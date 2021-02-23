Son dakika transfer haberleri | Boupendza bombası patladı! Resmi açıklama geldi, işte yıldız golcünün yeni takımı...

"TRANSFER PERŞEMBE AKŞAMI SONUÇLANACAK" Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, transferin perşembe günü akşam sonuçlanacağını ve dün saat üçten beri Rus takımı ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiğini söyledi. Boupendza'nın transferi için, Rus takım Krasnodar Genel Müdürü Vladimir Khashig ile görüştüklerini ifade eden Lütfü Savaş, “Oyuncumuz Aaron Boupendza için görüşmelere başlanmıştır.