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• 24 Ocak 2021 - 09:38 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak QPR'dan Osayi-Samuel için kulübüyle anlaşma sağlandığını ve oyuncunun Ocak ayı itibariyle Sarı Lacivertli formayı giyeceğini açıkladı. Mesut Özil ve Attila Szalai'nin ardından 3. transferini gerçekleştiren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

• 24 Ocak 2021 - 09:38 • Son Güncelleme:
1AYRILIKLAR NETLEŞTİ
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AYRILIKLAR NETLEŞTİ

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken Sarı Lacivertli takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı. İşte detaylar...

2MESUT TRANSFERİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

MESUT TRANSFERİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından oldu. Bunun sebebi ise Mesut Özil'in Sarı Lacivertlilere imza atması... Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi Avrupa'da ve tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

3İMZA TÖRENİ SALI VEYA ÇARŞAMBA

İMZA TÖRENİ SALI VEYA ÇARŞAMBA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Salı veya Çarşamba günü Mesut Özil için imza töreni gerçekleştireceklerini duyurdu.

4SAVUNMASINI GÜÇLENDİRDİ

SAVUNMASINI GÜÇLENDİRDİ

Fenerbahçe savunmayı da Attila Szalai ile güçlendirdi. Macaristan Milli Takımı ile gösterdiği performansla tüm dikkatlerini üzerine çeken genç savunmacı ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

5SAMUEL DE GELİYOR

SAMUEL DE GELİYOR

Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonu için kulübüyle anlaşma sağladığı Bright Osayi-Samuel de Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılacak.

6RESMEN AÇIKLANDI

RESMEN AÇIKLANDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır. Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır." ifadelerine yer verildi.

7GELECEK VE GİDECEK İSİMLER BELLİ

'GELECEK VE GİDECEK İSİMLER BELLİ'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, "Gelecek ve gidecek isimler belli. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız." ifadesini kullanmıştı.

8İŞTE AYRILACAK İSİMLER...

İŞTE AYRILACAK İSİMLER...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı. İşte detaylar...

9PEROTTI İLE AYRILIK KAPIDA

PEROTTI İLE AYRILIK KAPIDA

Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in Ocak ayından itibaren Sarı Lacivertli formayı giyeceğini açıkladı. Bu gelişme, sakatlığı sebebiyle sahalardan 8 ay kadar uzak kalacak Perotti ile yolların ayrılacağı iddialarını daha da güçlendirdi.

10SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Trabzonspor maçında sakatlanan ve bir daha geri dönemeyen Arjantinli futbolcunun menajeriyle sözleşme feshi konusunda görüşmelerin devam ettiği ifade edildi,.

11SAKATLIK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL

'SAKATLIK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL'

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sakatlığımla ilgili haberler doğru değil, dizimde bir sakatlık yok. Tendonumla ilgili bir ameliyat oldum ve mümkün olan en kısa sürede dönmek için tedaviye başladım." ifadelerini kullandı.

12SOSA DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

SOSA DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Fanatik'in haberine göre bonuslarla birlikte senelik 2.3 milyon Euro kazanan Sosa'nın, burada Trabzonspor'daki gibi bir role sahip olacağını düşündüğü ancak bu beklentilerinin şu ana kadar gerçekleşmediği bildirildi.

13ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Sakatlığını atlatması sonrası Sivas deplasmanında sahne alan Arjantinli oyuncunun, Mesut Özil'in de gelişiyle takımdaki geleceği de soru işareti! 35 yaşındaki Sosa'nın devre arası seçenekleri arasında ise Trabzonspor ya da altyapısından yetiştiği Estudiantes’e geri dönmek var.

14ADEMI DE YOLCU

ADEMI DE YOLCU

Fenerbahçe'nin sezon başında Basel'den kadrosuna kattığı Kemal Ademi'yle de yollarını ayıracağı iddia edildi. Ademi ile birkaç Süper Lig ekibinin ilgilendiği aktarıldı.

15CISSE BEKLENENİ VEREMEDİ

CISSE BEKLENENİ VEREMEDİ

Kemal Ademi gibi bekleneni tam anlamıyla veremeyen bir diğer isim Senegalli golcü Papiss Cisse oldu. Aytemiz Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de adından söz ettiren golcü oyuncunun takımdan ayrılması gündemde.

16BİR NOKTA TRANSFER DAHA

BİR NOKTA TRANSFER DAHA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bir nokta transfer daha yapmayı düşünüyoruz." açıklamasını yaptı. Bu transferin forvet hattına yapılacağı iddia edildi. Ademi ve Cisse ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'nin Samatta'ya alternatif bir forvet arayışına girdiği iddia edildi.

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