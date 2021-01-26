Geri Dön

Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe ve Galatasaray arasında İrfan Can Kahveci savaşı! Resmi görüşme...
• 26 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe ve Galatasaray arasında İrfan Can Kahveci savaşı! Resmi görüşme...

Süper Lig devleri arasında transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için savaştığı İrfan Can Kahveci için Avrupa'dan dev kulüp devreye girdi. Ayrıca Galatasaray'dan da Fenerbahçe cephesine İrfan Can için ilk tepki geldi.

• 26 Ocak 2021 - 09:00 • Son Güncelleme:
1SICAK SAATLER
ABONE OL

SICAK SAATLER

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği İrfan Can Kahveci konusunda sıcak saatler yaşanıyor.

2FENERBAHÇEDEN SÜRPRİZ

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna katarak Süper Lig'de dengeleri değiştiren Fenerbahçe'den sürpriz hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir kulübüne resmi bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci'ye talip olduklarını bildirdi.

3FENERBAHÇEDEN GÖRÜŞME TALEBİ

FENERBAHÇE'DEN GÖRÜŞME TALEBİ

Fenerbahçeli yöneticiler transfer görüşmesi için bir görüşme talep etti ve Medipol Başakşehir kulübü de bu görüşmeyi kabul etti. Fenerbahçe yönetimi milli yıldız için resmi teklifini sunacak.

410 MİLYON EURO + %20 PAY

10 MİLYON EURO + %20 PAY

Başakşehir'in 25 yaşındaki milli yıldız için 10 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği öğrenildi.

5MARSİLYA DEVREYE GİRDİ

MARSİLYA DEVREYE GİRDİ

Herkes Fenerbahçe'nin talebini konuşurken Fransa'dan sürpriz bir hamle geldi. İrfan Can Kahveci için Fransa'nın Marsilya kulübü resmen devreye girdi.

6RESMEN İSTEDİLER

RESMEN İSTEDİLER

Fransız ekibi mail yoluyla Başakşehir'e İrfan Can'ı transfer etmek istediklerini resmen iletti.

7TAM 15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

TAM 15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Turuncu-lacivertliler de yıldız orta saha için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettikleri yanıtını verdi. Marsilya kulübü bunun üzerine 2 günlük bir süre istedi ve en kısa zamanda karar vereceklerini bildirdi.

81 AY YOK

1 AY YOK

Öte yandan İrfan Can Kahveci'nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

9HANGİ TAKIM OLURSA FARK ETMEZ

'HANGİ TAKIM OLURSA FARK ETMEZ'

Milli yıldız, transfer konusunda Galatasaray ve ya Fenerbahçe diye bir taraf seçmediğini, hangi takım olursa transfer olabileceğini yönetime iletti.

10BAŞAKŞEHİR DOĞRULADI

BAŞAKŞEHİR DOĞRULADI

Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, İrfan Can Kahveci’deki son durumu paylaştı.Milliyet’e konuşan Mustafa Eröğüt, “Fenerbahçe, geçtiğimiz cuma İrfan Can Kahveci için görüşmek istediğini belirtti. Fenerbahçe’nin görüşme talebini başkanımız Göksel Gümüşdağ’a ilettik. Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Galatasaray’a da İrfan Can için taleplerimizi ilettik, görüşmeler sürüyor” ifadelerini kullandı.

11GALATASARAYDAN TEPKİ: HERHALDE HİSSETTİLER

GALATASARAY'DAN TEPKİ: 'HERHALDE HİSSETTİLER

Galatasaray’da Fenerbahçe’nin İrfan Can Kahveci’ye talip olması ‘manidar’ bulundu. Sarı-kırmızılı yönetim, İrfan Can Kahveci’yle ilgili süreç olumlu devam ederken Fenerbahçe’nin devreye girmesini “Herhalde Başakşehir’in İrfan Can’ı vereceğini hissettiler. Bu nedenle fiyatı yükseltmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

12BELÖZOĞLU ÇOK BEĞENİYOR

BELÖZOĞLU ÇOK BEĞENİYOR

Fenerbahçe’de sportif direktör Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci’nin futbolculuğunu çok beğeniyor. 25 yaşındaki yıldızla A Milli Takım ve Başakşehir’de beraber oynayan Belözoğlu çok iyi tanıyor. İrfan Can’ın aile yaşantısı ve sosyal hayatında da çok düzgün bir insan olduğunu belirten sarı-lacivertli yönetici, geçtiğimiz yaz döneminden de bu yana başarılı ismi yakın takipte tutuyor.

13ŞAMPİYONLAR LİGİNDE PARLADI

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PARLADI

Hem Türkiye hem de Avrupa’da birçok kulübün radarında olan ve herkes tarafından çok beğenilen İrfan Can Kahveci, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarısıyla göz doldurdu. Leipzig’e karşı hat-trick yaparak tarihe geçen 25 yaşındaki orta saha özellikle frikiklerdeki üstünlüğüyle dikkat çekmişti. Geçen sezon da Başakşehir’in ligde şampiyon olmasına ve Avrupa Ligi’nde son 16’ya kadar çıkmasında büyük katkı sunan başarılı futbolcu, A Milli Futbol Takımının da vazgeçilmez isimlerinden.

14

250 TL'ye varan hoş geldin bonusu Misli.com'da Hemen oynamak için buraya tıklayın!

İLGİLİ SKORER GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe ve Galatasaray arasında İrfan Can Kahveci savaşı! Resmi görüşme...

Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı

ÖZEL | İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e rekor bonservis! Resmen istediler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri - Maç sonu açıkladı! 'Birkaç mesaj aldım, Jose Sosa...'

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet