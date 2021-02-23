Son dakika transfer haberleri - Büyüka'dan Fenerbahçe için olay transfer iddiası! 'Alo ben Emre abin'

Sosa'ya frikikte bir şans verilmez mi? - Frikik oluyor, Caner, Mesut, Valencia topun başında... Sosa’nın çatala çatala taktığı frikikleri daha unutmadık. İyi oynar-kötü oynar ama frikik konusunda bir şans verilmez mi?- Fenerbahçe’de takımda, sahada bir otorite var mı? Her çıkan elini-kolunu sallayarak, söylenerek çıkıyor da...