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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferde Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel'in ardından bir bomba daha patlattı!
• 21 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe transferde Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel'in ardından bir bomba daha patlattı!

Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bir bomba daha patlattı.

• 21 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
SENAD OK
SENAD OK
1FENERDEN BİR BOMBA DAHA
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FENER'DEN BİR BOMBA DAHA

Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle dünyada ses getirirken, bir yandan da sessiz sedasız Apollon Limassol’den Attila Szalai’yi kadrosuna kattı. Osayi-Samuel transferini de bitiren Fenerbahçe bir bomba daha patlattı!

2BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDEYDİ

BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDEYDİ

4.5 yıllık anlaşma yapılan 22 yaşındaki stoper güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla Avrupa’da birçok kulübün listesindeydi.

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ELJIF VE VEDAT ÖRNEKLERİ VERİLDİ

Ancak Macar savunmacıyı sarı-lacivertliler ikna etti. Hedefi ilerleyen dönemde Avrupa’nın 5 büyük liginden birinde oynamak olan Szalai’ye Eljif Elmas ve Vedat Muriç örnekleri verildi.

4SZALAI BÖYLE İKNA EDİLDİ

SZALAI BÖYLE İKNA EDİLDİ

Eljif Elmas’ın Napoli’ye 19 milyon euroya, Vedat Muriç’in de Lazio’ya 20 milyon euroya imza atması sunuldu.

5KULÜP POLİTİKASI AKTARILDI

KULÜP POLİTİKASI AKTARILDI

Fenerbahçe’nin genç ve kendisini geliştirmek isteyen futbolcular için önemli bir vitrin olduğu, kulüp politikasının gelecek vaat eden isimlerin satışı olduğu aktarıldı.

6TEKLİFİ KABUL ETMESİ KOLAYLAŞTI

TEKLİFİ KABUL ETMESİ KOLAYLAŞTI

Bu örneklerin de etkisiyle Szalai’nin teklifi kabul etmesi kolaylaştı. Direkt ilk 11’de sol ayaklı ve genç bir stoper isteyen Fenerbahçe de Macar yıldızda karar kıldı.

7AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNEMLİ VİTRİN

AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNEMLİ VİTRİN

2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası da Attila Szalai için önemli bir vitrin olacak. 22 yaşındaki stoperin hem Fenerbahçe hem de Macaristan Milli Takımı ile göstereceği performans geleceğini şekillendirecek.

8FENERBAHÇENİN BEKLENTİSİ BÜYÜK

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Hem Szalai’nin Avrupa’nın 5 büyük ligine gitme hayali gerçekleşebilecek hem de sarı-lacivertliler genç bir oyuncunun satışından yüksek meblağlar kazanabilecek.

9STANKOVSKİ SIRADA

STANKOVSKİ SIRADA

Bu arada gençlere yatırım yapmayı sürdüren Fenerbahçe’nin, Makedon ekibi Rabotnicki’de top koşturan 18 yaşındaki orta saha Luka Stankovski’yi de renklerine bağlamaya çalıştığı öğrenildi.

10KISA SÜRE İÇİNDE NETLEŞECEK

KISA SÜRE İÇİNDE NETLEŞECEK

Kulüplerin bonservis konusunda anlaşması halinde transferin kısa süre içinde gerçekleşeceği iddia edildi.

11MUĞLASPORA KİRALANDI

MUĞLASPOR'A KİRALANDI

Diğer yandan sarı-lacivertli kulüp, 18 yaşındaki Gürkan Başkan’ı sezon sonuna kadar Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor’a kiraladı.

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