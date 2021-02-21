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Sabah
• 21 Şubat 2021 - 10:05 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Cengiz Ünder'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Cengiz Ünder'e kanca attı. Milli futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan transfere ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.

Sabah
• 21 Şubat 2021 - 10:05 • Son Güncelleme:
1FENERBAHÇEDEN DEV HAMLE
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FENERBAHÇE'DEN DEV HAMLE

Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, başta Mesut Özil olmak üzere birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler, yeni sezona çok daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

3HEDEFTEKİ İSİM CENGİZ ÜNDER

HEDEFTEKİ İSİM CENGİZ ÜNDER

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Cengiz Ünder'e kanca attı.

4YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Devler Ligi'nde çok daha güçlü bir kadroyla mücadele etmeleri gerektiğini düşünen yönetim, şimdiden harekete geçti ve listedeki isimlerle temas kurmaya başladı. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolculardan biri de Cengiz Ünder.

5MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Roma'dan İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'ye kiralanan Cengiz için nabız yoklayan Fenerbahçe'ye milli oyuncunun menajerinden cevap geldi.

6İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

'İDDİALAR DOĞRU DEĞİL'

Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, A Spor'a transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Cengiz Ünder hakkındaki transfer iddiaları doğru değil. Şu anda tüm konsantrasyonu Leicester City'de. Cengiz'in hedefi ülkesini uzun yıllar daha yurt dışında başarıyla temsil etmek. Kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor." ifadelerini kullandı.

717 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST

17 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST

İngiltere'de beklediği forma şansını bulamayan Cengiz, genellikle oyuna sonradan dahil oluyor. Tüm kulvarlarda bu sezon 17 kez Leicester forması giyen Ünder, takımına 2 gol 3 asistlik katkı yaptı.

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