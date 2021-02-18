Takvim
• 18 Şubat 2021 - 18:13 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu...
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı Lacivertliler yıldız golcüyle anlaşmak üzere! İşte detaylar...
Takvim
• 18 Şubat 2021 - 18:13 • Son Güncelleme:
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DEVLER LİGİ HAMLESİ
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon ligde mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi için dev transfer hamlesine hazırlanıyor.
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DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'dan beklediği performansı alamayan sarı-lacivertliler, Porto'nun yıldız golcüsü Moussa Marega'yı gündemine almıştı.
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YENİ HAMLE YAPILACAK
Marega cephesinden yanıt bekleyen sarı-lacivertliler, yaşanan son gelişmelerin ardından yeni bir hamle yapma kararı aldı. Yıldız futbolcuya özellikle Körfez kulüplerinden çok sayıda teklif geldiğini öğrenen Fenerbahçe önümüzdeki günlerde golcü futbolcunun menajeriyle yeniden görüşme kararı aldı.
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