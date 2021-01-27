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Ajansspor
• 27 Ocak 2021 - 19:51 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için teklifi hazırladı! Resmen...

İrfan Can Kahveci transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Dünya yıldızı Mesut Özil'e resmi imzayı attıran Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın da istediği İrfan Can Kahveci için resmi teklifini hazırladı. İşte teklifin detayı...

Ajansspor
• 27 Ocak 2021 - 19:51 • Son Güncelleme:
1Mesut Özili resmen açıkladılar
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Mesut Özil'i resmen açıkladılar

Dünya yıldızı Mesut Özil'i bugün tüm dünyaya resmen duyuran Fenerbahçe yönetimi transferde durmak bilmiyor.

2Ocak döneminde 3 yıldız birden

Ocak döneminde 3 yıldız birden

Yaz döneminde 18 futbolcu alan, kış döneminde de Mesut Özil'in yanı sıra Attila Szalai ve Osayi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.

3Resmi görüşme

Resmi görüşme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediğini basın toplantısında resmen açıkladığı Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe perşembe günü (yarın) resmi görüşme yapacak.

4Emre Belözoğlu-Başkan Gümüşdağ zirvesi

Emre Belözoğlu-Başkan Gümüşdağ zirvesi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek, İrfan Can'ı isteyecek ve koşulları bir kez daha masaya yatıracak. Sarı-lacivertli kulüp daha önce milli oyuncu için görüşme talebini yazılı olarak da iletmişti.

5Görüşme talebi yazılı olarak iletilmişti

Görüşme talebi yazılı olarak iletilmişti

Sarı-lacivertli kulüp daha önce milli oyuncu için görüşme talebini yazılı olarak da iletmişti.

67 milyon euro artı Deniz Türüç

7 milyon euro artı Deniz Türüç

Belözoğlu, görüşmede Başakşehir yönetimine İrfan Can Kahveci için 7 milyon euro ve Deniz Türüç'ün bonservisini vermeyi teklif edecek.Türüç, halihazırda Başakşehir'de kiralık olarak forma giyiyor.

7Başakşehir 10 milyon euro talep ediyor

Başakşehir 10 milyon euro talep ediyor

Medipol Başakşehir, İrfan Can için 10 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe, bu rakama çıkmayı düşünmüyor.

8Cengiz, Gümüşdağ ile görüşmüştü

Cengiz, Gümüşdağ ile görüşmüştü

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Göksel Gümüşdağ ile buluşmuştu.

9G.Sarayın teklifine olumsuz yanıt

G.Saray'ın teklifine olumsuz yanıt

Ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Galatasaray, 4.5 milyon euro, bir sonraki satıştan pay ve oyuncu teklifinde bulunmuştu. Gümüşdağ ise sarı kırmızılıların bu teklifine olumsuz yanıt vermişti.

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