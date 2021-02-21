Son dakika transfer haberleri: Fransız basını bombayı patlattı: Süper Lig devi, Di Maria'nın peşinde!

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Di Maria için, Süper Lig devinin resmen devreye girdiği ve oyuncuyla ilk temasın sağlandığı iddia edildi. Ses getirecek transfer için tüm imkanlar seferber edilecek.