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• 21 Şubat 2021 - 09:09 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Fransız basını bombayı patlattı: Süper Lig devi, Di Maria'nın peşinde!
Süper Lig'de nefes nefese geçen şampiyonluk yarışının dışında takımlar gelecek sezonun planlamasını da yapıyor. Fransız basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddiayı manşetlerine taşıdı. PSG'nin Arjantinli yıldızı Di Maria'nın Süper Lig devinin radarında olduğu yazıldı.
Takvim
• 21 Şubat 2021 - 09:09 • Son Güncelleme:
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FENERBAHÇE DEVREDE
Mesut Özil transferiyle tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe'nin ismi bir büyük yıldızla daha anılıyor. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'yla ilgilenen kulüpleri yazan Fransız basını, Fenerbahçe'nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.
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