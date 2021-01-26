• 26 Ocak 2021 - 10:11 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından bir transferi daha bitirdi!
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar bir transferi daha bitirdi.
• 26 Ocak 2021 - 10:11 • Son Güncelleme:
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G.SARAY'DAN BİR TRANSFER DAHA
Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray transfere hız verdi. Stoper, sağ bek, orta saha e forvet transferi yapmayı planlayan Galatasaray bir transferi daha bitirdi.
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MOSTAFA PAZARLIKLARI YENİDEN BAŞLADI
Daha önce sarı-kırmızılılara olumsuz yanıt veren Zamalek kulübünün yetkilileri, anlaşmaya sıcak baktıklarını iletti. 23 yaşındaki forvetin sezon sonuna kadar kiralanması ve zorunlu satın alma opsiyonuyla ilgili öneriye olumlu dönen Mısır ekibi ile pazarlıklar yeniden başladı.
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GÖRÜŞMELER OLUMLU
Kulüp, yaşadığı finansal sorunlardan dolayı Galatasaray’dan 1+4 milyon doları peşin isterken, Galatasaray ise bunu ancak 3 taksitle ödeyebileceğini iletti. Galatasaray’ın ilk planda transferin gerçekleşmesi durumunda 15 gün içinde 1 milyon doları peşin vermeyi kabul ettiği, kalan 4 milyon doların ise 2 taksitte yatırılmasını önerdiği bildirildi. Gelişmelerin olumlu yönde ilerlediği dile getirildi.
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TAKAS İÇİN ÖNERİLEN SON İSİM ÖMER BAYRAM
Sabah'in iddiasına göre para, oyuncu takası ve yüzde 50 bonservis formülleri üzerinde bir haftadır karşılıklı tekliflerin defalarca masaya geldiği toplantılarda Aslan'ın son önerisi 6 milyon Euro ve Ömer Bayram oldu. İki haftadır İrfan Can Kahveci transferi için uğraşan Galatasaray ile Başakşehir arasındaki sıkı pazarlık devam ediyor.
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