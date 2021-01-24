Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı!

'SAKATLIK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL' Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sakatlığımla ilgili haberler doğru değil, dizimde bir sakatlık yok. Tendonumla ilgili bir ameliyat oldum ve mümkün olan en kısa sürede dönmek için tedaviye başladım." ifadelerini kullandı.