• 01 Şubat 2021 - 06:55 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılık! Transferin son gününde...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Sarı lacivertli takımda transfer tahtasını kapanmasına saatler transfer çalışmaları devam ediyor. Takımdan ayrılacak isimlerde belli oldu.
• 01 Şubat 2021 - 06:55 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel kadrosuna katan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerde belli oldu.
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SEZON SONUNA KADAR KİRALIK
Daha önce sarı-lacivertlilerden Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak için girişimde bulunan ancak beklediği sonucu alamayan Karagümrük, Ademi'yi kiralık olarak renklerine bağlama adına sarı-lacivertlilere teklif yaptı. Teklifi kabul eden Fenerbahçe'de transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
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1 MİLYON EURO BONUS
Transferde geleceğe dönük ek ödeme taahhütleri bulunduğu aktarılarak, "Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak, azami 1 milyon avro KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir'e ödenecektir. Futbolcunun üçüncü bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon avroyu aşan tutarın yüzde 20 KDV'si de Medipol Başakşehir'e ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
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İRFAN CAN'DAN PAYLAŞIM
Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan İrfan Can Kahveci, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İrfan Can Kahveci "Desteğiniz için teşekkür ederim Büyük Fenerbahçe Taraftarı! Şimdi ait olduğum yerde, Çubuklu formanın hakkını vererek yepyeni bir yola çıkıyorum" ifadelerini kullandı.
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