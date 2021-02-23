• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri - Büyüka'dan Fenerbahçe için olay transfer iddiası! 'Alo ben Emre abin'
Galatasaray'ın zorlu Aytemiz Alanyaspor deplasmanında galip geldiği haftada 3 puan kaybeden Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi moraller bozuldu. Bu kritik maç öncesi Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka, bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte yaşanan olay transfer gelişmesini açıkladı. İşte gelişmeler...
• 23 Şubat 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Son 2 sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu yılı mutlu sonla bitirip, 4. yıldızı takmak ve şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı.
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Büyüka'dan Muriç iddiası
Milliyet'in duayen ismi Şansal Büyüka, Dobra Dobra köşesinde hem Fenerbahçe'nin Göztepe maçını hem de sarı-lacivertli takımın gündemini değerlendirdi. İsmi Fenerbahçe ile anılan Muriqi ile ilgili önemli sözler sarf etti. İşte o yazısından bir bölüm...
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Sosa'ya frikikte bir şans verilmez mi?
- Frikik oluyor, Caner, Mesut, Valencia topun başında... Sosa’nın çatala çatala taktığı frikikleri daha unutmadık. İyi oynar-kötü oynar ama frikik konusunda bir şans verilmez mi?- Fenerbahçe’de takımda, sahada bir otorite var mı? Her çıkan elini-kolunu sallayarak, söylenerek çıkıyor da...
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