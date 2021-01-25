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• 25 Ocak 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, İrfan Can Kahveci'nin alternatifini Premier Lig'de buldu!
İrfan Can Kahveci için Medipol Başakşehir ile transfer görüşmelerine devam eden Galatasaray, milli yıldızın alternatifini Premier Lig'de buldu. İşte detaylar...
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• 25 Ocak 2021 - 10:20 • Son Güncelleme:
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İRFAN CAN İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da transferin birinci gündemi İrfan Can Kahveci... Sarı Kırmızılılar, Medipol Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyor.
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ZEMALEK'E TEKLİF YAPILDI
Galatasaray'da İrfan Can Kahveci dışında Mostafa Mohamed için de girişimler sürüyor. Mısırlı golcünün 1.5 yıllığına zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Zemalek'e teklif yapıldı ve yanıt bekleniyor. Galatasaray'da İrfan Can Kahveci ve Mostafa'nın dışında transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor...
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CİMBOM, FERRO İLE İLGİLENİYOR
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Listesinde yerli-yabancı birçok isim bulunan sarı-kırmızılılar için bu kez Portekiz'den önemli bir iddia geldi. Ülkenin önemli gazetelerinden Record, Cimbom'un kadrosuna katmaya hazırlandığı yeni oyuncuyu yazdı. Haberde; Galatasaray'ın Benfica forması giyen Ferro ile uzun süredir ilgilendiği ve imza attırmaya hazırlandığı belirtildi.
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GELMEYE HAZIR
Portekiz takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin İstanbul'a gelmeye hazır olduğu da kaydedildi. Futbola Benfica altyapısında başlayan ve 2019'dan bu yana A Takım kadrosunda yer alan Ferro, bu sezon Portekiz ekibiyle 6 resmi maçta yalnızca 216 dakika sahada kaldı.
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