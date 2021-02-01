Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! Transferin son gününde...

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK Daha önce sarı-lacivertlilerden Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak için girişimde bulunan ancak beklediği sonucu alamayan Karagümrük, Ademi'yi kiralık olarak renklerine bağlama adına sarı-lacivertlilere teklif yaptı. Teklifi kabul eden Fenerbahçe'de transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.