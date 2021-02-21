Son dakika transfer haberleri: Cengiz Ünder'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ Devler Ligi'nde çok daha güçlü bir kadroyla mücadele etmeleri gerektiğini düşünen yönetim, şimdiden harekete geçti ve listedeki isimlerle temas kurmaya başladı. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolculardan biri de Cengiz Ünder.