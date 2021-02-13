Son dakika transfer haberleri: Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Devre arası olmadı sezon sonunda...

Genk'te yıldızını parlattıktan sonra Aston Villa'ya transfer olan Tanzanyalı golcü bu sezon Fenerbahçe formasını tüm kulvarlarda 19 kez giydi ve 5 gol kaydetti. Yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü form tutamayan Samatta gözden düştü.