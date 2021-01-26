• 26 Ocak 2021 - 13:34 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 5 ayrılık 2 transfer! Ali Koç açıklamıştı...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Transferde bir nokta atışı daha yapacağız." açıklamasını yapmıştı. Koç'un işaret ettiği isim ortaya çıktı. Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.
• 26 Ocak 2021 - 13:34 • Son Güncelleme:
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5 AYRILIK 2 TRANSFER
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Transferde bir nokta atışı daha yapacağız." açıklamasını yapmıştı. Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel transferleriyle ses getiren Fenerbahçe, 2 transfer daha yapmak için kolları sıvadı.
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MARIANO
Real Madrid'den ayrılmak isteyen Mariano Diaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bizzat başkan Ali Koç'un yürüttüğü operasyonda Real Madrid'den cevap bekliyor. Zidane, Mariano'nun takımda kalmasını istiyor ancak Mariano daha fazla süre alabileceği bir takımda kariyerine devam etmek istiyor
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MOUSSA MAREGA
Porto ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan olan Marega, Portekiz ekibinin yeni sözleşme teklifini geri çevirdi ve takımdan ayrılma kararı aldığını açıkladı. Kariyerine başka bir ülkede devam etmek isteyen 29 yaşındaki Marega, Fenerbahçe için de açık bir opsiyon ancak bu transfer süreci Ocak ayı için bir bonservis bedelini de beraberinde getirebileceği için sarı-lacivertli kulübün Mesut Özil sonrası kaldıramayacağı bir yük olabilir.
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IHEANACHO
Fenerbahçe için sürpriz bir hamle olsa da sarı-lacivertli yönetim Selahattin Baki vasıtasıyla Leicester City ile görüştü. Kelechi Iheanacho, City'den ayrılmak istiyor ancak Brendan Rodgers'ın Vardy'nin başka bir alternatifinin olmamasından dolayı Kelechi Iheanacho'yu bırakmak istemediği biliniyor.
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