Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 5 ayrılık 2 transfer! Ali Koç açıklamıştı...

MOUSSA MAREGA Porto ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan olan Marega, Portekiz ekibinin yeni sözleşme teklifini geri çevirdi ve takımdan ayrılma kararı aldığını açıkladı. Kariyerine başka bir ülkede devam etmek isteyen 29 yaşındaki Marega, Fenerbahçe için de açık bir opsiyon ancak bu transfer süreci Ocak ayı için bir bonservis bedelini de beraberinde getirebileceği için sarı-lacivertli kulübün Mesut Özil sonrası kaldıramayacağı bir yük olabilir.