Sabah
• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray anlaştı Fenerbahçe devreye girdi! Transferde tarihi çalım...
Transfer döneminin açılmasının ardından sessizliğini koruyan Galatasaray birçok isimle görüşme yapsa da henüz olumlu geri dönüş alamadı. Fenerbahçe, Attila Szalai, Osayi-Samuel ve Mesut Özil transferiyle dünyada ses getirdi. Sarı Lacivertliler bu kez ezeli rakibi Galatasaray'ın anlaşma sağladığı yıldız futbolcu için resmen devreye girdi.
Sabah
• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA
Transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ezeli rakipler yine yıldız futbolcunun transferi için karşı karşıya geldi.
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