Sabah
• 21 Şubat 2021 - 10:05 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Cengiz Ünder'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması
Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Cengiz Ünder'e kanca attı. Milli futbolcunun menajeri Mirsad Türkcan transfere ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.
Sabah
• 21 Şubat 2021 - 10:05 • Son Güncelleme:
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FENERBAHÇE'DEN DEV HAMLE
Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, başta Mesut Özil olmak üzere birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı.
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HEDEFTEKİ İSİM CENGİZ ÜNDER
Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Cengiz Ünder'e kanca attı.
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'İDDİALAR DOĞRU DEĞİL'
Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, A Spor'a transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Cengiz Ünder hakkındaki transfer iddiaları doğru değil. Şu anda tüm konsantrasyonu Leicester City'de. Cengiz'in hedefi ülkesini uzun yıllar daha yurt dışında başarıyla temsil etmek. Kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor." ifadelerini kullandı.
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