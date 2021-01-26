Son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe ve Galatasaray arasında İrfan Can Kahveci savaşı! Resmi görüşme...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PARLADI Hem Türkiye hem de Avrupa’da birçok kulübün radarında olan ve herkes tarafından çok beğenilen İrfan Can Kahveci, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarısıyla göz doldurdu. Leipzig’e karşı hat-trick yaparak tarihe geçen 25 yaşındaki orta saha özellikle frikiklerdeki üstünlüğüyle dikkat çekmişti. Geçen sezon da Başakşehir’in ligde şampiyon olmasına ve Avrupa Ligi’nde son 16’ya kadar çıkmasında büyük katkı sunan başarılı futbolcu, A Milli Futbol Takımının da vazgeçilmez isimlerinden.