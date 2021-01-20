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Sabah
• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray anlaştı Fenerbahçe devreye girdi! Transferde tarihi çalım...

Transfer döneminin açılmasının ardından sessizliğini koruyan Galatasaray birçok isimle görüşme yapsa da henüz olumlu geri dönüş alamadı. Fenerbahçe, Attila Szalai, Osayi-Samuel ve Mesut Özil transferiyle dünyada ses getirdi. Sarı Lacivertliler bu kez ezeli rakibi Galatasaray'ın anlaşma sağladığı yıldız futbolcu için resmen devreye girdi.

Sabah
• 20 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
1EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA
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EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ezeli rakipler yine yıldız futbolcunun transferi için karşı karşıya geldi.

2İSTEDİĞİ FUTBOLCULARI AÇIKLAMIŞTI

İSTEDİĞİ FUTBOLCULARI AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşma sonrası kariyerinde ilk kez transferini istediği futbolcuların isimlerini basın toplantısında açıklamıştı.

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LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih Terim, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'nın yanı sıra Onyekuru ve Mostafa'yı transfer etmek istediklerini açıklamıştı.

4FENERBAHÇEDEN TARİHİ HAMLE

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ HAMLE

Fenerbahçe, ezeli rakibine transfer tarihi bir çalım atmak için resmi adımları atmaya başladı. Transferde ezeli rakiplerin kapışması yeniden alevlendi.

5BİR BOMBA DAHA GELEBİLİR

BİR BOMBA DAHA GELEBİLİR!

Önce Szalai, ardından dünyaca ünlü Mesut Özil transferleriyle Ocak transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe'den kısa süre içerisinde yeni bir bomba daha gelebilir...

6ONYEKURUYA YAKIN TAKİP

ONYEKURU'YA YAKIN TAKİP

Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Monaco'da bulunan eski Galatasaraylı Henri Onyekuru için yakın takipte olduğu, Nijeryalı oyuncu için kısa süre içerisinde devreye girebileceği öğrenildi.

7FENERBAHÇE HENÜZ SOMUT ADIM ATMADI

FENERBAHÇE HENÜZ SOMUT ADIM ATMADI

Onyekuru'ya aracılar vasıtasıyla durumunun sorulduğu, Nijeryalı yıldızın ilk tercihinin Galatasaray olması dolayısıyla Fenerbahçe'nin somut bir adım atmadığı kaydedildi.

8ONYEKURU DURUMDAN RAHATSIZ

ONYEKURU DURUMDAN RAHATSIZ

Ancak Galatasaray'ın Onyekuru'yu tam 22 gündür beklettiği ve bonservisi Monaco'dan olan oyuncunun bu durumdan hayli rahatsız olduğu ifade edildi.

9G.SARAYA SÜRE VERDİ

G.SARAY'A SÜRE VERDİ

Onyekuru'nun, transferinin bitirilmesi için Galatasaraylı yetkililere süre verdiği, bu süre zarfında kiralık sözleşmenin imzalanmaması halinde Fenerbahçe dahil her takımla görüşmelere başlayacağını ilettiği kaydedildi.

10TERİME AKTARDI

TERİM'E AKTARDI

Oyuncunun, babası gibi gördüğü Fatih Terim'e yaşadığı sıkıntıyı aktardığı da gelen bilgiler arasında.

1122 GÜNDÜR A TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKMIYOR

22 GÜNDÜR A TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKMIYOR

Henry Onyekuru, Galatasaray'dan söz aldığı için tam 22 gündür Monaco'da A Takımla antrenmanlara çıkmıyor.

125.5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

5.5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Gideceği takımın belli olmasını bekleyen Onyekuru'nun yarım sezonluk maliyeti (kiralama bedeli dahil) 1.5 milyon Euro. Onyekuru hangi takıma giderse, sözleşmesinde 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunacak.

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