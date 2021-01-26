Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun ardından bir transferi daha bitirdi!

GÖRÜŞMELER OLUMLU Kulüp, yaşadığı finansal sorunlardan dolayı Galatasaray’dan 1+4 milyon doları peşin isterken, Galatasaray ise bunu ancak 3 taksitle ödeyebileceğini iletti. Galatasaray’ın ilk planda transferin gerçekleşmesi durumunda 15 gün içinde 1 milyon doları peşin vermeyi kabul ettiği, kalan 4 milyon doların ise 2 taksitte yatırılmasını önerdiği bildirildi. Gelişmelerin olumlu yönde ilerlediği dile getirildi.