• 13 Şubat 2021 - 13:27 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Devre arası olmadı sezon sonunda...
Yaz transfer döneminde ve devre arasında kadrosunu 22 futbolcuyla güçlendiren sarı-lacivertliler, yaptığı transferlerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Kanarya, devre arasında Çubuklu'yu giydiremediği dünya yıldızına sezon sonunda imza attırmayı planlıyor.
• 13 Şubat 2021 - 13:27 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda tam 22 futbolcu transferi yaptı ve uzak ara transfer şampiyonu oldu. Sarı Lacivertliler birçok yıldızı kadrosuna kattı ama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç asıl bombayı sezon sonunda patlatacak.
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Sezon başında 3 forvet transferi yapan Fenerbahçe, Samatta transferiyle ses getirmişti. Samatta'yı 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan 1 yıllığına kiralayan Fenerbahçe, Tanzanyalı golcüden beklediği katkıyı henüz alamadı.
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Fenerbahçe'nin bir diğer forvet transferi ise Papiss Cisse olmuştu. Aytemiz Alanyaspor'dan öğrencisi Cisse'yi mutlaka takımda görmek isteyen teknik direktör Erol Bulut, Senegalli golcüden istediğini alamadı. Cisse'nin sezon sonunda takımdan gönderilmesi gündemde.
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Fenerbahçe'de en büyük hayal kırıklığı ise Kemal Ademi transferi oldu. İsviçreli futbolcu ligde ve kupada forma giydiği 10 maçta sadece 1 gol kaydetti. Ademi sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kemal Ademi'nin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
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Fenerbahçe'nin, devre arası transfer döneminin son gününde Roma'da forma giyen Edin Dzeko için nabız yokladığı ortaya çıktı.
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