BONSERVİS NEDENİYLE OLMADI

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, "Türkiye’den ve dünyadan çeşitli kulüpler Boupendza’ya talip." açıklamasını yaparak Galatasaray'ın ilgisini doğrulamış fakat yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

4FENERBAHÇE DE İSTEDİ

FENERBAHÇE DE İSTEDİ

Fenerbahçe'nin de Aaron Boupendza için nabız yokladığı fakat Hatayspor'un yüksek bonservis bedeli istemesi yüzünden transferden vazgeçtiği iddia edilmişti.

5RUSYAYA TRANSFER OLUYOR

RUSYA'YA TRANSFER OLUYOR

Süper Lig'in flaş ismi Aaron Boupendza, Rusya Premier Lig ekiplerinden Krasnodar'ın yolunu tutmaya hazırlanıyor.

6İŞTE SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

İŞTE SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Gabonlu golcü için 8 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 10 pay şeklinde büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

723 MAÇTA 18 GOL

23 MAÇTA 18 GOL

Performansıyla bu sezona damgasını vuran Aaron Boupendza, Süper Lig'de 23 maça çıktı ve 18 gol kaydetti. Gabonlu golcü için birçok kulübün Hatayspor'a teklifini ilettiği ifade edilmişti.

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