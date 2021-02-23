• 23 Şubat 2021 - 15:05 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri | Boupendza bombası patladı! Resmi açıklama geldi, işte yıldız golcünün yeni takımı...
Süper Lig'de attığı 18 golle krallık yarışında zirvede bulunan Atakaş Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın transferinde flaş gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve G.Saray'ın yanı sıra Dinamo Kiev'in de radarında bulunan yıldız forvetin 8 milyon euro artı bonuslar karşılığında yeni takımı belli oldu. Transferle ilgili resmi açıklamalar da yapıldı. İşte detaylar...
• 23 Şubat 2021 - 15:05 • Son Güncelleme:
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BOUPENDZA ZİRVEDE
Atakaş Hatayspor'un gol makinesi Aaron Boupendza performansıyla hayran bırakmaya devam ediyor. Süper Lig'de attığı 18 golle dikkat çeken Boupendza bu alanda zirvede bulunuyor.
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FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDEYDİ
Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında frikikten golünü atan Aaron Boupendza için transfer iddiaları art arda geliyor. Gablonlu golcü için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devre arasında nabız yokladığı ifade edilmişti.
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DOÇ DR. LÜTFÜ SAVAŞ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Hatayspor İdari ve Mali İşler Sorumlusu Aydın Toksöz ile Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak ile Krasnodar Takımı Genel Müdürü Vladimir Khashig katıldı. Yapılan görüşmenin ardından ise iki takım yetkilileri açıklamalarda bulundu.
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"TRANSFER PERŞEMBE AKŞAMI SONUÇLANACAK"
Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, transferin perşembe günü akşam sonuçlanacağını ve dün saat üçten beri Rus takımı ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiğini söyledi. Boupendza'nın transferi için, Rus takım Krasnodar Genel Müdürü Vladimir Khashig ile görüştüklerini ifade eden Lütfü Savaş, “Oyuncumuz Aaron Boupendza için görüşmelere başlanmıştır.
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"GÖRÜŞMELER OLUMLU"
Görüşmeler olumlu seyretmektedir. Nihayeti perşembe günü akşam sonuçlanacaktır ama görüşmeler olumlu gitmektedir. Biz de çok büyük ihtimalle bu konunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Anlaşma sağlanması halinde, Boupendza'nın sezon sonuna kadar takımda kalmasını düşünüyoruz” dedi.
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HATAYSPOR ÖVGÜSÜ
Hatayspor'un son 5 yıldır Türkiye'de başarılara imza attığını aktaran Savaş, “Hatayspor'un Süper Lig'de takım duruşu, oyun planı, oyunlarında verdiği ahenkli futbol ve futbolcuların kalitesi konusunda sadece Türkiye'de değil dünyada birçok kulüpte seyredilir ve takip edilir pozisyona geldi” diye konuştu.
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KHASHIG: GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR
Krasnodar Takımı Genel Müdürü Vladimir Khashig de Boupendza'nın transferi konusunda görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Khashig, Hatayspor’un profesyonel bir takım olduğunu dile getirerek, kısa zamanda güzel bir haber vermek istediklerini kaydetti.
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İŞTE SÖZLEŞMENİN DETAYLARI
DHA'nın son dakika haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Gabonlu golcü için 8 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
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