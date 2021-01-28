• 28 Ocak 2021 - 15:01 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den bir bomba transfer daha! Anlaşma sağlandı, başkan duyurdu...
Mesut Özil, Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe sürpriz bir ismi daha bitirdi. Yıldız golcü ile anlaşma sağlayan sarı lacivertliler yeni transferi İstanbul'a getiriyor. Avrupa devinin başkanı görüşmeyi resmen duyurdu
• 28 Ocak 2021 - 15:01 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer dönemin bitiminde dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel kadrosuna katan sarı lacivertli yönetim bir transferi daha bitirmek üzere.
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F.BAHÇE, ÖNCE MENAJERLE GÖRÜŞTÜ
Portekiz takımlarından Porto'nun 29 yaşındaki forveti Moussa Marega, uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyordu ve sarı-lacivertli yönetim de Marega'nın menajeriyle bir süredir temas halindeydi. Porto Başkanı Costa da yaptığı açıklamada Marega'nın menajerine ulaşan bazı teklifler olduğunu doğruladı ancak Porto Kulübü'ne resmi bir teklifin gelmediğini ifade ederek sürecin olgunlaşmadığını dile getirdi.
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İLK SEZONUNDA GOL YAĞMURU
Porto’nun 2016 yılında 3.8 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı yıldız golcü, o sezon Vitoria Guimaraes’e kiralandı. 2017’de Porto ile ilk sezonunu yaşayan Marega, ligde oynadığı 29 maçta 22 gol-5 asistlik formuyla adından söz ettirdi. 2018-19 sezonunda oynadığı 47 resmi maçta 21 gol-11 asist istatistiklerine ulaşan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 45 resmi maçta 15 gol atıp, 9 asist yaptı. Toplamda 58 gol 25 asist yaptı.
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'ALO BEN EMRE ABİN'
Her transfer döneminde sarı lacivertli takım ile anılan ve uzun yıllardır Türkiye'de forma giyen Bosna Hersekli yıldızın da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Bir dönem Başakşehir'de birlikte forma giydiği ve şimdi Fenerbahçe'nin transfer beyni olan Emre Belözoğlu'nun birebir devrede olduğu öğrenildi
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İRFAN İÇİN DE MASADA!
Sarı-Lacivertliler, Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan İrfan Can konusunda da Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe’nin teklifi takas artı bir miktar para. Marsilya da İrfan Can ile yakından ilgileniyor. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
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