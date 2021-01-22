Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! İstanbul'a geliyor...

ALİ KOÇ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan ve 1-1 beraberlikle sahadan ayrılan sarı lacivertlilerde maç sonu Başkan Ali Koç müjdeyi verdi. Bir gazetecinin 'takımdan ayrılacak ve gidecekler var mı? sorusunu ise Koç, "Ayrılacaklar da var gelecekler de olacak. İsimleri var ama zamanı geldiğinde söylenir" diye cevapladı.