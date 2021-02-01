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• 01 Şubat 2021 - 06:55 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! Transferin son gününde...

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Sarı lacivertli takımda transfer tahtasını kapanmasına saatler transfer çalışmaları devam ediyor. Takımdan ayrılacak isimlerde belli oldu.

• 01 Şubat 2021 - 06:55 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel kadrosuna katan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerde belli oldu.

2MAÇ FAZLASIYLA LİDER

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Süper Lig'de dün gece evinde Çaykur Rizespor konuk eden ve Valencia'nın müthiş frikik golü ile maçı kazanan sarı lacivertliler maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

3İLK AYRILIK DİRAR

İLK AYRILIK DİRAR

Sarı lacivertlilerde Erol Bulut'un sezon başında kadro dışı bıraktığı Faslı futbolcu Nabil Dirar resmen takımdan ayrıldı. Dirar eski kulübü Club Brugge ile anlaşma sağlandı.

4ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala yapacağı hamleler kadar, yollarını ayırmak zorunda kaldığı isimler üzerine de yoğunlaştı. Fenerbahçe başkan Ali Koç da "Göndereceğimiz isimler var, açıklayacağız" dediği isimler de ortaya çıktı.

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PEROTTI GİDİYOR

Fenerbahçe'ye Roma'dan transfer olan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Arjantinli yıldız Diego Perotti ile yolların 1 şubata kadar ayrılması bekleniyor. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 arasında forma giyemeyeceği öğrenildi

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Yaz transfer döneminde Vedat Muriqi'nin ayrılmasından sonra Samatta, Kemal Ademi ve Cisse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de golcülerden istenilen performansı alamadı.

7CISSE VE ADEMI

CISSE VE ADEMI

Yeni bir golcü transferi gerçekleştirmek isteyen sarı lacivertlilerde Cisse ve Kemal Ademi'nin de transferin bitimine kısa bir süre kala takımdan ayrılması bekleniyor.

8KARAGÜMRÜK KİRALADI

KARAGÜMRÜK KİRALADI

Devre arası transfer döneminin son günlerinde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin forveti Kemal Ademi'yi sezon sonuna kadar kiraladı

9SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Daha önce sarı-lacivertlilerden Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak için girişimde bulunan ancak beklediği sonucu alamayan Karagümrük, Ademi'yi kiralık olarak renklerine bağlama adına sarı-lacivertlilere teklif yaptı. Teklifi kabul eden Fenerbahçe'de transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

10İRFAN CAN KAHVECİDE SON DAKİKA

İRFAN CAN KAHVECİ'DE SON DAKİKA

Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanırken İrfan Can Kahveci transferinde de gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz akşam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ bir araya geldi. Sarı lacivertliler bir teklif daha iletti. Başakşehir bu teklifi kabul etti.

11ANLAŞMA SAĞLANDI

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4,5 yıllık sözleşme imzalanan İrfan Can Kahveci için kulübüyle varılan anlaşmanın ayrıntıları paylaşılarak, "Medipol Başakşehir'e toplam transfer bedeli olarak 7 milyon avro KDV ödenecektir." denildi.

121 MİLYON EURO BONUS

1 MİLYON EURO BONUS

Transferde geleceğe dönük ek ödeme taahhütleri bulunduğu aktarılarak, "Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak, azami 1 milyon avro KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir'e ödenecektir. Futbolcunun üçüncü bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon avroyu aşan tutarın yüzde 20 KDV'si de Medipol Başakşehir'e ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

13İRFAN CANDAN PAYLAŞIM

İRFAN CAN'DAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan İrfan Can Kahveci, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İrfan Can Kahveci "Desteğiniz için teşekkür ederim Büyük Fenerbahçe Taraftarı! Şimdi ait olduğum yerde, Çubuklu formanın hakkını vererek yepyeni bir yola çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

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