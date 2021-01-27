Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için teklifi hazırladı! Resmen...

Emre Belözoğlu-Başkan Gümüşdağ zirvesi Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek, İrfan Can'ı isteyecek ve koşulları bir kez daha masaya yatıracak. Sarı-lacivertli kulüp daha önce milli oyuncu için görüşme talebini yazılı olarak da iletmişti.