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FANATİK
• 22 Ocak 2021 - 11:06 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! İstanbul'a geliyor...

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mesut Özil ve Attila Szalai'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'de bir bomba transfer daha bitmek üzere.

FANATİK
• 22 Ocak 2021 - 11:06 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mesut Özil ve Attila Szalai'yi İstanbul'a getirerek imza attıran sarı lacivertliler bir bomba daha patlatıyor.

2ALİ KOÇTAN TRANSFER AÇIKLAMASI

ALİ KOÇ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan ve 1-1 beraberlikle sahadan ayrılan sarı lacivertlilerde maç sonu Başkan Ali Koç müjdeyi verdi. Bir gazetecinin 'takımdan ayrılacak ve gidecekler var mı? sorusunu ise Koç, "Ayrılacaklar da var gelecekler de olacak. İsimleri var ama zamanı geldiğinde söylenir" diye cevapladı.

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SEZON SONUNDA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu sürpriz biz transfere imza attı. Sarı lacivertliler QPR ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu QPR ile sözleşmesi biter bitmez Haziran'da sarı lacivertli ekibe katılacak.

4KANAT TRANSFERİ İÇİN İLK ADIM

KANAT TRANSFERİ İÇİN İLK ADIM

Sarı-Lacivertliler, Diego Perotti'nin sakatlığı sonrası kanat transferine yönelmişti. Yönetim, bu işi uzatmadan bitirmek istiyor. İlk plan, yeni sezon için anlaşma sağlanan Bright Osayi-Samuel'in bonservisini şimdi almaktı. Ancak kapıyı 750 bin Pound'dan açan İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin 400 bin Pound'luk teklifine inmedi.

5FENERBAHÇEDEN B PLANI

FENERBAHÇE'DEN B PLANI

Sarı-Lacivertliler de hemen B planını devreye sokarak Sevilla'lı Oussame İdrissi'ye yöneldi. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması için tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladıkları kaydedildi.

6SEVİLLADAN YEŞİL IŞIK

SEVİLLA'DAN YEŞİL IŞIK

Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunacağı ancak bunun zorunlu olmayacağı öğrenildi. Sevilla'da istediği kadar süre alamayan İdrissi de Sarı-Lacivertliler'e yeşil ışık yaktı. Eğer QPR ile yapılacak son görüşmeden de sonuç çıkmazsa, Faslı yıldızın İstanbul'a gelerek imzayı atacağı belirtildi.

7FENERBAHÇEDE AYRILIK RÜZGARI

FENERBAHÇE'DE AYRILIK RÜZGARI

Fenerbahçe'de Ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Başkan Ali Koç'un aramızdan ayrılacak sözleri sonrasında isimler netleşti. Sezon başında kadro dışı kalan Nabil Dirar'ın fesih görüşmeleri devam ederken Faslı oyuncuya Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip oldu.

8PEROTTI İSTANBULDAN AYRILDI

PEROTTI İSTANBUL'DAN AYRILDI

Sezon başında Roma'dan büyük umutlarla transfer olan Arjantinli yıldız Diego Perotti yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı. Yıldız oyuncunun 3-8 ay sahalardan uzak kalacağı için yolların ayrılacağı öğrenildi.

9LEMOSA İSPANYOL TALİP

LEMOS'A İSPANYOL TALİP

Fenerbahçe'de gözden düşen bir başka isim Mauricio Lemos. Attila Szalai'nin de transfer edilmesinden sonra ayrılması kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki stoper Mauricio Lemos ile İspanyol ekipleri Celta Vigo, Deportivo Alaves ve Eibar'ın ilgilendiği kaydedildi. Lemos'un da İspanya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

10ÖMER FARUK KESİN AYRILIYOR

ÖMER FARUK KESİN AYRILIYOR

Emre Belözoğlu basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede Ömer Faruk Beyaz konusunda da çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ömer Faruk'un sarı lacivertli kulübün yaptığı teklifi kabul etmediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde genç yıldızın kadro dışı kaldığı iddia edilmişti.

11ADEMI BEKLENENİ VEREMEDİ

ADEMI BEKLENENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen bir başka oyuncu ise Kemal Ademi... Samatta ve Papiss Cisse'nin arkasında 3. forvet olarak kullanılan Ademi bir türlü seviye atlayamadı ve hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertli ekibe transfer döneminde İsviçre Basel'den transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun devre arasında kiralanması düşünülürken ilk talibin Göztepe olduğu iddia edildi.

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