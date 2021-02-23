Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerHatayspor Haberleri Son dakika transfer haberleri | Boupendza bombası patladı! Resmi açıklama geldi, işte yıldız golcünün yeni takımı...
• 23 Şubat 2021 - 15:05 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Boupendza bombası patladı! Resmi açıklama geldi, işte yıldız golcünün yeni takımı...

Süper Lig'de attığı 18 golle krallık yarışında zirvede bulunan Atakaş Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın transferinde flaş gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve G.Saray'ın yanı sıra Dinamo Kiev'in de radarında bulunan yıldız forvetin 8 milyon euro artı bonuslar karşılığında yeni takımı belli oldu. Transferle ilgili resmi açıklamalar da yapıldı. İşte detaylar...

• 23 Şubat 2021 - 15:05 • Son Güncelleme:
1BOUPENDZA ZİRVEDE
ABONE OL

BOUPENDZA ZİRVEDE

Atakaş Hatayspor'un gol makinesi Aaron Boupendza performansıyla hayran bırakmaya devam ediyor. Süper Lig'de attığı 18 golle dikkat çeken Boupendza bu alanda zirvede bulunuyor.

2FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDEYDİ

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDEYDİ

Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında frikikten golünü atan Aaron Boupendza için transfer iddiaları art arda geliyor. Gablonlu golcü için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devre arasında nabız yokladığı ifade edilmişti.

3KRASNODAR YOLCUSU

KRASNODAR YOLCUSU

Süper Lig'de attığı gollerle yıldızı iyice parlayan Gabonlu golcü, Rusya Ligi ekibi Krasnodar'a transfer oluyor. İki taraf arasında görüşmeler başladı.

4DOÇ DR. LÜTFÜ SAVAŞTAN TRANSFER AÇIKLAMASI

DOÇ DR. LÜTFÜ SAVAŞ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Hatayspor İdari ve Mali İşler Sorumlusu Aydın Toksöz ile Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak ile Krasnodar Takımı Genel Müdürü Vladimir Khashig katıldı. Yapılan görüşmenin ardından ise iki takım yetkilileri açıklamalarda bulundu.

5TRANSFER PERŞEMBE AKŞAMI SONUÇLANACAK

"TRANSFER PERŞEMBE AKŞAMI SONUÇLANACAK"

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, transferin perşembe günü akşam sonuçlanacağını ve dün saat üçten beri Rus takımı ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiğini söyledi. Boupendza'nın transferi için, Rus takım Krasnodar Genel Müdürü Vladimir Khashig ile görüştüklerini ifade eden Lütfü Savaş, “Oyuncumuz Aaron Boupendza için görüşmelere başlanmıştır.

6GÖRÜŞMELER OLUMLU

"GÖRÜŞMELER OLUMLU"

Görüşmeler olumlu seyretmektedir. Nihayeti perşembe günü akşam sonuçlanacaktır ama görüşmeler olumlu gitmektedir. Biz de çok büyük ihtimalle bu konunun olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Anlaşma sağlanması halinde, Boupendza'nın sezon sonuna kadar takımda kalmasını düşünüyoruz” dedi.

7HATAYSPOR ÖVGÜSÜ

HATAYSPOR ÖVGÜSÜ

Hatayspor'un son 5 yıldır Türkiye'de başarılara imza attığını aktaran Savaş, “Hatayspor'un Süper Lig'de takım duruşu, oyun planı, oyunlarında verdiği ahenkli futbol ve futbolcuların kalitesi konusunda sadece Türkiye'de değil dünyada birçok kulüpte seyredilir ve takip edilir pozisyona geldi” diye konuştu.

8KHASHIG: GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR

KHASHIG: GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR

Krasnodar Takımı Genel Müdürü Vladimir Khashig de Boupendza'nın transferi konusunda görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Khashig, Hatayspor’un profesyonel bir takım olduğunu dile getirerek, kısa zamanda güzel bir haber vermek istediklerini kaydetti.

9İŞTE SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

İŞTE SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

DHA'nın son dakika haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Gabonlu golcü için 8 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay şeklinde büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

10RESMEN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

RESMEN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Hatay'da bulunan Rusya Temsilcisinin yöneticileri, Atakaş Hatayspor'un isteğini kabul etti ve golcü futbolcunun transferi gerçekleşti. İlk teklif olarak 8.5 milyon Euro önerilen rakamın daha sonra revize edildiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi.

11HAZİRANDA TAKIMDAN AYRILACAK

HAZİRAN'DA TAKIMDAN AYRILACAK

Yapılan anlaşmaya göre;-Bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecek, -Bir sonraki satıştan Hatayspor %20 daha alacak, -Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek...

1223 MAÇTA 18 GOL

23 MAÇTA 18 GOL

Performansıyla bu sezona damgasını vuran Aaron Boupendza, Süper Lig'de 23 maça çıktı ve 18 gol kaydetti. Gabonlu golcü için birçok kulübün Hatayspor'a teklifini ilettiği ifade edilmişti.

13

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son Dakika | Galatasaray'da sıcak saatler! Fatih Terim iki futbolcunun biletini kesti, işte o isimler...

Son dakika transfer haberleri | Boupendza bombası patladı! Resmi açıklama geldi, işte yıldız golcünün yeni takımı...

Sörloth'un babasından gündemi sarsan açıklama! 'Oğlum mutlu değil'

Son dakika haberleri: Christoph Daum, Fenerbahçe için ilk kez konuştu: Fotoğrafı paylaştım çünkü...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet