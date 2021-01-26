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• 26 Ocak 2021 - 13:34 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de 5 ayrılık 2 transfer! Ali Koç açıklamıştı...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Transferde bir nokta atışı daha yapacağız." açıklamasını yapmıştı. Koç'un işaret ettiği isim ortaya çıktı. Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

• 26 Ocak 2021 - 13:34 • Son Güncelleme:
15 AYRILIK 2 TRANSFER
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5 AYRILIK 2 TRANSFER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Transferde bir nokta atışı daha yapacağız." açıklamasını yapmıştı. Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel transferleriyle ses getiren Fenerbahçe, 2 transfer daha yapmak için kolları sıvadı.

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MESUT ÖZİL BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Fenerbahçe transferde en çok konuşulan takım oldu. Arsenal'den ayrılan yıldız oyuncu Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin bu transferi tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

3SZALAI İLK MAÇINDA BEĞENİLDİ

SZALAI İLK MAÇINDA BEĞENİLDİ

Kayserispor maçında Fenerbahçe formasını ilk kez giyen Attila Szalai ise Sarı Lacivertli taraftarların büyük beğenisini topladı. Szalai ilk maçında göz doldurdu.

4SAMUEL İSTANBULA GELDİ

SAMUEL İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin bir diğer transferi Bright Osayi-Samuel de İstanbul'a geldi. Nijeryalı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacak.

5BİR TRANSFER DAHA YOLDA

BİR TRANSFER DAHA YOLDA!

Fenerbahçe, Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel'in ardından transferde bir bomba daha patlatıyor. Ali Koç, "Transferde bir nokta atışı daha yapacağız." açıklamasında bulunmuştu

6O İSİM ORTAYA ÇIKTI...

O İSİM ORTAYA ÇIKTI...

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin son hedefi İtalya'dan...

7HEDEFTEKİ İSİM OMAR COLLEY

HEDEFTEKİ İSİM OMAR COLLEY

Fenerbahçe'de ismi daha önce de gündeme gelen Sampdoria'dan Omar Colley için bir transfer görüşmesi gerçekleştirildi.

8GÖRÜŞMELER BAŞLADI

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Nicolo Schira'nın iddiasına göre Fenerbahçe, Sampdoria'nın Gambiyalı stoperi Omar Colley'nin transferi için temaslara başladı.

9İKİ İNGİLİZ KULÜBÜ DE DEVREDE

İKİ İNGİLİZ KULÜBÜ DE DEVREDE

13 Ocak'ta kulübü ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Omar Colley'nin buna rağmen satışa uygun durumda olduğunu belirten Schira, oyuncunun menajeriyle Fenerbahçe ve iki İngiliz kulübünün bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

108 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER OLDU

8 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER OLDU

28 yaşında stoper olarak görev yapan Colley, 2018'de Genk'ten 8 milyon Euro'luk bir bonservis karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'ya transfer olmuştu. Colley, bu sezon Sampdoria formasıyla İtalya Serie A'de 13 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.

115 VEDA İKİ İMZA DAHA

5 VEDA İKİ İMZA DAHA!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala yapacağı hamleler kadar, yollarını ayırmak zorunda kaldığı isimler üzerine de yoğunlaştı.

12ALİ KOÇ AÇIKLADI

ALİ KOÇ AÇIKLADI

Stoper transferinin dışında bir kanat, bir de forvet transferi yaparak transfer dönemini kapatmayı hedefleyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç da "Göndereceğimiz isimler var, açıklayacağız" dediği isimler de ortaya çıktı.

135 VEDA BEKLENİYOR

5 VEDA BEKLENİYOR

Transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala yabancı kontenjanınını boşaltmak zorunda olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Diego Perotti, Kemal Ademi, Papiss Cisse, Tolga Ciğerci ile 1 Şubat'a kadar yolların ayrılması bekleniyor.

14AYRILIKLAR KESİN GİBİ

AYRILIKLAR KESİN GİBİ!

5 futbolcu ile vedalaşmayı planlayan Fenerbahçe öncelik sırasına göre bir forvet ve bir de orta saha/kanat transferi yapmayı hedefliyor. İşte listede olan isimler;

15İRFAN CAN KAHVECİ

İRFAN CAN KAHVECİ

İrfan Can Kahveci transferi için perşembe günü Başakşehir ile resmi bir görüşme yapılacak ve Başakşehir'e takas + para teklifi sunulacak.

16EDIN VISCA

EDIN VISCA

Diego Perotti'nin sözleşmesini feshedecek olan Fenerbahçe, Perotti'nin bölgesini Edin Visca ile doldurmak istiyor. Perşembe günü yapılacak olan dev zirvede İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Edin Visca için de teklif sunulacak.

17MARIANO

MARIANO

Real Madrid'den ayrılmak isteyen Mariano Diaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bizzat başkan Ali Koç'un yürüttüğü operasyonda Real Madrid'den cevap bekliyor. Zidane, Mariano'nun takımda kalmasını istiyor ancak Mariano daha fazla süre alabileceği bir takımda kariyerine devam etmek istiyor

18MOUSSA MAREGA

MOUSSA MAREGA

Porto ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan olan Marega, Portekiz ekibinin yeni sözleşme teklifini geri çevirdi ve takımdan ayrılma kararı aldığını açıkladı. Kariyerine başka bir ülkede devam etmek isteyen 29 yaşındaki Marega, Fenerbahçe için de açık bir opsiyon ancak bu transfer süreci Ocak ayı için bir bonservis bedelini de beraberinde getirebileceği için sarı-lacivertli kulübün Mesut Özil sonrası kaldıramayacağı bir yük olabilir.

19IHEANACHO

IHEANACHO

Fenerbahçe için sürpriz bir hamle olsa da sarı-lacivertli yönetim Selahattin Baki vasıtasıyla Leicester City ile görüştü. Kelechi Iheanacho, City'den ayrılmak istiyor ancak Brendan Rodgers'ın Vardy'nin başka bir alternatifinin olmamasından dolayı Kelechi Iheanacho'yu bırakmak istemediği biliniyor.

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