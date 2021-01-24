• 24 Ocak 2021 - 09:38 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak QPR'dan Osayi-Samuel için kulübüyle anlaşma sağlandığını ve oyuncunun Ocak ayı itibariyle Sarı Lacivertli formayı giyeceğini açıkladı. Mesut Özil ve Attila Szalai'nin ardından 3. transferini gerçekleştiren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.
• 24 Ocak 2021 - 09:38 • Son Güncelleme:
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AYRILIKLAR NETLEŞTİ
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken Sarı Lacivertli takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı. İşte detaylar...
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RESMEN AÇIKLANDI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır. Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır." ifadelerine yer verildi.
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'SAKATLIK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL'
Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Diego Perotti, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sakatlığımla ilgili haberler doğru değil, dizimde bir sakatlık yok. Tendonumla ilgili bir ameliyat oldum ve mümkün olan en kısa sürede dönmek için tedaviye başladım." ifadelerini kullandı.
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ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR
Sakatlığını atlatması sonrası Sivas deplasmanında sahne alan Arjantinli oyuncunun, Mesut Özil'in de gelişiyle takımdaki geleceği de soru işareti! 35 yaşındaki Sosa'nın devre arası seçenekleri arasında ise Trabzonspor ya da altyapısından yetiştiği Estudiantes’e geri dönmek var.
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