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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika transfer haberleri - Büyüka'dan Fenerbahçe için olay transfer iddiası! 'Alo ben Emre abin'
• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri - Büyüka'dan Fenerbahçe için olay transfer iddiası! 'Alo ben Emre abin'

Galatasaray'ın zorlu Aytemiz Alanyaspor deplasmanında galip geldiği haftada 3 puan kaybeden Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi moraller bozuldu. Bu kritik maç öncesi Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka, bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte yaşanan olay transfer gelişmesini açıkladı. İşte gelişmeler...

• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı.

2Moraller bozuldu

Moraller bozuldu

Şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden Galatasaray'ın zorlu Aytemiz Alanyaspor deplasmanında galip geldiği haftada 3 puan kaybeden Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi moraller bozuldu.

3Futbol tatmin etmedi

Futbol tatmin etmedi

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında oynadığı kötü futbol eleştirilere neden oldu. Bu sezon Kadıköy'de 5. mağlubiyetini alan ve 28 yıl sonra sahasında aldığı yenilgi rekorunu tekrar eden Sarı Lacivertliler, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

4Büyükadan Muriç iddiası

Büyüka'dan Muriç iddiası

Milliyet'in duayen ismi Şansal Büyüka, Dobra Dobra köşesinde hem Fenerbahçe'nin Göztepe maçını hem de sarı-lacivertli takımın gündemini değerlendirdi. İsmi Fenerbahçe ile anılan Muriqi ile ilgili önemli sözler sarf etti. İşte o yazısından bir bölüm...

5Taksimetreyi 20 golle açmalı

Taksimetreyi 20 golle açmalı

Emre Belözoğlu, Lazio‘da oynayan Vedat Muriç‘i aramış, “Alo... Ben Emre Abin” demiş. Son dönemlerin transferde iş bitiren sanki büyülü bir lafı bu... Ama telefonların doğru adreslere gitmesi çok önemli...

6Vedat Muriç 50 bin defa daha iyi

Vedat Muriç 50 bin defa daha iyi

Demek ki Fenerbahçe yeni sezon için Vedat Muriç‘i düşünüyor. Şimdiki santrforlara bakarsanız; Vedat Muriç 50 bin defa daha iyi...

7Vedat Muriç yetmez

Vedat Muriç yetmez

Ama Fenerbahçe‘nin futbol genlerine bakarsanız, Vedat Muriç yetmez. Fenerbahçe santrforu taksimetreyi 20 golden açacak, üstüne sayacak.

8Muriçin en iyi sezonunda 15 golü var

Muriç'in en iyi sezonunda 15 golü var

Vedat Muriç’in en iyi sezonunda 15 golü var. Ortalamaya vurursanız 15‘in de altında... Hadi biz yanılıyoruz diyelim, sayıların yanılma şansı yok.

91. sınıf takımda 2. sınıf golcüler

1. sınıf takımda 2. sınıf golcüler

- Fenerbahçe, birinci sınıf oyunculardan kurulu, ikinci sınıf santrforlara sahip bir takım... Ligin ilk yarısında bu çok belli olmasına rağmen, birinci sınıf bir golcü almayarak, şampiyonluk yarışında takıma en büyük darbeyi kendileri indirdi.

10Beni çıkartın

'Beni çıkartın'

-11 ay bir maç oynamayan Mesut Özil‘i 90+6 dakika maçın içinde tutmak delilik değil mi? Üstelik Mesut Özil, “Beni çıkartın” diye bağırırken...

11Sosaya frikikte bir şans verilmez mi

Sosa'ya frikikte bir şans verilmez mi?

- Frikik oluyor, Caner, Mesut, Valencia topun başında... Sosa’nın çatala çatala taktığı frikikleri daha unutmadık. İyi oynar-kötü oynar ama frikik konusunda bir şans verilmez mi?- Fenerbahçe’de takımda, sahada bir otorite var mı? Her çıkan elini-kolunu sallayarak, söylenerek çıkıyor da...

12Bu sezonun bahanesi olmaz

Bu sezonun bahanesi olmaz

Fenerbahçe’de bu sezon Ali Koç‘un üçüncü başkanlık yılı... - Birinci yılın yarısında geldi, o sezon sayılmaz.-İkinci yılında ısınma turundaydı, fazla kusurlu bulunmaz. -Üçüncü yılında, yani bu yıl da karavana atarsa...-Bunun da artık bahanesi olmaz.

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