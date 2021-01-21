• 21 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferde Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel'in ardından bir bomba daha patlattı!
Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bir bomba daha patlattı.
• 21 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
SENAD OK
SENAD OK
1
FENER'DEN BİR BOMBA DAHA
Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle dünyada ses getirirken, bir yandan da sessiz sedasız Apollon Limassol’den Attila Szalai’yi kadrosuna kattı. Osayi-Samuel transferini de bitiren Fenerbahçe bir bomba daha patlattı!
3
5
7
9
11
12