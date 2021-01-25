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• 25 Ocak 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, İrfan Can Kahveci'nin alternatifini Premier Lig'de buldu!

İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir ile transfer görüşmelerine devam eden Galatasaray, milli yıldızın alternatifini Premier Lig'de buldu. İşte detaylar...

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• 25 Ocak 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
1İRFAN CAN İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
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İRFAN CAN İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da transferin birinci gündemi İrfan Can Kahveci... Sarı Kırmızılılar, Medipol Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyor.

2CENGİZ SON NOKTAYI KOYMAK İSTİYOR

CENGİZ SON NOKTAYI KOYMAK İSTİYOR

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Göksel Gümüşdağ ile yeniden görüşecek ve transfere son noktayı koymaya çalışacak.

3ZEMALEKE TEKLİF YAPILDI

ZEMALEK'E TEKLİF YAPILDI

Galatasaray'da İrfan Can Kahveci dışında Mostafa Mohamed için de girişimler sürüyor. Mısırlı golcünün 1.5 yıllığına zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Zemalek'e teklif yapıldı ve yanıt bekleniyor. Galatasaray'da İrfan Can Kahveci ve Mostafa'nın dışında transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor...

4CİMBOM, FERRO İLE İLGİLENİYOR

CİMBOM, FERRO İLE İLGİLENİYOR

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Listesinde yerli-yabancı birçok isim bulunan sarı-kırmızılılar için bu kez Portekiz'den önemli bir iddia geldi. Ülkenin önemli gazetelerinden Record, Cimbom'un kadrosuna katmaya hazırlandığı yeni oyuncuyu yazdı. Haberde; Galatasaray'ın Benfica forması giyen Ferro ile uzun süredir ilgilendiği ve imza attırmaya hazırlandığı belirtildi.

5GELMEYE HAZIR

GELMEYE HAZIR

Portekiz takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin İstanbul'a gelmeye hazır olduğu da kaydedildi. Futbola Benfica altyapısında başlayan ve 2019'dan bu yana A Takım kadrosunda yer alan Ferro, bu sezon Portekiz ekibiyle 6 resmi maçta yalnızca 216 dakika sahada kaldı.

6KISA SÜRE İÇİNDE İSTANBULA GELEBİLİR

KISA SÜRE İÇİNDE İSTANBUL'A GELEBİLİR

Önceki sezonların aksine bu sezon Benfica'da fazla forma şansı bulamayan Ferro, kısa süre içinde imza için İstanbul'a gelebileceği ileri sürüldü.

7KULÜBÜYLE SORUNLAR YAŞIYOR

KULÜBÜYLE SORUNLAR YAŞIYOR

Güçlü fiziği ile dikkat çeken Portekizli yıldız, 1.92'lik boyuyla da hava toplarında hücum oyuncularına karşı avantaj sağlıyor. G.Saray scout ekibinin belirlediği isimlerin başında gelen Ferro'nun Benfica ile son dönemde sorun yaşadığı da belirtiliyor.

8TEKNİK KAPASİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

TEKNİK KAPASİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

1.92 boyundaki Ferro, güçlü fiziğinin yanı sıra teknik kapasitesiyle de öne çıkıyor. Savunmadan top çıkaran Portekizli oyuncunun olumlu pas yüzdesi istatistiklere de yansıyor. Genç futbolcunun güçlü fiziğine rağmen hızı da önemli özellikleri arasında yer alıyor.

9İLK TERCİH KİRALAMAK

İLK TERCİH KİRALAMAK

Galatasaray'ın Portekiz Milli Takımı'nın da gelecekteki yıldızları arasında gösterilen Ferro transferinde ilk tercihi kiralamak olacak. 23 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki satıştan da Benfica'ya yüzde vermeyi planlıyor.

10BENFICA İLE 64 MAÇA ÇIKTI

BENFICA İLE 64 MAÇA ÇIKTI

Benfica ile 64 maça çıkan Ferro, bu maçlarda 4 de gol attı. Portekiz'in alt gruplardaki tüm milli takımlarında oynayan 23 yaşındaki stoper, kariyerinde 1 kez kırmızı kart gördü.

11FERNANDES İDDİASI

FERNANDES İDDİASI

İrfan Can transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, alternatif isimler üzerinde de çalışmalara devam ediyor.

12GEDSON İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

GEDSON İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sarı-kırmızılıların son olarak Tottenham'da kiralık oynayan Gedson Fernandes transferinde harekete geçtiği iddia edildi.

13MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜ

MOURINHO İLE GÖRÜŞTÜ

Aslan'ın hocası Fatih Terim'in 22 yaşındaki orta saha için İngiliz ekibini çalıştıran yakın arkadaşı Jose Mourinho ile konuştuğu ileri sürüldü.

14KİRALIK SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR

KİRALIK SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR

Bonservisi Benfica'da olan yıldız futbolcunun forma şansı bulamadığı İngiliz ekibiyle kiralık sözleşmesinin sona erebileceği de kaydedildi.

152 MAÇTA OYNAYABİLDİ

2 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Fernandes, bu sezon Tottenham ile 2 resmi karşılaşmada 153 dakika sahada kaldı.

16GRBICTE UMUT YOK

GRBIC'TE UMUT YOK

Aslan'ın forvet adayları arasında yer alan Adrian Grbic'te umut kalmadı. Fransız ekibi Lorient'te forma giyen 24 yaşındaki golcü için hocası Christophe Pelissier, net ifadeler kullandı.

17RSMİ AÇIKLAMA

RSMİ AÇIKLAMA

Le Petit Reporter Foot'a konuşan Pelissier, Galatasaray'ın Avusturyalı golcü için yaptığı teklife şu yanıtı verdi: "Sezonun ikinci yarısında Adrian Grbic'e güveniyorum. Bu, tüm söylentilere son versin."

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