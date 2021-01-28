Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den bir bomba transfer daha! Anlaşma sağlandı, başkan duyurdu...

F.BAHÇE, ÖNCE MENAJERLE GÖRÜŞTÜ Portekiz takımlarından Porto'nun 29 yaşındaki forveti Moussa Marega, uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyordu ve sarı-lacivertli yönetim de Marega'nın menajeriyle bir süredir temas halindeydi. Porto Başkanı Costa da yaptığı açıklamada Marega'nın menajerine ulaşan bazı teklifler olduğunu doğruladı ancak Porto Kulübü'ne resmi bir teklifin gelmediğini ifade ederek sürecin olgunlaşmadığını dile getirdi.