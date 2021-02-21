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Takvim
• 21 Şubat 2021 - 09:09 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Fransız basını bombayı patlattı: Süper Lig devi, Di Maria'nın peşinde!

Süper Lig'de nefes nefese geçen şampiyonluk yarışının dışında takımlar gelecek sezonun planlamasını da yapıyor. Fransız basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddiayı manşetlerine taşıdı. PSG'nin Arjantinli yıldızı Di Maria'nın Süper Lig devinin radarında olduğu yazıldı.

Takvim
• 21 Şubat 2021 - 09:09 • Son Güncelleme:
1DI MARİA BOMBASI
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DI MARİA BOMBASI

Süper Lig'de kıran kırana geçen şampiyonluk yarışının dışında takımlar gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor. Fransız basını, PSG'nin Arjantinli yıldızı Di Maria ile ilgili gündem yaratacak iddiayı manşetlerine taşıdı.

2TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Di Maria için, Süper Lig devinin resmen devreye girdiği ve oyuncuyla ilk temasın sağlandığı iddia edildi. Ses getirecek transfer için tüm imkanlar seferber edilecek.

3FENERBAHÇE DEVREDE

FENERBAHÇE DEVREDE

Mesut Özil transferiyle tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe'nin ismi bir büyük yıldızla daha anılıyor. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'yla ilgilenen kulüpleri yazan Fransız basını, Fenerbahçe'nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.

4MESUT ÖZİL AVANTAJI

MESUT ÖZİL AVANTAJI

33 yaşındaki Di Maria'nın menajeriyle 7-8 kulübün temasa geçtiğini bildirildi. Fransız basınına göre Mesut Özil'in Di Maria ile Real'den takım arkadaşı olması F.Bahçe için bir avantaj...

563 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

63 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Di Maria 2015 yılında 63 milyon Euro karşılığında M.United'tan PSG'ye transfer olmuştu. PSG ile yeni görüşmeden ise sonuç çıkmadı.

625 MAÇTA 5 GOL 12 ASİST

25 MAÇTA 5 GOL 12 ASİST

Fransız deviyle sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Angel Di Maria, PSG formasıyla bu sezon oynadığı 25 maçta 5 gol atıp 12 asist yaptı.

7YILLIK 13 MİLYON EURO KAZANIYOR

YILLIK 13 MİLYON EURO KAZANIYOR

Arjantin Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giyen Angel Di Maria'nın Transfermarkt'taki değeri tam 28 milyon Euro. Yıldız oyuncu PSG'den yıllık 13 milyon Euro kazanıyor.

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