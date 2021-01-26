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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından bir transferi daha bitirdi!
• 26 Ocak 2021 - 10:11 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından bir transferi daha bitirdi!

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar bir transferi daha bitirdi.

• 26 Ocak 2021 - 10:11 • Son Güncelleme:
1G.SARAYDAN BİR TRANSFER DAHA
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G.SARAY'DAN BİR TRANSFER DAHA

Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray transfere hız verdi. Stoper, sağ bek, orta saha e forvet transferi yapmayı planlayan Galatasaray bir transferi daha bitirdi.

2HALİL SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

HALİL SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Galatasaray transferde uzun süren sessizliğini bozdu. Sarı Kırmızılılar, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı.

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ONYEKURU 3. KEZ G.SARAY FORMASINI GİYECEK

Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği Henry Onyekuru transferi de mutlu sona ulaştı. Nijeryalı futbolcu satın alma opsiyonuyla birlikte Monaco'dan kiralandı.

4TERİM 4 TRANSFERİ DAHA BEKLİYOR

TERİM 4 TRANSFERİ DAHA BEKLİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, stoper, sağ bek, orta saha ve forvet bölgesine yapılacak transferleri beklerken, Mostafa Mohamed ve kulübüyle de anlaşma sağlandı. Galatasaray, Omar'ın boşluğunu da doldurdu.

5MOSTAFA PAZARLIKLARI YENİDEN BAŞLADI

MOSTAFA PAZARLIKLARI YENİDEN BAŞLADI

Daha önce sarı-kırmızılılara olumsuz yanıt veren Zamalek kulübünün yetkilileri, anlaşmaya sıcak baktıklarını iletti. 23 yaşındaki forvetin sezon sonuna kadar kiralanması ve zorunlu satın alma opsiyonuyla ilgili öneriye olumlu dönen Mısır ekibi ile pazarlıklar yeniden başladı.

6GÖRÜŞMELER OLUMLU

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Kulüp, yaşadığı finansal sorunlardan dolayı Galatasaray’dan 1+4 milyon doları peşin isterken, Galatasaray ise bunu ancak 3 taksitle ödeyebileceğini iletti. Galatasaray’ın ilk planda transferin gerçekleşmesi durumunda 15 gün içinde 1 milyon doları peşin vermeyi kabul ettiği, kalan 4 milyon doların ise 2 taksitte yatırılmasını önerdiği bildirildi. Gelişmelerin olumlu yönde ilerlediği dile getirildi.

7FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ

FENERBAHÇE DE DEVREYE GİRDİ

İrfan Can transferi için Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle görüşmeler belli noktada tıkanırken Sarı Kırmızılıların yeni bir teklifle Başakşehir'in kapısını çalacağı öğrenildi.

8TAKAS İÇİN ÖNERİLEN SON İSİM ÖMER BAYRAM

TAKAS İÇİN ÖNERİLEN SON İSİM ÖMER BAYRAM

Sabah'in iddiasına göre para, oyuncu takası ve yüzde 50 bonservis formülleri üzerinde bir haftadır karşılıklı tekliflerin defalarca masaya geldiği toplantılarda Aslan'ın son önerisi 6 milyon Euro ve Ömer Bayram oldu. İki haftadır İrfan Can Kahveci transferi için uğraşan Galatasaray ile Başakşehir arasındaki sıkı pazarlık devam ediyor.

9OMARIN YERİNİ DOLDURUYOR

OMAR'IN YERİNİ DOLDURUYOR

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar'ın lisansı askıya alıancak. Galatasaray, Omar'ın boşluğunu da doldurdu.

10YEDLIN HAMLESİ

YEDLIN HAMLESİ

Ertan Süzgün'ün iddiasına göre Galatasaray, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin transferi için büyük aşama kaydetti.

11UFAK PÜRÜZLER KALDI

UFAK PÜRÜZLER KALDI

DeAndre Yedlin transferinde ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi. Transferin kısa süre içinde netlik kazanacağı ifade edildi. Transfer gerçekleşmesi halinde oyuncu devre arası gelecek. Galatasaray, transfer gerçekleşirse Yedlin’i kiralık değil bonservisiyle kadrosuna katacak.

12ÇALIŞMA İZNİ ALAMADI

ÇALIŞMA İZNİ ALAMADI

DeAndre Yedlin, çalışma izni nedeniyle Newcastle United formasını ligin geri kalan kısmında giyemeyecek. Bu durum transferde Galatasaray'ın elini güçlendiren en büyük etken...

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