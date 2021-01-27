Ajansspor
• 27 Ocak 2021 - 19:51 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için teklifi hazırladı! Resmen...
İrfan Can Kahveci transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Dünya yıldızı Mesut Özil'e resmi imzayı attıran Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın da istediği İrfan Can Kahveci için resmi teklifini hazırladı. İşte teklifin detayı...
Ajansspor
• 27 Ocak 2021 - 19:51 • Son Güncelleme:
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Mesut Özil'i resmen açıkladılar
Dünya yıldızı Mesut Özil'i bugün tüm dünyaya resmen duyuran Fenerbahçe yönetimi transferde durmak bilmiyor.
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