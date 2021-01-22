FANATİK
• 22 Ocak 2021 - 11:06 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! İstanbul'a geliyor...
Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mesut Özil ve Attila Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de bir bomba transfer daha bitmek üzere.
FANATİK
• 22 Ocak 2021 - 11:06 • Son Güncelleme:
1
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mesut Özil ve Attila Szalai'yi İstanbul'a getirerek imza attıran sarı lacivertliler bir bomba daha patlatıyor.
2
ALİ KOÇ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan ve 1-1 beraberlikle sahadan ayrılan sarı lacivertlilerde maç sonu Başkan Ali Koç müjdeyi verdi. Bir gazetecinin 'takımdan ayrılacak ve gidecekler var mı? sorusunu ise Koç, "Ayrılacaklar da var gelecekler de olacak. İsimleri var ama zamanı geldiğinde söylenir" diye cevapladı.
3
4
KANAT TRANSFERİ İÇİN İLK ADIM
Sarı-Lacivertliler, Diego Perotti'nin sakatlığı sonrası kanat transferine yönelmişti. Yönetim, bu işi uzatmadan bitirmek istiyor. İlk plan, yeni sezon için anlaşma sağlanan Bright Osayi-Samuel'in bonservisini şimdi almaktı. Ancak kapıyı 750 bin Pound'dan açan İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin 400 bin Pound'luk teklifine inmedi.
5
6
SEVİLLA'DAN YEŞİL IŞIK
Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunacağı ancak bunun zorunlu olmayacağı öğrenildi. Sevilla'da istediği kadar süre alamayan İdrissi de Sarı-Lacivertliler'e yeşil ışık yaktı. Eğer QPR ile yapılacak son görüşmeden de sonuç çıkmazsa, Faslı yıldızın İstanbul'a gelerek imzayı atacağı belirtildi.
7
FENERBAHÇE'DE AYRILIK RÜZGARI
Fenerbahçe'de Ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Başkan Ali Koç'un aramızdan ayrılacak sözleri sonrasında isimler netleşti. Sezon başında kadro dışı kalan Nabil Dirar'ın fesih görüşmeleri devam ederken Faslı oyuncuya Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip oldu.
9
LEMOS'A İSPANYOL TALİP
Fenerbahçe'de gözden düşen bir başka isim Mauricio Lemos. Attila Szalai'nin de transfer edilmesinden sonra ayrılması kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki stoper Mauricio Lemos ile İspanyol ekipleri Celta Vigo, Deportivo Alaves ve Eibar'ın ilgilendiği kaydedildi. Lemos'un da İspanya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
10
ÖMER FARUK KESİN AYRILIYOR
Emre Belözoğlu basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede Ömer Faruk Beyaz konusunda da çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ömer Faruk'un sarı lacivertli kulübün yaptığı teklifi kabul etmediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde genç yıldızın kadro dışı kaldığı iddia edilmişti.
11
ADEMI BEKLENENİ VEREMEDİ
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen bir başka oyuncu ise Kemal Ademi... Samatta ve Papiss Cisse'nin arkasında 3. forvet olarak kullanılan Ademi bir türlü seviye atlayamadı ve hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertli ekibe transfer döneminde İsviçre Basel'den transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun devre arasında kiralanması düşünülürken ilk talibin Göztepe olduğu iddia edildi.
12