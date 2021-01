Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe ve Galatasaray arasında İrfan Can Kahveci savaşı! Resmi görüşme...

BAŞAKŞEHİR DOĞRULADI Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, İrfan Can Kahveci’deki son durumu paylaştı.Milliyet’e konuşan Mustafa Eröğüt, “Fenerbahçe, geçtiğimiz cuma İrfan Can Kahveci için görüşmek istediğini belirtti. Fenerbahçe’nin görüşme talebini başkanımız Göksel Gümüşdağ’a ilettik. Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Galatasaray’a da İrfan Can için taleplerimizi ilettik, görüşmeler sürüyor” ifadelerini kullandı.