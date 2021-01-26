• 26 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe ve Galatasaray arasında İrfan Can Kahveci savaşı! Resmi görüşme...
Süper Lig devleri arasında transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için savaştığı İrfan Can Kahveci için Avrupa'dan dev kulüp devreye girdi. Ayrıca Galatasaray'dan da Fenerbahçe cephesine İrfan Can için ilk tepki geldi.
• 26 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
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SICAK SAATLER
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği İrfan Can Kahveci konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
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BAŞAKŞEHİR DOĞRULADI
Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, İrfan Can Kahveci’deki son durumu paylaştı.Milliyet’e konuşan Mustafa Eröğüt, “Fenerbahçe, geçtiğimiz cuma İrfan Can Kahveci için görüşmek istediğini belirtti. Fenerbahçe’nin görüşme talebini başkanımız Göksel Gümüşdağ’a ilettik. Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Galatasaray’a da İrfan Can için taleplerimizi ilettik, görüşmeler sürüyor” ifadelerini kullandı.
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GALATASARAY'DAN TEPKİ: 'HERHALDE HİSSETTİLER
Galatasaray’da Fenerbahçe’nin İrfan Can Kahveci’ye talip olması ‘manidar’ bulundu. Sarı-kırmızılı yönetim, İrfan Can Kahveci’yle ilgili süreç olumlu devam ederken Fenerbahçe’nin devreye girmesini “Herhalde Başakşehir’in İrfan Can’ı vereceğini hissettiler. Bu nedenle fiyatı yükseltmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
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BELÖZOĞLU ÇOK BEĞENİYOR
Fenerbahçe’de sportif direktör Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci’nin futbolculuğunu çok beğeniyor. 25 yaşındaki yıldızla A Milli Takım ve Başakşehir’de beraber oynayan Belözoğlu çok iyi tanıyor. İrfan Can’ın aile yaşantısı ve sosyal hayatında da çok düzgün bir insan olduğunu belirten sarı-lacivertli yönetici, geçtiğimiz yaz döneminden de bu yana başarılı ismi yakın takipte tutuyor.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PARLADI
Hem Türkiye hem de Avrupa’da birçok kulübün radarında olan ve herkes tarafından çok beğenilen İrfan Can Kahveci, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarısıyla göz doldurdu. Leipzig’e karşı hat-trick yaparak tarihe geçen 25 yaşındaki orta saha özellikle frikiklerdeki üstünlüğüyle dikkat çekmişti. Geçen sezon da Başakşehir’in ligde şampiyon olmasına ve Avrupa Ligi’nde son 16’ya kadar çıkmasında büyük katkı sunan başarılı futbolcu, A Milli Futbol Takımının da vazgeçilmez isimlerinden.
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