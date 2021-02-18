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Takvim
• 18 Şubat 2021 - 18:13 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuştu...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı Lacivertliler yıldız golcüyle anlaşmak üzere! İşte detaylar...

Takvim
• 18 Şubat 2021 - 18:13 • Son Güncelleme:
1DEVLER LİGİ HAMLESİ
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DEVLER LİGİ HAMLESİ

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon ligde mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi için dev transfer hamlesine hazırlanıyor.

2MORAL BULDU

MORAL BULDU

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 51 puana yükselmiş ve derbi mağlubiyetini unutturmuştu. Fenerbahçe bu hafta Göztepe'yi Kadıköy'de ağırlayacak.

3GÖZTEPEYİ KONUK EDECEK

GÖZTEPE'Yİ KONUK EDECEK

Sarı Kanarya, Göztepe maçını da kazanarak yeni bir seri yapmak istiyor. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı öncesi hata yapmak istemiyor.

4DEV ADIMLAR ATACAK

DEV ADIMLAR ATACAK

Ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe de diğer yandan transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Ali Koç'un şampiyonluk sorası Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek dev adımlar atması bekleniyor.

5BELÖZOĞLU MEMNUN KALMADI

BELÖZOĞLU MEMNUN KALMADI

Sportif direktör Emre Belözoğlu da forvet hattını dünyaca ünlü bir golcü ile güçlendirmek istiyor. Belözoğlu'nun sezon başında takıma katılan bazı isimlerden memnun kalmadığı ifade edildi.

6BEKLENENİ VEREMEDİLER

BEKLENENİ VEREMEDİLER

Aston Villa'dan Samatta, Basel'den Kemal Ademi ve Papiss Cisse'yi kadrosuna katarak forvet hattını güçlendiren Fenerbahçe bu oyunculardan istediği verimi alamadı. Fenerbahçe sezon sonu için dünyaca ünlü golcünün transferinin bitirmek için resmi girişimlere başladı.

7DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'dan beklediği performansı alamayan sarı-lacivertliler, Porto'nun yıldız golcüsü Moussa Marega'yı gündemine almıştı.

8MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

Portekiz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Malili santrforla ilk teması 3 hafta kuran Fenerbahçe yönetimi, yıldız ismin menajeriyle görüşmüş ve teklifini iletmişti.

9YENİ HAMLE YAPILACAK

YENİ HAMLE YAPILACAK

Marega cephesinden yanıt bekleyen sarı-lacivertliler, yaşanan son gelişmelerin ardından yeni bir hamle yapma kararı aldı. Yıldız futbolcuya özellikle Körfez kulüplerinden çok sayıda teklif geldiğini öğrenen Fenerbahçe önümüzdeki günlerde golcü futbolcunun menajeriyle yeniden görüşme kararı aldı.

10TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Takvim'in haberine göre; Marega'nın menajeriyle masaya oturacak olan Fenerbahçe yönetiminin, kritik zirvede teklifini revize edeceği ve tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

114 YILLIK SÖZLEŞME

4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe 29 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor. Yönetim, sezon sona ermeden Marega ile kesin anlaşma sağlayarak yıldız futbolcuyu elinden kaçırmamak istiyor.

12PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Moussa Marega, Avrupa futbolunun en önemli forvetlerinden birisi. Tecrübeli yıldız son olarak dün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto-Juventus maçında İtalyan devinin ağlarını sarstı.

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